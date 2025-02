Landesliga-Stürmerin Raynoschek startet nach Wechsel durch

Nach ihrem Wechsel vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen zur SGM Oppenweiler/Sulzbach hat sich Malou Raynoschek in der Frauen-Landesliga Württemberg als treffsichere Stürmerin etabliert. Mit zwölf Toren in zwölf Spielen führt die 21-Jährige das Offensivspiel ihrer Mannschaft an und hat sich schnell in ihrem neuen Team eingelebt. Im Interview spricht sie über ihre Eingewöhnung, ihre Stärken und ihre Ziele für die Zukunft.

Nun gilt es, sich mit der Mannschaft auf die Rückrunde vorzubereiten, in der sich Oppenweiler/Sulzbach im oberen Tabellenbereich behaupten möchte. Aktuell belegt das Team mit 21 Punkten aus zwölf Spielen den vierten Platz in der Landesliga Württemberg, Staffel 1.

Nach mehreren Jahren beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen entschied sich Raynoschek vor der Saison für eine neue Herausforderung. „Ich habe in Bietigheim eine tolle Zeit gehabt, der Wechsel ist mir sehr schwer gefallen, aber irgendwann musste ich eine neue Herausforderung annehmen“, erklärt sie. „Oppenweiler/Sulzbach war da ein super Angebot für mich.“

Dass sich die Entscheidung sportlich ausgezahlt hat, zeigen ihre bisherigen Leistungen. Während sie für Bietigheim-Bissingen in der Regionenliga 2 von 2021 bis 2024 insgesamt 41 Tore erzielte, setzt sie ihre Torgefahr auch in der neuen Umgebung fort: „Ich versuche immer, die richtigen Positionen zu finden und die richtigen Momente abzupassen. Wenn ich meinen Kopf öfter ausschalten könnte, würde es mir in manchen Situationen noch besser gelingen.“

Spielertyp mit Offensivdrang und Blick für die Mitspielerinnen

Raynoschek beschreibt sich selbst als eine offensive Spielerin mit Zug zum Tor, die jedoch auch den Blick für ihre Mitspielerinnen hat. „Ich würde sagen, ich bin eine offensive Spielerin, die gerne Tore erzielt, Vorlagen macht, aber auch für ihre Mitspielerinnen da ist. Ich versuche, schnell umzuschalten und in der Offensive flexibel zu bleiben.“ Trotz ihrer starken Abschlussqualitäten sieht sie sich nicht nur als Vollstreckerin, sondern auch als jemand, der die Mannschaft mit Tempo und Übersicht unterstützt.

Hallenturniere als Ergänzung zum Spielbetrieb

Neben den Spielen in der Landesliga nahm Raynoschek in der Winterpause an einigen Hallenturnieren teil. „Ich finde, Hallenturniere sind immer eine gute Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten weiter zu verbessern und vor allem Spaß zu haben“, sagt sie. „Auch wenn es nicht immer meine erste Wahl ist.“

Ambitionen für die Rückrunde und langfristige sportliche Ziele

Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf betont die Stürmerin die mannschaftlichen Ziele. „Wir sind aktuell auf einem guten Platz, und unser Ziel ist es, diesen bis zum Saisonende zu halten oder sogar noch besser abzuschneiden“, so Raynoschek. „Weiterhin gemeinsam Spaß haben und kämpfen.“ Langfristig möchte sie sich weiterentwickeln und hat den Wunsch, eines Tages höherklassig zu spielen. „Ich möchte mich auf jeden Fall weiterentwickeln und noch höherklassig spielen“, gibt sie zu, betont aber gleichzeitig: „Der Fokus liegt aber erst mal auf der aktuellen Saison.“

Torjägerin mit beeindruckender Laufbahn

Ein Blick auf ihre bisherigen Statistiken zeigt, dass Raynoschek über Jahre hinweg eine der gefährlichsten Torjägerinnen in ihrer Liga war. In insgesamt 81 Pflichtspielen erzielte sie bemerkenswerte 53 Tore. Besonders in der Saison 2022/23 zeigte sie ihre Klasse, als sie für die 08er in 26 Spielen 21 Tore erzielte. Auch in der aktuellen Spielzeit hält sie ihren beeindruckenden Schnitt mit zwölf Treffern in zwölf Spielen für Oppenweiler/Sulzbach.

Fazit: Torgefahr, Teamgeist und Ambitionen

Malou Raynoschek hat sich nach ihrem Wechsel zur SGM Oppenweiler/Sulzbach nahtlos eingefügt und führt ihr Team als Top-Torjägerin an. Mit klaren Zielen für die laufende Saison und einer hohen Eigenmotivation blickt sie optimistisch auf ihre fußballerische Zukunft. Während die Mannschaft um eine Topplatzierung in der Landesliga kämpft, bleibt Raynoschek fokussiert: „Ich will mich weiterentwickeln, aber jetzt zählt erst mal die aktuelle Saison.“