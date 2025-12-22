Landesliga Süd: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Maurice Geisler (SV Victoria Seelow)
---
Janne Laugks (1. FC Guben)
Florian Bernhardt (VfB 1921 Krieschow II)
Maximilian Peter Schmidt (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
---
Jason Schieskow (VfB 1921 Krieschow II)
Marvin Kilisch (SV Wacker 09 Ströbitz)
Steven Neisser (SV Döbern)
Lucas Eduardo Da Silva (1. FC Guben)
---
Niclas Straube (1. FC Guben)
Franz Krüger (1. FC Guben)
Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
