 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Dana Barnack

Landesliga Süd: Spitzenteams FSV Luckenwalde II und Seelow gefordert

Landesliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 7. Spieltags

Der 7. Spieltag der Landesliga Süd verspricht reichlich Spannung. Gleich mehrere Mannschaften aus dem oberen Drittel wollen die beiden verlustpunktfreien Spitzenteams FSV 63 Luckenwalde II und SV Victoria Seelow unter Druck setzen. Im Tabellenkeller geht es für Lübben und Lauchhammer um wichtige Punkte, während Großziethen und Döbern auf dringend benötigte Erfolgserlebnisse hoffen.

---

Morgen, 18:00 Uhr
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
18:00

Großziethen steht vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Der Aufsteiger wartet nach acht Spielen weiter auf den ersten Sieg und kassierte zuletzt beim 0:6 in Luckenwalde eine herbe Niederlage. Besonders in der Defensive offenbarte die Mannschaft große Lücken, 30 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Nun kommt mit Victoria Seelow ein Hochkaräter – und der spielt bislang eine nahezu perfekte Saison. Seelow hat alle sechs Partien gewonnen und ist vor allem offensiv eiskalt. Alles spricht für den Favoriten, doch Großziethen wird versuchen, mit Kampf und Leidenschaft dagegenzuhalten und die Partie so lange wie möglich offen zu gestalten.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
19:00

Nach der enttäuschenden 2:4-Niederlage in Trebbin will die SG Phönix Wildau Wiedergutmachung betreiben. Zwar erzielte Tim Kalmuczak eines der beiden Tore, doch am Ende stand man mit leeren Händen da. Trainer Volker Löbenberg dürfte vor allem an die Defensivarbeit appelliert haben, denn offensiv ist Wildau mit 30 Toren in sechs Spielen eine echte Macht. Ganz anders sieht es beim FV Erkner aus: Die Mannschaft kassierte zuletzt beim 0:3 in Trebbin bereits die fünfte Saisonniederlage. Nur sieben erzielte Tore sind ausbaufähig. Wildau geht als klarer Favorit ins Heimspiel, doch Erkner hat schon gezeigt, dass man mit Einsatz und Disziplin auch gegen spielstarke Gegner bestehen kann.

---

Morgen, 20:00 Uhr
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
20:00

Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Guben steht mit zwölf Punkten auf Rang sieben und will den Anschluss an die Spitze halten, während Lübben nach sieben Niederlagen weiter ohne Punkt dasteht. Beim 1:4 gegen Wernsdorf traf zwar Torben Brauer früh zur Führung, doch danach brach die Defensive ein. Guben präsentierte sich zuletzt stabil und effektiv. Franz Krüger und Francisco De Oliveria Silva führen die Offensive an, beide waren beim 3:1 in Eisenhüttenstadt erfolgreich.

---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
15:00

Ein interessantes Duell steigt in Krieschow. Die zweite Mannschaft des VfB musste zuletzt beim 1:3 gegen Ströbitz einen Rückschlag hinnehmen. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Manuel Seibt geriet der VfB in Unterzahl und konnte die Partie nicht mehr drehen. Wernsdorf dagegen reist mit breiter Brust an. Beim 4:1-Erfolg in Lübben drehten Gordan Griebsch (Doppelpack), Gordon Teichert und David Seppik nach frühem Rückstand die Begegnung. Krieschow will nach der ersten Saisonniederlage zurückschlagen, Wernsdorf winkt bei einem Erfolg der Sprung unter die Top Vier.

---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
15:00live

Zwei spielstarke Teams treffen in Hohenleipisch aufeinander. Der VfB siegte zuletzt im Landespokal. Mit vier Siegen aus sechs Spielen ist die Pohlenz-Elf weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Gegner Brieske hat nach starkem Saisonstart zuletzt etwas an Boden verloren. Nach dem 1:3 in Eisenhüttenstadt, bei dem Danny Knoppik per Foulelfmeter traf, steht der Aufsteiger bei elf Punkten. Es dürfte ein intensives und taktisch geprägtes Spiel werden, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
15:00

Kellerduell mit hoher Bedeutung in Döbern: Beide Teams stehen nach sechs Spieltagen in der unteren Tabellenregion. Der SV Döbern erkämpfte sich zuletzt beim 1:1 gegen Großziethen einen wichtigen Zähler, nachdem Jonas Gryczman kurz nach der Pause getroffen hatte. Der FC Lauchhammer wartet dagegen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Nach der 1:2-Niederlage gegen Ströbitz, trotz früher Führung durch Dominik Rucinski, steht die Mannschaft weiter ohne Punkt da. In Döbern will die Elf nun endlich den Bock umstoßen. Die Gastgeber hingegen wollen ihre Heimstärke nutzen und den Vorsprung nach hinten ausbauen.

---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
15:00

Das Duell zweier formstarker Mannschaften verspricht viel Spannung. Ströbitz reist mit reichlich Selbstvertrauen an, denn beim 3:1-Auswärtssieg in Krieschow zeigte das Team eine starke Leistung. Richard Lampel erzielte die Führung, ehe Michael Kowal mit einem Doppelpack für die Entscheidung sorgte. Auch Eisenhüttenstadt konnte zuletzt überzeugen: Beim 3:1 gegen Brieske traf Kevin Seliger doppelt, Danny Grünberg setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Beide Teams trennen in der Tabelle nur fünf Punkte – ein Spiel, das für besondere Brisanz verspricht.

---

Sa., 18.10.2025, 13:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
13:00

Der Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II will seine Siegesserie weiter ausbauen. Das 6:0 gegen Großziethen war bereits der siebte Sieg im siebten Spiel. Colin Wilhelm Schwarzlose, Dean Leslie English, Jon-Pepe Aurich, Steven Demgensky, Fabio Schweigert und Nils Ole Mehlig trugen sich in die Torschützenliste ein – eine beeindruckende Offensivvielfalt. Doch Trebbin reist mit neuem Selbstbewusstsein an. Nach dem 3:0 über Erkner, bei dem Silas Schelinski, Othniel Ronald Kenfack und Maurice Beißert trafen, hat das Team wieder Hoffnung geschöpft. Der Tabellenelfte will dem Favoriten das Leben schwer machen, doch Luckenwalde geht mit breiter Brust und Heimvorteil in die Partie.

