Landesliga-Stürmer verlängert und Youngster rückt auf

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der VfL Sindelfingen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter konsequent voran und kann mit Tahir Bahadir eine weitere wichtige Zusage vermelden. Der Offensivspieler bleibt auch in der kommenden Spielzeit an Bord und soll mit seiner mannschaftsdienlichen Art, seinem Zug zum Tor und seinem feinen Gespür für Mitspieler eine zentrale Rolle einnehmen. Auch Bahadir selbst blickt mit einem guten Gefühl nach vorne und betont, dass für ihn beim VfL vom Trainerteam über die Rahmenbedingungen bis zur Mannschaft alles stimmig sei. Trainer Thomas Siegmund ordnet die Verlängerung in die klare sportliche Linie des Vereins ein: In Sindelfingen soll ein junges, hungriges Team aus Spielern der Region entstehen. Entsprechend zufrieden zeigen sich die Verantwortlichen mit dem aktuellen Stand der Planungen.
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Die TSG Reutlingen setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs: Anton Kasanski rückt zur neuen Saison in die 1. Mannschaft auf. Der Defensivspieler ist ein echtes Eigengewächs und trägt das TSG-Trikot bereits seit den Bambinis. Nach einem einjährigen Gastspiel beim VfL Pfullingen kehrte er in der laufenden Runde in die A-Jugend zurück – nun folgt der nächste Schritt im Aktivenbereich seines Heimatvereins. Besonders wertvoll ist seine Vielseitigkeit: Ob in der Innenverteidigung, auf beiden Außenbahnen oder auf der Sechs – Anton bringt Flexibilität, Spielverständnis und Einsatzfreude mit. Auch seine Verbundenheit zum Verein ist groß. „Die TSG ist mein Heimatverein“, sagt er. Die TSG freut sich über seinen Weg und auf viele Einsätze im Aktivenbereich.
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