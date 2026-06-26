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Landesliga Süd: Der vorläufige Spielplan ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 00:26 Uhr · 0 Leser
Der vorläufige Spielplan der Landesliga Süd steht fest und ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Döbern - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Sielow - SG Großziethen
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr VfB Trebbin - SV Victoria Seelow
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr 1. FC Guben - SG Phönix Wildau 95
2. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - FV Erkner 1920
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - VfB Trebbin
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - SG Schulzendorf 1931
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SG Sielow
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Großziethen - 1. FC Guben
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SV Döbern
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - FC Eisenhüttenstadt
3. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Döbern - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Sielow - SV Victoria Seelow
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr VfB Trebbin - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SG Großziethen
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr 1. FC Guben - VfB Hohenleipisch 1912
4. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - VfB Trebbin
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SG Schulzendorf 1931
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - SG Sielow
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - 1. FC Guben
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SG Phönix Wildau 95
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Großziethen - SV Döbern
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FV Erkner 1920
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
5. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Döbern - FV Erkner 1920
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Sielow - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr VfB Trebbin - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Großziethen - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SV Victoria Seelow
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr 1. FC Guben - VfB 1921 Krieschow II
6. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Sielow
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - 1. FC Guben
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - SG Phönix Wildau 95
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - SG Großziethen
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Döbern
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - VfB Trebbin
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SG Schulzendorf 1931
7. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Döbern - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Sielow - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr VfB Trebbin - FV Erkner 1920
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Victoria Seelow
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Großziethen - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr 1. FC Guben - SV Frankonia Wernsdorf 1919
8. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Phönix Wildau 95
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SG Großziethen
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - SV Döbern
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB Trebbin
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - SG Schulzendorf 1931
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - SG Sielow
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - 1. FC Guben
9. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Döbern - VfB Trebbin
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Sielow - FV Erkner 1920
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Großziethen - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr 1. FC Guben - FC Eisenhüttenstadt
10. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SV Victoria Seelow
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - SV Döbern
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr VfB Trebbin - SG Schulzendorf 1931
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - SG Sielow
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - 1. FC Guben
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - SG Phönix Wildau 95
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SG Großziethen
11. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Döbern - SG Schulzendorf 1931
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Sielow - VfB Trebbin
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Großziethen - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - FV Erkner 1920
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr 1. FC Guben - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
12. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SV Döbern
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SG Sielow
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr VfB Trebbin - 1. FC Guben
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - SG Phönix Wildau 95
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - SG Großziethen
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Victoria Seelow
13. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Döbern - SG Sielow
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - FV Erkner 1920
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Großziethen - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - VfB Trebbin
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr 1. FC Guben - SG Schulzendorf 1931
14. Spieltag
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr SV Döbern - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr SG Sielow - 1. FC Guben
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SG Phönix Wildau 95
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr VfB Trebbin - SG Großziethen
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - SV Victoria Seelow
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Wacker 09 Ströbitz
15. Spieltag
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - FV Erkner 1920
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - VfB Trebbin
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Großziethen - SG Schulzendorf 1931
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SG Sielow
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr 1. FC Guben - SV Döbern
16. Spieltag
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Döbern
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SG Großziethen - SG Sielow
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SG Schulzendorf 1931
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - VfB Trebbin
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - FV Erkner 1920
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - 1. FC Guben
17. Spieltag
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr VfB Trebbin - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SV Victoria Seelow
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SG Sielow - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr 1. FC Guben - SG Großziethen
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SV Döbern - SG Phönix Wildau 95
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
18. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - SV Döbern
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - SG Sielow
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - SG Schulzendorf 1931
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - VfB Trebbin
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - FV Erkner 1920
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SG Großziethen - SG Phönix Wildau 95
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - 1. FC Guben
19. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr VfB Trebbin - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Sielow - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr 1. FC Guben - SV Victoria Seelow
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SV Döbern - SG Großziethen
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
20. Spieltag
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - SV Döbern
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SG Sielow
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Schulzendorf 1931
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - VfB Trebbin
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SG Großziethen
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - SG Phönix Wildau 95
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - 1. FC Guben
21. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Sielow - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr 1. FC Guben - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Großziethen - SV Victoria Seelow
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SV Döbern - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - FV Erkner 1920
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr VfB Trebbin - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
22. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - SV Döbern
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SG Sielow
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - SG Schulzendorf 1931
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - VfB Trebbin
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - SG Großziethen
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - SG Phönix Wildau 95
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - 1. FC Guben
23. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Großziethen - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Döbern - SV Victoria Seelow
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr VfB Trebbin - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - FV Erkner 1920
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Sielow - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr 1. FC Guben - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
24. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr VfB Trebbin - SV Döbern
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - SG Sielow
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - SG Schulzendorf 1931
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - SV Victoria Seelow
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SG Großziethen
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SG Phönix Wildau 95
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - 1. FC Guben
25. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Döbern - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - VfB Trebbin
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Sielow - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr 1. FC Guben - FV Erkner 1920
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Großziethen - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
26. Spieltag
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SV Döbern
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr VfB Trebbin - SG Sielow
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SV Victoria Seelow
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - SG Großziethen
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - SG Phönix Wildau 95
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - 1. FC Guben
27. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Döbern - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Sielow - SG Schulzendorf 1931
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr 1. FC Guben - VfB Trebbin
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Großziethen - FV Erkner 1920
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
28. Spieltag
So., 30.05.27 00:00 Uhr SG Sielow - SV Döbern
So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SV Wacker 09 Ströbitz
So., 30.05.27 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - VfB 1921 Krieschow II
So., 30.05.27 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - SV Victoria Seelow
So., 30.05.27 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - VfB Hohenleipisch 1912
So., 30.05.27 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - SG Großziethen
So., 30.05.27 00:00 Uhr VfB Trebbin - SG Phönix Wildau 95
So., 30.05.27 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - 1. FC Guben
29. Spieltag
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 - SV Döbern
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr 1. FC Guben - SG Sielow
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SG Phönix Wildau 95 - SG Schulzendorf 1931
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SG Großziethen - VfB Trebbin
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 - FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Victoria Seelow - FV Erkner 1920
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr VfB 1921 Krieschow II - FC Eisenhüttenstadt
Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz - FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
30. Spieltag
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Frankonia Wernsdorf 1919
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FC Eisenhüttenstadt - SV Wacker 09 Ströbitz
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FV Erkner 1920 - VfB 1921 Krieschow II
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 - SV Victoria Seelow
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr VfB Trebbin - VfB Hohenleipisch 1912
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 - SG Großziethen
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SG Sielow - SG Phönix Wildau 95
Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SV Döbern - 1. FC Guben