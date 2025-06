Landesliga, Staffel 4: Welche Teams sind 2025/2026 dabei?

In der Landesliga, Staffel 4, ist die Saison beendet, deshalb zeichnet sich ein Bild, wie die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2025/2026 aussieht.

Aufsteiger und Absteiger in der Landesliga, Staffel 4

Der VfB Friedrichshafen ist Meister und somit Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg. Der FC Blaubeuren nahm als Vizemeister an der Relegation teil, scheiterte jedoch in der 1. Runde nach Verlängerung mit 1:2 gegen den FV Löchgau. Von der Verbandsliga gibt es keinen Absteiger.