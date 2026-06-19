Landesliga Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga Süd von LS · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Kilisch/FuPa-Grafik

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga Nord: Torwart

Lukas Schütze (SV Victoria Seelow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr Janne Laugks (1. FC Guben): Neun Nominierungen für die Elf der Woche. Dominik Beyer (SV Döbern): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche. Tom Ney (FV Erkner 1920): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche. Mittelfeld Jason Schieskow (VfB 1921 Krieschow II): 14 Nominierungen für die Elf der Woche. Marvin Kilisch (SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche. Enea Uliks Kotrri (VfB 1921 Krieschow II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Anton Ludwig (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Sturm Niclas Straube (1. FC Guben): Neun Nominierungen für die Elf der Woche. Louis Scheppan (VfB 1921 Krieschow II): Neun Nominierungen für die Elf der Woche. Franz Krüger (1. FC Guben): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.