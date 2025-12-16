Landesliga Süd: Dreikampf an der Tabellenspitze

SC Großrosseln: Der SC, der ab dieser Runde wieder ohne SG-Partner St. Nikolaus auf Punktejagd geht, blickt auf eine erfolgreiche Vorrunde zurück. „Es passt in der Truppe. Da steht einer für den anderen ein“, sagt Steve Schanz, der Spielausschuss des Warndtclubs. Der Zusammenhalt im Team zeichnet sich auch dadurch aus, dass der Kader beim SC komplett verlängert hat. „Wir haben ja noch ein Spiel weniger als Friedrichsthal und schon das Ziel, ganz oben zu bleiben“, meint Schanz, der als weiteres Plus des SC, den breit aufgestellten Kader sieht. „Die Breite im Kader kann entscheidend sein.“

SC Friedrichsthal: „Dass wir im Moment vorn stehen, war nicht zu erwarten“, meinte Trainer Marc Birkelbach, der auch in der neuen Runde das sportliche Sagen beim SC haben wird. Mit Justin Teigermer und Mario Caligiuri fehlten Leistungsträger monatelang. „Zwei unverzichtbare Säulen“, sagt Birkelbach. Von daher habe die Mannschaft aufgrund der Verletztenmisere über die Erwartungen gespielt. „Deshalb gebührt der Truppe, die komplett verlängert hat, ein Riesenlob.“ Torjäger Michael Graul (40) will im Winter aufhören.

SV Rockershausen: Der SVR ist hochzufrieden mit Platz vier. Stefan Urnau, der das Amt des Trainers nach dem kurzfristigen Rückzug von Torsten Büchel übernommen hat, liefert tolle Arbeit ab. „Das Lob gebührt der Mannschaft“ wiegelt Urnau ab. „Das sind zum großen Teil Spieler, die schon vor vielen Jahren beim SV gespielt haben. Ich kenne die Jungs, die Jungs kennen mich. Es passt, die Mannschaft marschiert“, lobt Urnau. Rockershausen ist unbequem zu bespielen, denn das Team ist ein „verschworener Haufen“. Ob Urnau weitermacht, ist noch nicht endgültig entschieden. „Ich wollte ja nur aushelfen, doch die Mannschaft hängt mir im Kreuz“, meint Urnau schmunzelnd.

SV Emmersweiler: Der Aufsteiger ist der „Ligaaufmischer“. Das Team an der Grenze zu Frankreich, steht auf Rang drei, spielt einen guten Ball und hat die entsprechenden Leute im Kader. „Unser Spielerkader kommt aus Frankreich. Der Vorstand aus Deutschland“, sagt Harald Schuler, der Vorsitzende. „Die Mannschaft und das Trainerteam wollen aufsteigen. Wenn wir es wirklich packen sollten, dann soll es am Vorstand nicht scheitern.“ Über eine Verlängerung mit Trainer Roger Casin wurde noch nicht abschließend gesprochen. „Aber eins ist klar, er ist unser allererster Ansprechpartner“, so Schuler.



SVG Quierschied II:

Nachdem die „Wambe“ in der letzten Runde lange unten drin standen, holte der Verein mit Jens Lorang und Sascha Schaum zwei erfahrene Spielertrainer in die Verantwortung. Eine Sache, die sich als richtig erwies. Die Quierschder spielen eine starke Saison, Platz fünf ist aller Ehren wert.

SV Auersmacher II:

Die jüngste Mannschaft der Liga (Durchschnittsalter knapp 21 Jahre) scheiterte einige Male an ihrer Unerfahrenheit. „Wären die Spiele alle nach 90 Minuten abgepfiffen worden, dann wären wir ganz vorne dabei“, weiß Trainer Jan-Kevin Müller, der auch nächste Saison weitermacht. In vielen Dingen konnte sich der SVA verbessern. „Wir stehen bedeutend besser in der Tabelle als letzte Runde, wir konnten viele junge Spieler integrieren und haben uns etabliert. Der Kader bleibt zusammen und wird weiter durch A-Junioren, die aktiv werden, verstärkt“, so Müller weiter.



SV Walpershofen:

In Walpershofen musste man mit einem durchwachsenen Saisonstart klarkommen. „Das verlorene Relegationsspiel (1:2 gegen Besseringen-Hilbringen) musste erst einmal aus den Köpfen. Das hat einige Wochen gedauert“, sagt Nils Brehme, der Abwehrchef und Vorsitzende des Köllerbachclubs. Nach einigen Wochen startete der SVW mit dem vorhandenen Potenzial durch und kletterte ins gesicherte Mittelfeld. „Unser Trainerteam Peter Oswald und Verena Wonn haben ihre Verträge um zwei Jahre verlängert. Für uns im Verein eine logische Entscheidung“, so Brehme, der noch ein paar Plätze nach vorne möchte.

Eintracht Altenwald:

„Platz acht ist nicht das Ziel unserer Wünsche“, sagt der Spielausschussvorsitzende und Eintracht-Legende Arno Kolling. Von daher hat man in der Winterpause nachgerüstet und Jasmin Mujkic aus Bliesransbach, Julien Schildgen und Thorsten Schäfer, beide vom SV Bübingen, als Verstärkungen an Land gezogen. „Nach ganz vorne wird es nicht mehr reichen. Doch wir nutzen die Rückrunde als Einspielen für die neue Saison“, meint Kolling, der mit Platz vier liebäugelt. Das Trainerteam um Cheftrainer Michael Alff wird auch in der neuen Saison das sportliche Sagen haben.

DJK Püttlingen:

Das Ziel einstelliger Tabellenplatz kann die DJK locker erreichen. Zwar hatte das Team einen schweren Start, doch mit zunehmender Spielzeit, als die personellen Probleme ausgestanden waren, holte sich das Team, die Punkte, die es brauchte, um sich von unten zu lösen. „Wir sind

zuversichtlich, dass es in der Rückrunde noch einige Plätze nach oben gehen wird“, meint Trainer Ralf König, der seinen Vertrag verlängert hat.

SV Ludweiler:

„Im Großen und Ganzen sind wir mit dem, was wir in der Vorrunde gespielt haben, zufrieden“, sagt der Trainer des Aufsteigers, Christoph Müller, der auch in der neuen Saison das sportliche Zepter beim Traditionsverein aus dem Warndt, in der Hand hält. „Wir haben Friedrichsthal und

Emmersweiler schon zweimal gespielt und auch geschlagen, aber auch einfache Spiele verloren.

Wenn wir als Aufsteiger schludern, dann kassieren wir Niederlagen, die wir mit 100 Prozent nicht bekommen“, fordert Müller von seiner Mannschaft volle Power. Routinier Christian Puff hängt noch ein Jahr dran und wird ins Trainerteam integriert.

SV Gersweiler:

„Nein zufrieden sind wir nicht. Das können wir besser und das werden wir in der Rückrunde

zeigen.“ Christian Braun, der Vorsitzende des SVG, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Platz elf ist nicht das Wunschergebnis. „Wir haben zwar eine junge Mannschaft und einen Umbruch im Team, doch wir wollen einige Plätze gutmachen“, sagt Braun. Dass Trainer und Spielausschuss gute Arbeit machen, betont Braun. Von daher wurden die Verträge mit Puyan Teyfuri und Niyazi Altinisik verlängert.

FC Neuweiler:

Platz zwölf mit 22 Punkten, sind für einen Aufsteiger keine schlechte Halbzeitbilanz. Doch das sieht Trainer Sathees Arulanantham anders. „Die Niederlagen gegen Bliesransbach, Rockershausen, Quierschied II und Bübingen waren unnötig. Da haben wir dumm verloren und Lehrgeld gezahlt“, sagt der Trainer. Mit Luis Gratzl vom SV Scheidt und Hammam Muhsen aus Bliesransbach kommen Verstärkungen. „Wir werden eine gute Vorbereitung mit einigen hochkarätigen Testspielen haben, so dass wir in der Rückrunde mit Vollgas angreifen“, so der Trainer, der auf Rang sechs schielt.

SC Bliesransbach:

Vom SC Blies waren trotz mehrfacher telefonischer Versuche keine Infos zu erhalten.

SVBübingen:

Der SV steht auf einem für ihn ungewohnten Tabellenplatz. Doch das hat Gründe, wie Tobias Hauer, der Vorsitzende erläutert: „Wir hatten anfangs einige Probleme, dann kam der Trainerwechsel dazu und wir brauchten danach noch einige Wochen, uns zu finden. Mittlerweile sind wir wieder in der Spur. Wir wollen in der Rückrunde noch auf jeden Fall in die obere Tabellenhälfte.“ Trainer Timo Lambert wird auch in der neuen Saison den SVB trainieren.

SC Altenkessel

„Wir stehen sportlich mit dem Rücken zur Wand“, weiß Joachim Huber, der Vorsitzende des SCA. In der Tat häufen sich die Probleme beim Sportclub, der auch in dieser Runde mit einem großen Aufgebot an französischen Spielern aufläuft. So hat sich Trainer JP Wundrack das Becken gebrochen, wird lange fehlen. Ob es mit „JP“ auf der Bank weitergeht, ließ sich Huber nicht entlocken. Für ihn macht Bryan Picard, ein Stammspieler, den Trainerjob interimsweise. Auch der langjährige Spielausschuss Andreas Grünewald hat sein Amt zur Verfügung gestellt.

„Unstimmigkeiten im Vorstand“, so Grünewald. Nur zwölf Punkte und Rang 15 lassen Schlimmes

befürchten.

TuS Eschringen:

Das war keine Vorrunde, die sich sehen lassen konnte, beim TuS. Nur zwei Siege und gerade mal acht Punkte hat das Team gesammelt. Die in der letzten Saison an den Tag gelegte Heimstärke, ist fast völlig verschwunden. „Wir hatten anfangs viele Verletzte und Urlauber, dann haben wir den Rhythmus nicht gefunden und jetzt stehen wir da, wo wir stehen“, sagt Roman Meyer der Vorsitzende. Allerdings habe man auch in einigen Spielen viel Pech gehabt.