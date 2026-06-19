Landesliga Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Torwart
Lukas Schütze (SV Victoria Seelow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Janne Laugks (1. FC Guben): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Dominik Beyer (SV Döbern): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Tom Ney (FV Erkner 1920): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Jason Schieskow (VfB 1921 Krieschow II): 14 Nominierungen für die Elf der Woche.
Marvin Kilisch (SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Enea Uliks Kotrri (VfB 1921 Krieschow II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Anton Ludwig (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Sturm
Niclas Straube (1. FC Guben): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Louis Scheppan (VfB 1921 Krieschow II): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Franz Krüger (1. FC Guben): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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