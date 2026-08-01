Landesliga startet direkt mit einem Kracher

Die neue Saison in der Landesliga Weser-Ems beginnt gleich mit einem echten Topspiel. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der SV Holthausen-Biene den SV Eintracht Nordhorn am Biener Busch. Zwei Mannschaften mit hohen Ambitionen treffen aufeinander und beide werden von niederländischen Trainern geführt: Emiel ten Donkelaar auf Biener Seite, Jouke Faber bei den Gästen.

Die bisherigen Ergebnisse der Nordhorner unterstreichen die Ambitionen. Einem 1:1 gegen den FC Bad Oeynhausen folgten eine knappe 0:1-Niederlage gegen den Regionalligisten BW Lohne, ein 2:1-Erfolg über den SV Wilhelmshaven sowie ein Derbysieg gegen den SV Vorwärts Nordhorn. Im Bezirkspokal setzte die Eintracht mit einem deutlichen 6:1 beim SV Veldhausen 07 ein weiteres Ausrufezeichen.

Während Biene nach einer intensiven Vorbereitung den Heimvorteil nutzen möchte, macht der SV Eintracht Nordhorn aus seinen Zielen keinen Hehl. Im FuPa-Sommercheck formulierte Trainer Jouke Faber die Marschroute unmissverständlich: „Unsere Zielsetzung ist ganz klar. Wie auch einige andere Mannschaften, wollen wir uns darum streiten, aufzusteigen.“ Gleichzeitig appellierte der Coach an Fairness und Respekt: „Im Spiel alles geben, um zu gewinnen, ist in Ordnung, aber nach dem Spiel sollte man respektvoll miteinander umgehen.“

Doch auch beim SV Holthausen-Biene ist die Vorfreude groß. Nach einer intensiven Vorbereitung möchte die Mannschaft vor heimischem Publikum erfolgreich in die Saison starten. Trainer Emiel ten Donkelaar wünscht sich eine Mannschaft, „die alles auf dem Platz lässt und mit der sich unsere Fans identifizieren können.“ Gleichzeitig weiß man im Biener Busch, welche Qualität auf der Gegenseite wartet.

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Besondere Brisanz bringt zudem die Personalie Hedon Selishta mit. Der Angreifer trug in der vergangenen Saison noch das Trikot der Eintracht und spielte eine entscheidende Rolle beim Bezirksliga-Meistertitel. Nach der Trennung im Frühjahr läuft der 33-Jährige inzwischen wieder für Holthausen-Biene auf und könnte ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein zum Faktor werden. Auch Shane de Leon trifft auf seinen Ex-Klub.

Für zusätzliche Unterstützung sorgen die Gäste aus Nordhorn. Der neu gegründete Fanclub Inferno Nordhorn reist gemeinsam mit dem Fahrrad zum Biener Busch und will die Mannschaft beim Saisonauftakt lautstark begleiten.

Wer nicht selbst vor Ort sein kann, hat mehrere Möglichkeiten, die Partie zu verfolgen. EmsTV und die NOZ berichten vom Landesliga-Kracher. Wer jedoch kostenlos und ohne Verzögerung über jede Torchance, jedes Tor und alle wichtigen Szenen informiert werden möchte, ist beim FuPa-Liveticker genau richtig. Dort erscheinen alle Highlights und Informationen unmittelbar nach ihrem Geschehen - live vom Biener Busch, solange die Technik mitmacht.

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