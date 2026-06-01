Landesliga statt Regionalliga: Jannik Fippl wechselt zu Türkgücü München „Gesamtpaket hat mich überzeugt“ von Michel Guddat · Heute, 17:08 Uhr · 0 Leser

Jannik Fippl wechselt vom TSV Landsberg zu Türkgücü München. – Foto: Simon Eiler/FuPa

Mit Jannik Fippl gelingt Türkgücü München ein echter Transfer-Coup. Der ehemalige Regionalliga-Spieler kommt vom Bayernliga-Aufsteiger TSV Landsberg.

„Es war sportlich mein bestes Jahr, die Mannschaft war einfach einmalig!“ Wenn Jannik Fippl über den TSV Landsberg erzählt, gerät er ins Schwärmen. „Jeder Spieler war total korrekt. Was wir zusammen überstanden haben in dieser Saison, das war schon überragend.“ Und doch, es klingt auch Wehmut mit. Denn nach der historischen Spielzeit, die im erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga Bayern mündete, verabschiedet sich Fippl vom TSV. Nach Regionalliga-Aufstieg: Jannik Fippl verlässt TSV Landsberg „Die Entscheidung, die Mannschaft zu verlassen, war echt schwer, muss ich sagen“, sagt Fippl im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Der neue Weg führt den in Augsburg wohnenden Innenverteidiger nun nach München. Türkgücü München steht ab der kommenden Saison auf seinem Trikot.

Landesliga statt Regionalliga, kriselnder Absteiger statt euphorischer Aufsteiger – das mag auf den ersten Blick verwundern, zumal sich Fippl mit seinen 26 Jahren im sogenannten besten Fußballeralter befindet. Wie kam es also zum Wechsel, wer oder was überzeugte Fippl, der bereits mehrere Regionalliga-Spiele (TeBe Berlin, Aubstadt, Pipinsried) auf dem Buckel hat? Ein Name fällt im Gespräch: Rainer Elfinger. Der Sportliche Leiter streckte die Fühler nach Fippl aus, überzeugte ihn von Türkgücüs neuem Weg. „Er kam auf mich zu, ich denke mal über Tino (Reich, Teamkollege und Ex-Türkgücü-Spieler, Anm. d. Red.). Er hat mir vom Neuaufbau erzählt und in welcher Rolle er mich sieht. Das Gesamtpaket hat mich überzeugt.“