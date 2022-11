Landesliga: Süchteln feiert 11:0-Sieg und gleicht Torverhältnis aus Der ASV Einigkeit Süchteln hat in der Landesliga einen 11:0-Kantersieg im Kreis-Derby gegen den 1. FC Mönchengladbach gefeiert.

Der 1. FC Mönchengladbach hat das 2:2 gegen die VSF Amern nicht bestätigen können. Im Kreis-Derby ging der Oberliga-Absteiger beim ASV Einigkeit Süchteln mit 0:11 (0:5) unter und bleibt daher abgeschlagen Tabellenletzter in der Landesliga, Gruppe 1.

Für Süchteln waren drei Punkte gegen das Schlusslicht Pflicht. Die Mannschaft von Frank Mitschkowski steckt ebenfalls im Abstiegskampf, hat aber jetzt wichtige Punkte gelandet. Der SC Kapellen-Erft hatte den Druck auf die Viersener am Freitagabend mit einem 5:0 gegen die SG Unterrath erhöht, aber davon ließ sich der ASV nicht wirklich beeindrucken. Paul Fröhling stach mit einem lupenreinen Hattrick (61., 70. & 85.) sogar noch heraus und hat großen Anteil, dass das Torverhältnis mit 28:28 nun ausgeglichen ist. Wohlgemerkt: Ab der Bezirksliga zählt am Niederrhein der direkte Vergleich, nicht das Torverhältnis in erster Instanz.

Die Westender bleiben bei vier Punkten und haben neun Punkte Rückstand auf den SC Kapellen-Erft (13 Zähler). Der ASV Einigkeit Süchteln kommt dagegen auf 14 Punkte.