Landesliga, Staffel 4: Relegationsfinale findet am Sonntag statt

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 4. Wie wird das Match zwischen dem SC Staig und dem FV Ravensburg II enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Das ist die Relegation In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

__________________ Relegation zur Landesliga Staffel 4

Es geht um einen Platz in der Landesliga Staffel 4. Ingesamt gibt es zwei Runden.

Folgende Spiele stehen am Samstag 14. Juni an (1. Runde) :



Spielort Öpfingen





Im Duell der beiden Bezirksligisten in Öpfingen setzte sich der SC Staig am Samstag in Öpfingen mit 2:0 gegen die SGM Ringschnait/Mittelbuch durch. Bei hochsommerlichen Temperaturen startete die Partie mit einer ersten Chance für Staig, als Silvan Laib im 16er zum Abschluss kam, jedoch zu zentral auf den Keeper zielte. In der 37. Minute war es dann Jens Geiselmann, der das erste Tor für Staig erzielte. Finn Annabring setzte sich stark auf der linken Seite durch und bediente Geiselmann, der am langen Pfosten nur noch einschieben musste. Mit einer knappen 1:0-Führung ging Staig in die Halbzeitpause, nachdem Ringschnait durch Ruedi (41.) noch eine große Chance zum Ausgleich vergab. Nach dem Seitenwechsel drängte Ringschnait auf den Ausgleich, doch Luis Ortmann vergab in der 47. Minute eine große Möglichkeit. In der 54. Minute erhöhte erneut Geiselmann mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Nach einem Doppelpass mit Annabring konnte er frei einschieben. Ringschnait versuchte, zurück ins Spiel zu finden, doch Marco Münst scheiterte in der 74. Minute an Staigs Keeper Fetzer. Ein leicht bekleideter Flitzer sorgte in der 76. Minute noch kurz für Aufregung. Staig hatte in der 78. Minute mehrere Chancen am Stück, darunter einen starken Schuss von Oliver Bischof, der pariert wurde. In der Schlussphase drängte Ringschnait auf den Anschluss, doch ein Kopfball von Michael Wiest landete nur an der Latte. Letztlich sicherte sich Staig den Platz für das Relegationsfinale gegen Ravensburg II.

---



Spielort Baindt





Vor einer tollen Kulisse in Baindt setzte sich der FV Ravensburg überzeugend mit 4:1 in der ersten Relegationssrunde gegen den SV Vogt durch. Ravensburg übernahm früh das Kommando und ging in der 31. Minute durch ein starkes Solo von Simon Schwarz mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Marek Bleise mit einem weiteren Treffer, was den SV Vogt sichtlich schockte. Trotz des Rückstands gelang Sergen Leyla in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Anschlusstreffer für Vogt, der nach einer präzisen Flanke am zweiten Pfosten einnickte. Dies gab dem SVV neuen Auftrieb. Nach der Pause startete Vogt energisch, doch Ravensburg stabilisierte sich schnell und übernahm wieder die Kontrolle. In der 84. Minute fiel die Entscheidung: Ein schneller Konter führte zum 3:1 durch Halil Yilmaz, das Seidel im Vogter Tor nicht verhindern konnte. Marko Föger setzte kurz darauf den Schlusspunkt, indem er in der 87. Minute das 4:1 erzielte. Trotz einiger gefährlicher Chancen für Vogt, darunter ein Pfostenschuss und eine Glanztat von Ravensburgs Keeper, war der Sieg für Ravensburg letztlich verdient. Der FV Ravensburg kann sich nun im Relegationsfinale den Klassenerhalt sichern.

---



Das Finale (2. Runde) findet dann am Sonntag, 22. Juni, um 15 Uhr statt. Spielort ist beim SV Ringingen