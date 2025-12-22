Landesliga Süd: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Landesliga Süd Torhüter

Maurice Geisler (SV Victoria Seelow)

Defensive

Janne Laugks (1. FC Guben)

Florian Bernhardt (VfB 1921 Krieschow II)

Maximilian Peter Schmidt (SV Frankonia Wernsdorf 1919)

Mittelfeld

Jason Schieskow (VfB 1921 Krieschow II)

Marvin Kilisch (SV Wacker 09 Ströbitz)

Steven Neisser (SV Döbern)

Lucas Eduardo Da Silva (1. FC Guben)

Angriff

Niclas Straube (1. FC Guben)

Franz Krüger (1. FC Guben)

Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

