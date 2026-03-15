Landesliga: Stürmer Ilic schießt TSG Pfeddersheim zum Sieg

Matchwinner: TSG-Stürmer Lazar Ilic (rotes Trikot), hier in einem Spiel gegen den FSV Elversberg (Tim Seelinger), traf gegen Billigheim-Ingenheim doppelt. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Pfeddersheim/Schifferstadt. Der SV Gimbsheim hat womöglich seine Chance auf die Meisterschaft in der Landesliga Ost verspielt. Bei der formstarken Mannschaft Phönix Schifferstadt setzte es eine 1:4-Niederlage, der Rückstand auf Tabellenführer VfR Grünstadt beträgt nun sieben Zähler. Sechs Punkte Rückstand hat der TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim. Die Mannschaft von der südlichen Weinstraße hatte bei der TSG Pfeddersheim das Nachsehen.

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Nach dem Derbysieg gegen Neuhausen konnte die TSG den nächsten Dreier nachlegen. Für Trainer Pietro Berrafato war es der erste Sieg vor eigenem Anhang – und das gegen ein Team aus der Spitzengruppe. „Das macht uns stolz. Heute haben wir unser Herz auf dem Platz gelassen. Effektivität und Kampf standen heute ganz oben auf der Agenda“, so Berrafato. Besonders effektiv gestaltete sich die Torausbeute der Platzelf, die ihre beiden besten Chancen jeweils mit einem Treffer durch Lazar Ilic (17. 36.) veredelten. Beide Male war es Fabio Schmidt, der den eigentlich Torschuss fabrizierte, aber jeweils am TSV-Keeper scheiterte. Beide Male war Ilic zur Stelle und verwertete die Abpraller. Nach der Pause waren die Gäste am Drücker, die TSG-Defensive blieb aber stabil. Der nach der Pause in den Sturm beförderte Abwehrrecke Thorsten Ullemeyer (65.) kam nur deshalb zum Torabschluss, da er einen von Mikail Ünal verursachten Elfmeter versenken konnte. In der hektischen Schlussphase sah Fabio Schmidt Gelb-Rot (91.). TSG-Chef Rolf Emrich sagte: „Trotz zahlreicher Ausfälle haben wir heute verdient gewonnen.“