 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Landesliga startet mit Derbys, Topspielen und neuen Konstellationen

Die Landesliga Niederrhein startet in die Saison 2026/27. In Gruppe 1 und Gruppe 2 warten direkt mehrere spannende Auftaktspiele - und natürlich vollständig neue Konstellationen.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Unterrath trifft auf den SC Velbert.
Die SG Unterrath trifft auf den SC Velbert. – Foto: Tom Klesper

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SC Kapellen
SC Velbert
Nettetal

Die Landesliga Niederrhein legt wieder los. In der Gruppe 1 startet unter anderem der VfB Homberg gegen SC Union Nettetal, in der Gruppe 2 kommt es direkt zum Solinger Derby. Zudem treffen direkt einige Klubs auf Gegner, die sie bislang höchsten aus Testspielen kennen.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

In Gruppe 1 beginnt der 1. Spieltag bereits am Freitagabend. Rheinland Hamborn empfängt Viktoria Goch, parallel startet der neu formierte VfB Bottrop mit einem Heimspiel gegen DJK Arminia Klosterhardt - und es ist direkt ein Kreis-Derby.

Am Samstag folgt das Duell zwischen Mülheimer FC 97 und Duisburger FV 08. Der Sonntag bringt dann das volle Programm: 1. FC Lintfort trifft auf ASV Einigkeit Süchteln, Sportfreunde Neuwerk auf VSF Amern, VfL Rhede auf 1. FC Kleve und SV Budberg auf VfB Speldorf. Außerdem empfängt SV Biemenhorst die Victoria Mennrath.

Den Abschluss macht der VfB Homberg. Der Oberliga-Absteiger startet am Sonntag um 17 Uhr mit einem Heimspiel gegen SC Union Nettetal in die neue Spielzeit. Es ist das Topspiel.

Morgen, 19:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
19:30

Sa., 15.08.2026, 19:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:15

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00

So., 16.08.2026, 17:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
17:00live

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Auch in Gruppe 2 beginnt die Saison mit einem Freitagsspiel. DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 empfängt DJK Adler Union Frintrop. Am Sonntag geht es dann mit acht Partien weiter. Besonders im Blick steht das Solinger Derby zwischen TSV Solingen und DV Solingen. Auch Aufsteiger SV Solingen 08/10 ist direkt gefordert und trifft auf Vizemeister SC Kapellen-Erft. Zudem startet FC Kray auswärts bei DJK Blau-Weiß Mintard, während Rot-Weiss Essen II den ESC Rellinghausen zum Lokalduell empfängt.

Weitere Auftaktspiele sind TSV Eller 04 gegen FC Kosova Düsseldorf, SG Unterrath gegen SC Velbert, Sportfreunde Niederwenigern gegen SSV Bergisch Born sowie DJK Gnadental gegen SC Werden-Heidhausen.

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
19:30

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:30

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
16:00

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Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:15 Uhr FC Kray - Rot-Weiss Essen II
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 23.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr DV Solingen - SV Solingen 08/10
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Eller 04
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

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