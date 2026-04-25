Landesliga-Stürmer verlängert und Youngster rückt auf News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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VfL Sindelfingen Der VfL Sindelfingen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter konsequent voran und kann mit Tahir Bahadir eine weitere wichtige Zusage vermelden. Der Offensivspieler bleibt auch in der kommenden Spielzeit an Bord und soll mit seiner mannschaftsdienlichen Art, seinem Zug zum Tor und seinem feinen Gespür für Mitspieler eine zentrale Rolle einnehmen. Auch Bahadir selbst blickt mit einem guten Gefühl nach vorne und betont, dass für ihn beim VfL vom Trainerteam über die Rahmenbedingungen bis zur Mannschaft alles stimmig sei. Trainer Thomas Siegmund ordnet die Verlängerung in die klare sportliche Linie des Vereins ein: In Sindelfingen soll ein junges, hungriges Team aus Spielern der Region entstehen. Entsprechend zufrieden zeigen sich die Verantwortlichen mit dem aktuellen Stand der Planungen. +++