Allgemeines
Foto: FuPa-Grafik

Landesliga Süd: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga Süd

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Landesliga Süd

Torhüter

Maurice Geisler (SV Victoria Seelow)

---

Defensive

Janne Laugks (1. FC Guben)

Florian Bernhardt (VfB 1921 Krieschow II)

Maximilian Peter Schmidt (SV Frankonia Wernsdorf 1919)

---

Mittelfeld

Jason Schieskow (VfB 1921 Krieschow II)

Marvin Kilisch (SV Wacker 09 Ströbitz)

Steven Neisser (SV Döbern)

Lucas Eduardo Da Silva (1. FC Guben)

---

Angriff

Niclas Straube (1. FC Guben)

Franz Krüger (1. FC Guben)

Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

