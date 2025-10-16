Landesliga Süd: Spitzenteams FSV Luckenwalde II und Seelow gefordert

Der 7. Spieltag der Landesliga Süd verspricht reichlich Spannung. Gleich mehrere Mannschaften aus dem oberen Drittel wollen die beiden verlustpunktfreien Spitzenteams FSV 63 Luckenwalde II und SV Victoria Seelow unter Druck setzen. Im Tabellenkeller geht es für Lübben und Lauchhammer um wichtige Punkte, während Großziethen und Döbern auf dringend benötigte Erfolgserlebnisse hoffen.

Morgen, 18:00 Uhr SG Großziethen Großziethen SV Victoria Seelow Seelow 18:00 PUSH

Großziethen steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Der Aufsteiger wartet nach acht Spielen weiter auf den ersten Sieg und kassierte zuletzt beim 0:6 in Luckenwalde eine herbe Niederlage. Besonders in der Defensive offenbarte die Mannschaft große Lücken, 30 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Nun kommt mit Victoria Seelow ein Hochkaräter – und der spielt bislang eine nahezu perfekte Saison. Seelow hat alle sechs Partien gewonnen und ist vor allem offensiv eiskalt. Alles spricht für den Favoriten, doch Großziethen wird versuchen, mit Kampf und Leidenschaft dagegenzuhalten und die Partie so lange wie möglich offen zu gestalten. ---

Morgen, 19:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau FV Erkner 1920 FV Erkner 19:00 PUSH

Nach der enttäuschenden 2:4-Niederlage in Trebbin will die SG Phönix Wildau Wiedergutmachung betreiben. Zwar erzielte Tim Kalmuczak eines der beiden Tore, doch am Ende stand man mit leeren Händen da. Trainer Volker Löbenberg dürfte vor allem an die Defensivarbeit appelliert haben, denn offensiv ist Wildau mit 30 Toren in sechs Spielen eine echte Macht. Ganz anders sieht es beim FV Erkner aus: Die Mannschaft kassierte zuletzt beim 0:3 in Trebbin bereits die fünfte Saisonniederlage. Nur sieben erzielte Tore sind ausbaufähig. Wildau geht als klarer Favorit ins Heimspiel, doch Erkner hat schon gezeigt, dass man mit Einsatz und Disziplin auch gegen spielstarke Gegner bestehen kann. ---

Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Guben steht mit zwölf Punkten auf Rang sieben und will den Anschluss an die Spitze halten, während Lübben nach sieben Niederlagen weiter ohne Punkt dasteht. Beim 1:4 gegen Wernsdorf traf zwar Torben Brauer früh zur Führung, doch danach brach die Defensive ein. Guben präsentierte sich zuletzt stabil und effektiv. Franz Krüger und Francisco De Oliveria Silva führen die Offensive an, beide waren beim 3:1 in Eisenhüttenstadt erfolgreich. ---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 15:00 PUSH

Ein interessantes Duell steigt in Krieschow. Die zweite Mannschaft des VfB musste zuletzt beim 1:3 gegen Ströbitz einen Rückschlag hinnehmen. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Manuel Seibt geriet der VfB in Unterzahl und konnte die Partie nicht mehr drehen. Wernsdorf dagegen reist mit breiter Brust an. Beim 4:1-Erfolg in Lübben drehten Gordan Griebsch (Doppelpack), Gordon Teichert und David Seppik nach frühem Rückstand die Begegnung. Krieschow will nach der ersten Saisonniederlage zurückschlagen, Wernsdorf winkt bei einem Erfolg der Sprung unter die Top Vier. ---

Zwei spielstarke Teams treffen in Hohenleipisch aufeinander. Der VfB siegte zuletzt im Landespokal. Mit vier Siegen aus sechs Spielen ist die Pohlenz-Elf weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Gegner Brieske hat nach starkem Saisonstart zuletzt etwas an Boden verloren. Nach dem 1:3 in Eisenhüttenstadt, bei dem Danny Knoppik per Foulelfmeter traf, steht der Aufsteiger bei elf Punkten. Es dürfte ein intensives und taktisch geprägtes Spiel werden, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. ---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH

Kellerduell mit hoher Bedeutung in Döbern: Beide Teams stehen nach sechs Spieltagen in der unteren Tabellenregion. Der SV Döbern erkämpfte sich zuletzt beim 1:1 gegen Großziethen einen wichtigen Zähler, nachdem Jonas Gryczman kurz nach der Pause getroffen hatte. Der FC Lauchhammer wartet dagegen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Nach der 1:2-Niederlage gegen Ströbitz, trotz früher Führung durch Dominik Rucinski, steht die Mannschaft weiter ohne Punkt da. In Döbern will die Elf nun endlich den Bock umstoßen. Die Gastgeber hingegen wollen ihre Heimstärke nutzen und den Vorsprung nach hinten ausbauen. ---

Das Duell zweier formstarker Mannschaften verspricht viel Spannung. Ströbitz reist mit reichlich Selbstvertrauen an, denn beim 3:1-Auswärtssieg in Krieschow zeigte das Team eine starke Leistung. Richard Lampel erzielte die Führung, ehe Michael Kowal mit einem Doppelpack für die Entscheidung sorgte. Auch Eisenhüttenstadt konnte zuletzt überzeugen: Beim 3:1 gegen Brieske traf Kevin Seliger doppelt, Danny Grünberg setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Beide Teams trennen in der Tabelle nur fünf Punkte – ein Spiel, das für besondere Brisanz verspricht. ---

Sa., 18.10.2025, 13:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II VfB Trebbin VfB Trebbin 13:00 PUSH