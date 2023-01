Landesliga Staffel 4: Infos zur Rückrunde und Abstiegsregelung

Nachdem es in der Landesliga Staffel 4 bisher nur ein einziges ausgefallenes Spiel nachzuholen gibt, hierbei handelt es sich um die Begegnung TSV Nusplingen gegen die TSG Balingen II, hoffen wir, dass die Witterung weiterhin so fußballfreundlich bleibt, damit auch die restlichen Spiele problemlos gespielt werden können. Die Landesliga Staffel 4 würde am 04.03.2023 die Runde fortsetzen.

Folgende Infos gibt es zur Abstiegsregelung in der Landesliga Staffel 4:



18 Vereine sind in dieser Saison der Istzustand. 16 Vereine sollten der Sollzustand sein.

Aus diesem Grund gibt es in dieser Saison zwischen 5 und 8 Absteiger und einen Aufsteiger.



Das sind die Einflussfaktoren auf die Absteiger:

Anzahl der Absteiger aus der VL von 0 bis 4 und das Übersoll der LL4 von 2 Vereinen. Hinzu kommen noch 4 Aufsteiger aus den Bezirksligen.



Somit ergeben sich folgende Abstiegsmöglichkeiten:

5 Absteiger bei 0 Absteiger aus der VL

6 Absteiger bei ein oder 2 Absteiger aus der VL

7 Absteiger bei 3 Absteiger aus der VL

8 Absteiger, wenn 4 VL-Vertreter in LL4 absteigen