Landesliga sucht noch Absteiger - und den Aufsteiger?

Der letzte Spieltag in der Landesliga Hansa. – Foto: Oliver Utesch

Die wichtigsten Entscheidungen sind in der Landesliga Hansa bereits gefallen, doch der letzte Spieltag hat noch ausreichend Spannung zu bieten. Concordia Hamburg steht als Meister fest, Sport-Club Eilbek und Ahrensburger TSV müssen absteigen. Offen ist dagegen noch, wer Rang zwei erreicht - und welcher Klub den letzten Abstiegsplatz belegt.

Für Bramfeld ist die Rechnung klar. Ein Sieg beim ASV Hamburg würde Rang zwei sichern. Auch ein Unentschieden könnte reichen, sofern Altengamme parallel nicht gewinnt. Nach einer starken Saison mit 19 Siegen steht der BSV kurz davor, die Spielzeit direkt hinter Meister Concordia abzuschließen. Und wer weiß: Der Oberliga-Aufstieg wurde vereinsseitig von Cordi noch nicht bestätigt.

Im oberen Bereich liegt der Bramfelder SV mit 61 Punkten auf Rang zwei und hat die beste Ausgangslage. Dahinter folgt der SV Altengamme mit 59 Zählern. Beide Mannschaften sind am letzten Spieltag auswärts gefordert: Bramfeld spielt beim ASV Hamburg, Altengamme tritt beim FC Voran Ohe an.

SC Condor Hamburg kann auf Rang zwei nicht mehr eingreifen. Der Klub steht bei 54 Punkten und beendet die Saison unabhängig vom letzten Ergebnis in der Spitzengruppe. Gegen USC Paloma II geht es für Condor deshalb vor allem um einen guten Abschluss.

Altengamme braucht dagegen zwingend einen eigenen Sieg und muss auf einen Bramfelder Ausrutscher hoffen. Die Aufgabe beim Tabellenfünften Voran Ohe ist anspruchsvoll, gleichzeitig hat Altengamme in dieser Saison gezeigt, dass es auch gegen starke Gegner bestehen kann. Für den SVA wäre Rang zwei der Lohn einer konstanten Saison, in der die Mannschaft lange im Aufstiegsrennen mitmischte.

Auch Vier- und Marschlande ist noch nicht endgültig gerettet

Im Tabellenkeller ist die Lage enger, als der erste Blick vermuten lässt. Eilbek und Ahrensburg stehen als Absteiger fest. Der dritte Abstiegsplatz wird am letzten Spieltag vergeben - und neben Hamm United FC sowie dem Oststeinbeker SV ist auch SC Vier- und Marschlande rechnerisch noch nicht komplett durch.

Vier- und Marschlande liegt mit 31 Punkten auf Rang zwölf und empfängt Barsbütteler SV. Hamm United steht mit 29 Punkten auf Rang 13 und spielt beim Rahlstedter SC. Oststeinbek folgt mit 28 Zählern auf dem Abstiegsplatz und hat mit Meister Concordia Hamburg die schwerste Aufgabe vor der Brust.

Für Vier- und Marschlande gilt: Ein Punkt gegen Barsbüttel würde sicher reichen. Bei einer Niederlage könnte es aber noch einmal gefährlich werden, falls Hamm United gewinnt und Oststeinbek ebenfalls gegen Concordia punktet - insbesondere bei einem Oststeinbeker Sieg würde das Torverhältnis zum Thema. Der SCVM hat aktuell 55:79 Tore, Oststeinbek steht bei 57:74 und hat damit die bessere Ausgangslage in dieser Kategorie.

Hamm hat den Klassenerhalt in eigener Hand

Hamm United kann die Rechnerei ebenfalls beenden. Ein Sieg beim Rahlstedter SC würde den Klassenerhalt sichern, unabhängig davon, was Oststeinbek und Vier- und Marschlande machen. Nach der Bekanntgabe von Martin Sobczyk als neuem Trainer für die kommende Saison wäre der Ligaverbleib die dringend benötigte Grundlage für den geplanten Neustart.

Sollte Hamm nicht gewinnen, richtet sich der Blick automatisch nach Oststeinbek. Der OSV muss gegen Concordia selbst liefern und gleichzeitig auf passende Ergebnisse der Konkurrenz hoffen. Die Aufgabe ist schwierig, aber nicht aussichtslos, weil Concordia bereits als Meister feststeht und ohne tabellarischen Druck antritt.

Concordia reist als Meister nach Oststeinbek

Meister Concordia beendet die Saison auswärts beim Oststeinbeker SV. Sportlich ist Cordi nicht mehr von Platz eins zu verdrängen, nachdem die Meisterschaft bereits vorzeitig perfekt gemacht wurde. Für den Gegner hat diese Partie dagegen maximale Bedeutung, weil Oststeinbek nur mit Punkten noch auf die Rettung hoffen darf.

Die Rollen sind damit klar verteilt, die Brisanz aber bleibt. Concordia kann ohne Druck auftreten, Oststeinbek muss liefern. Parallel schaut Hamm United nach Rahlstedt - und Vier- und Marschlande dürfte trotz der besseren Ausgangslage ebenfalls genau wissen wollen, was auf den anderen Plätzen passiert.

Zwei Fernduelle prägen den letzten Spieltag

Der letzte Spieltag der Landesliga Hansa lebt damit von mehreren Rechnungen. Oben kämpfen Bramfeld und Altengamme um Rang zwei. Unten geht es zwischen Vier- und Marschlande, Hamm United und Oststeinbek um den letzten freien Platz über dem Strich.

Die Meisterschaft ist vergeben, doch langweilig wird das Finale nicht. Am Sonntag kann sich im Tabellenkeller noch einmal alles drehen - und an der Spitze direkt hinter Concordia fällt ebenfalls erst am letzten Spieltag die Entscheidung.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Spieltext HSV BU - Lohbrügge

Morgen, 20:00 Uhr SC Condor Hamburg SC Condor USC Paloma USC Paloma II 20:00 live PUSH

Spieltext SC Condor - USC Paloma II

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag