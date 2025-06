Landesliga, Staffel 4: Erste Relegationsrunde steht am Samstag an

– Foto: FuPa-Grafik

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 4.

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Das ist die Relegation In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

__________________ Relegation zur Landesliga Staffel 4

Es geht um einen Platz in der Landesliga Staffel 4. Ingesamt gibt es zwei Runden.

Folgende Spiele stehen am Samstag 14. Juni an (1. Runde) :



Spielort Öpfingen





In der ersten Relegationsrunde treffen in dieser Partie die Bezirksligisten aus den Bezirken Donau/Iller und Oberschwaben aufeinander. Der SC Staig absolvierte eine überragende Saison mit 76 Punkten, blieb in allen 30 Spielen ungeschlagen und krönte sich zusätzlich zum Bezirkspokalsieger – zuletzt gelangen vier Siege in Folge. Die SG Ringschnait/Mittelbuch kommt mit Selbstbewusstsein aus einer guten Saison (35 Punkte aus 16 Spielen) und blieb in den letzten fünf Spielen ungeschlagen. Die SG Ringschnait/Mittelbuch stand ebenfalls im Finale des Bezirkspokals, das jedoch deutlich mit 5:1 verloren ging.

---



Spielort Baindt