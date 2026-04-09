Landesliga Süd: Oben und unten alles offen Jeweils drei Teams kämpfen um den Auf- bzw. gegen den Abstieg von Georg Müller · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser

Großrosseln hat die Spitzenposition in der Landesliga Süd inne. – Foto: Andreas Both

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In der Landesliga Süd steht eine spannende Schlussphase der laufenden Saison an. Sowohl an der Tabellenspitze wie auch ganz unten ist jeweils ein Trio involviert. Oben trohnt seit Ostermontag der SC Großrosseln mit 50 Punkten an der Tabellenspitze. Profitiert haben die Rosseler dabei von der 1:2-Heimpanne des SC Friedrichsthal gegen den Tabellensiebten DJK Püttlingen. Weil im Süden mit einem 18-er Plan gespielt wird, obwohl die Liga nur 16 Mannschaften hat, sind die Anzahl der ausgetragenen Spiele unterschiedlich. In Hin- und Rückrunde hat jeder Verein zweimal spielfrei. Und diese Tatsache spricht auch für Großrosseln, weil sie die 50 Punkte in nur 23 Spielen gesammelt haben, währen die Verfolger aus Friedrichsthal (48 Punkte) und Emmersweiler (47 Punkte) schon 24 Partien ausgetragen haben. Richtungsweisend im Meisterschaftsrennen wird natürlich das Spiel Ende April sein, wenn der SC Friedrichsthal in Großrosseln antreten muss. Dabei könnte der SV Emmersweiler der lachende Dritte sein.

Im Abstiegskampf muss zuerst einmal gerechnet werden, wieviel Mannschaften wann absteigen müssen. Dabei gibt es aber im Süden nur zwei große Fragezeichen: Bleibt Kleinblittersdorf in der Verbandsliga Südwest? und Gewinnt der Vizemeister gegen den Zweiten der Landesliga West? Können wir nach der Runde beide Fragen mit JA beantworten, muss nur der Tabellenletzte die Liga verlassen. Heißt die Antwort zweimal NEIN, steigen drei ab.