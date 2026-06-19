 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Landesliga Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga Süd

von LS · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Kilisch/FuPa-Grafik

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ZF BKK
LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga Nord:

Torwart

Lukas Schütze (SV Victoria Seelow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Janne Laugks (1. FC Guben): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Dominik Beyer (SV Döbern): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Tom Ney (FV Erkner 1920): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Jason Schieskow (VfB 1921 Krieschow II): 14 Nominierungen für die Elf der Woche.

Marvin Kilisch (SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Enea Uliks Kotrri (VfB 1921 Krieschow II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Anton Ludwig (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Sturm

Niclas Straube (1. FC Guben): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Louis Scheppan (VfB 1921 Krieschow II): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Franz Krüger (1. FC Guben): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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