Landesliga-Start geglückt: Elstorf gewinnt Aufsteiger-Duell

– Foto: Felix Schlikis

Der TSV Elstorf ist mit einem Sieg in die Landesliga-Saison 2026/27 gestartet. Nach einer torlosen ersten Halbzeit lieferten sich die Kicker von der Schützenstraße nach dem Seitenwechsel ein Spektakel mit Mitaufsteiger Vorwärts Hülsen. Die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen legte ein starkes Comeback hin und sicherte sich noch einen Zähler.

Während die Elstorfer das Spielgerät überlassen bekamen, ließ Hülsen nach einer Umschaltsituation eine erste Gelegenheit liegen. Die Gäste kamen durch Philipp Wolfram und Timo von Reith zu zwei Abschlüssen, die nicht ihren Weg ins Ziel fanden. Nach dem Seitenwechsel hatte der TSV das nötige Spielglück, als das Leder nach Ping Pong im Strafraum nicht über die Linie sprang (53.).

Stattdessen kombinierten die Gäste sich ansehnlich durch. Christopher Schulze setzte von Reith in Szene und letztlich musste Torjäger Wolfram nach dessen Vorarbeit nur noch einschieben (55.). Anschließend verhinderte Vorwärts-Torhüter Peer Geier noch glänzend gegen Wolfram den Doppelschlag. Schließlich verzeichnete Schulze einen hohen Ballgewinn, nachdem er mit einem Doppelpass mit Michel Claassen vollstreckte (60.). Hülsen kam nach einem Eckball zurück in die Begegnung: Die Kugel segelte an Freund vorbei und sprang von Müsings Fuß unglücklich in den eigenen Kasten (78.). Die Elstorfer hatten aber die passende Antwort parat, sodass von Reith schnell den alten Vorsprung wiederherstellte (82.). Ein Abstimmungsfehler zwischen Kapitän Dustin Jahn und Keeper Dennis Bock brachte den TSV aber nochmal in die Bedrouille, weil Tjare Müller den Strafstoß verwandelte (88.). Erst in der Nachspielzeit veredelte Melvin Krolikowski den entscheidenden Konter nach feiner Claassen-Vorarbeit zum 4:2-Endstand (90.+5).

Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „In der ersten Halbzeit war es ein gegenseitiges Abtasten, denn beide haben sich gegenseitig belauert. Der Gegner wollte uns das Spiel überlassen und uns über Umschalter wehtun. In der ersten Halbzeit hatten wir daher mehr Ballbesitz und drei, vier Halbchancen. Im zweiten Abschnitt hatten sie nach einem Abstimmungsfehler die Führung auf dem Fuß und wir Glück in dem Moment, wir machen es dann auf der anderen Seite richtig gut. Auf die Gegentore haben wir gut reagiert und sind geduldig geblieben. Am Ende ein verdienter Sieg – vier Tore musst du in einer Halbzeit auch erstmal schießen.“