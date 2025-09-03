Landesliga Süd 2025/2026: Das sind die Transfers

Das Transferfenster ist geschlossen. Welche Transfers gibt es in der Landesliga Süd? Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams:
1. FC Guben
Trainer: Holger Krüger
Zugänge: Niclas Straube (SG Eintracht Peitz), Yahya Ben Nasseur (MSV Zossen 07)
Abgänge: Hannes Nerlich (SpG Wellmitz/Coschen), Pascal Fröhlich (SG Willmersdorf 1921)
FC Eisenhüttenstadt
Trainer: Lukas Szywala
Zugänge: Yves Wienke (SG Wiesenau 03), Qais Alnajjar (vereinslos), Franz Schliebe (SpG Wellmitz/Coschen)
Abgänge: Christoph Nickel (Karriereende)
FC Lauchhammer
Trainer: Silvio Schenk, Mathias Haarig
Zugänge: Nick Dübel (SpVgg Finsterwalde)
Abgänge: Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau), Max Hühne (TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau), Lukas Schär (TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau), Philipp Lehnert (Karriereende ), Tom Geißler (SV Motor Saspow), Kevin Nix (SV Germania Peickwitz)
FSV 63 Luckenwalde II
Trainer: Ingo Nachtigall
Zugänge: keine
Abgänge: Bela Rebensburg (TuS Makkabi Berlin), Adrian Namaki Nooshabadi (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
Trainer: Uwe Bierfreund, Marcel Czyply-Justus, Mario Kühnel
Zugänge: Marlon Ferenc Kassai (Glückauf Brieske/Senftenberg), Philipp Jautze (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg), Kenny Meusel (SV Askania Schipkau), Niklas Wotscheg (SV Großräschen)
Abgänge: Haseen Mohammad Nasir (SV Preußen Elsterwerda), Philipp Jautze (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg)
FV Erkner 1920
Trainer: Norman Ehmig
Zugänge: Jonas Fin Krause (Weißenseer FC II), Richard Tobias Rudolph (FSV Union Fürstenwalde), Yousef Abd Alfatah (SV Frankonia Wernsdorf 1919), Jefferson Alexandre Santana Junior (Weißenseer FC)
Abgänge: Paul Ole Berthold (SV 1919 Woltersdorf), Karam Almaliji (FV Erkner 1920), Sebastian Busse (FV Erkner 1920), John Ebert (SV 1919 Woltersdorf), Phil Kusche (SVM Gosen), Timm Zock (Karriereende), Maximilian Traue (SV 1919 Woltersdorf)
SG Großziethen
Trainer: Marten Gutkäß
Zugänge: Fabian Rupp (BFC Preussen), Linus Belitz (SV Grün-Weiß Großbeeren), Amir-Mohamad Yassine (VfB Concordia Britz 1916), Darian Koch (BSV Eintracht Mahlsdorf II), Martin Wenzeck (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf)
Abgänge: Dominic Rütting (FC Stern Marienfelde 1912), Luca Mosick (SV Waßmannsdorf 1956), Gianluca Knoop (FG Vienenburg-Wiedelah)
SG Phönix Wildau 95
Trainer: Volker Löbenberg
Zugänge: Rico Gladrow (BSV Eintracht Mahlsdorf), Leon Riemann (SV Babelsberg 03 II), Tobias Baumgart (Grünauer BC 1917)
Abgänge: keine
SV Döbern
Trainer: Stefan Schiller
Zugänge: Elias Ackermann (Aus eigener Jugend), Tim Binnenhei (Aus eigener Jugend), Clemens Förster (Aus eigener Jugend), Nico Lehmann (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern)
Abgänge: Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus)
SV Frankonia Wernsdorf 1919
Trainer: Thoralf Dominok
Zugänge: Christopher Winters (FC Bad Liebenwerda), Maximilian Peter Schmidt (Brandenburger SC Süd 05)
Abgänge: Yousef Abd Alfatah (FV Erkner 1920)
SV Grün-Weiß Lübben
Trainer: Andreas Kozur
Zugänge: Martin Würfel (), Alex Noack ()
Abgänge: Tim Felix (Ziel Unbekannt), Nick Hahn (SV Wacker 21 Schönwalde), Niclas-Jonathan Scholz (FSV Rot-Weiß Luckau), Vytautas Žemaitis (FSV Blau-Weiß Wriezen), Wesllen Savaris Lopes (FSV Blau-Weiß Wriezen), Marco Mateus Mariano Dos Santos (FSV Blau-Weiß Wriezen)
SV Victoria Seelow
Trainer: Peter Flaig
Zugänge: Richard Bertram (FSV Union Fürstenwalde II), Paul Bechmann (Vereinslos)
Abgänge: Pawel Piotr Noga (Unbekannt), Abass Hamann (CSV Afrisko)
SV Wacker 09 Ströbitz
Trainer: Tobias Voigt
Zugänge: Marvin Kilisch (SpG Drebkau/Kausche), Benno Dinter (SV Grün-Weiß Union Bestensee)
Abgänge: Miles-Pierce Lorenz (FSV Union Fürstenwalde), Justin Steinberg (SV Wacker 09 Ströbitz II), Joshua Pohl (SV Wacker 09 Ströbitz II), Saad El Jadouri (SV Wacker 09 Ströbitz II), Anton Pierdel (SV Wacker 09 Ströbitz II), Rostyslav Diakiv (SV Wacker 09 Ströbitz II)
VfB 1921 Krieschow II
Trainer: Thomas Schmidt
Zugänge: Christian Bienko (SFC Stern 1900), Dominik Heinze (SG Groß Gaglow)
Abgänge: Kenny Lehmann (unbekannt), Jason Möhser (SV Leuthen/Oßnig), Christian Tscherning (FSV Viktoria 1897 Cottbus), Jean-Paul Mann (Unbekannt), Hannes Jurischka (Unbekannt), Karsten Zimmer (Unbekannt)
VfB Hohenleipisch 1912
Trainer: Henrik Pohlenz
Zugänge: Stanley Ott (Großenhainer FV 90), Bodo Zeiler (Dresdner SC 1898)
Abgänge: Janek Christian Müller (BSG Stahl Riesa), Candy Ach (SV 1919 Prösen)
VfB Trebbin
Trainer: Kay Bornemann
Zugänge: Silas Schelinski (Teltower FV 1913)
Abgänge: Romain Joel Siabe Tegefouet (BSG Stahl Brandenburg), Arnold Kevin Dieffi Tezeuda (SV Empor Schenkenberg 1928), Vincent Böttcher (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II)