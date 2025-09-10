Landesliga Süd 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Landesliga Süd aus?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)
1. SG Phönix Wildau 1,00 (2 / 0 / 0 / 0 / 2)
1. SV Döbern 1,00 (2 / 0 / 0 / 0 / 2)
1. FSV 63 Luckenwalde II 1,00 (2 / 0 / 0 / 0 / 2)
1. SV Victoria Seelow 1,00 (2 / 0 / 0 / 0 / 2)
1. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 1,00 (2 / 0 / 0 / 0 / 2)
...
14. FC Lauchhammer 7,00 (6 / 1 / 1 / 0 / 14)
14. SG Großziethen 7,00 (10 / 2 / 1 / 0 / 21)
16. FV Erkner 8,00 (7 / 3 / 0 / 0 / 16)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
So sieht die aktuelle Tabelle der Landesliga Süd aus:
1. SV Victoria Seelow 2 2-0-0 11:0 6
2. VfB 1921 Krieschow II 2 2-0-0 9:0 6
3. FSV 63 Luckenwalde II 2 2-0-0 7:1 6
4. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (Auf) 2 1-1-0 10:2 4
5. SV Frankonia Wernsdorf 1919 2 1-1-0 10:3 4
6. 1. FC Guben 2 1-0-1 8:5 3
7. SG Phönix Wildau 95 2 1-0-1 6:3 3
8. VfB Hohenleipisch 1912 2 1-0-1 5:2 3
9. FC Eisenhüttenstadt 3 1-0-2 5:7 3
10. SV Wacker 09 Ströbitz 2 1-0-1 2:4 3
11. FC Lauchhammer 2 1-0-1 2:7 3
12. FV Erkner 1920 2 1-0-1 3:9 3
13. VfB Trebbin 2 0-2-0 5:5 2
14. SV Döbern 2 0-0-2 2:9 0
15. SG Großziethen (Auf) 3 0-0-3 5:16 0
16. SV Grün-Weiß Lübben (Ab) 2 0-0-2 0:17 0