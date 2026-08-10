Landesliga, Staffel 4: Ein Start mit vielen offenen Fragen

– Foto: Alexander Sättele

In der Landesliga, Staffel 4, beginnt die Saison 2026/2027 mit einer Mischung aus Aufbruch, Rückkehrern und personellen Einschnitten. Vier Aufsteiger, ein Absteiger sowie ein breites Feld prägen die neue Saison. Der Kampf um die Verbandsliga und gegen den Abstieg dürfte eng werden. Der Meister steigt direkt in die Verbandsliga Württemberg auf, der Tabellenzweite geht in die Aufstiegsrelegation. Am unteren Ende steigen voraussichtlich die Plätze 14, 15 und 16 in die Bezirksliga ab, der Dreizehnte muss wahrscheinlich in die Abstiegsrelegation.

Der FC Mengen wurde Meister in der Bezirksliga Oberschwaben und geht als Aufsteiger in die Landesliga Staffel 4. Trainer ist Dennis Ivanesic. Aus der eigenen Jugend kommen Adrian Jahnel, Mattis Roese, Luis Wollwinder, Paul Schaut, Tim Pinnow, Jonas Metzler und Mads Wild. Dazu wechseln Jonas Schuler vom TSV Berg, Stephan Hiller vom SV Langenenslingen, Daniel Harder vom SV Denkingen 1969 und David Bachhofer vom FV Bad Saulgau 04 nach Mengen. Den Verein verlassen Soufiane Bouidir zur SGM FC 99/FC Laiz und Leon Fischer zum FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen. Zum Auftakt spielt Mengen am Samstag, 15. August, um 16.30 Uhr beim FV Rot-Weiß Weiler.

Der TSV Ummendorf (Bezirksliga Oberschwaben) kommt als Aufsteiger aus der Relegation in die Landesliga Staffel 4. Trainer ist Stefan Wiest. Neu im Kader sind Dario Ehe, Justin Ehe und Marvin Ehe vom SV Schemmerhofen, Kai Luibrand vom FV Biberach/Riß, Jona Winkler von der SG Warthausen/Birkenhard und Finn Krattenmacher vom FV Olympia Laupheim. Luka Wiest und Dominik Allerdinks wechseln zur SG Ringschnait/Mittelbuch, Stefan Grell beendet seine Karriere, Denis Hoxha geht zu Türkspor Biberach. Das erste Spiel bestreitet Ummendorf am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zu Hause gegen den FC Wangen.

TSV Eschach

Der TSV Eschach startet ebenfalls als Aufsteiger in die Saison, er wurde Meister in der Bezirksliga Bodensee. Trainer ist Ingo Martin. Als Zugänge werden Bill Felder vom TSV Eschach, Tom Sachs vom TSV Eschach und Etienne Elster vom TSV Eschach II geführt. Philipp Zwerger beendet seine Karriere. Zum Auftakt tritt Eschach am Samstag, 15. August, um 13 Uhr beim TSV Neu-Ulm an.

SC Türkgücü Ulm

Auch der SC Türkgücü Ulm kommt als Aufsteiger aud der Bezirksliga Donau/Iller in die Landesliga Staffel 4. Trainer ist Halil Korkmaz. Ertan Ataseven kommt vom FC Augsburg, Arda Yüksel vom FV Illertissen, Ricardo Dias Matos vom SC Geislingen, Servet Kilic vom VfL Ulm/Neu-Ulm, Daniel Merkel und Yannick Thomas vom FV Olympia Laupheim, Abdullah Bozdogan und Mikail Öztürk von der SGM Senden-Ay, Alexander Halle vom SC Türkgücü Ulm II, Ömer Korkmaz vom FC Blaubeuren und Kerimhan Hotaman vom TSV Neu-Ulm. Den Verein verlassen Adel Ajkunic zum TSV Neu-Ulm, Florian Schneider zum VfL Ulm/Neu-Ulm, Hasan Kizilarslan zum SV Offenhausen, Sefa Köroglu, Mateusz Jakubowski, Nole Stanic und Eronis Dinaj zur SGM Senden-Ay sowie Cristian Soare zum FC Neenstetten. Das erste Spiel führt Türkgücü am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zu Hause gegen den FV Olympia Laupheim.

SSV Ehingen-Süd

Der SSV Ehingen-Süd kommt als Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga. Trainer ist dieser Spielzeit Florian Treske. Neu sind Julian Gebhart vom FV Biberach/Riß, Tim Schneider vom TSV Neu-Ulm, Max Bachner vom SC Staig, Marco Pohl vom SV Sulmetingen, Bekir Yilmaz und Max Bloching vom SSV Ehingen-Süd, Torwarttrainer Ralf Weinmann sowie Jonas Herde von der SG Öpfingen. Abgänge sind Matthias Benkovic und Daniel Schuhmacher zum TSV Neu-Ulm, Kevin Ruiz Castellanos zur SGM Mähringen/Blaustein, Janis Peter zum FC Gundelfingen, Jan Deiss zur TSG Ehingen, Benjamin Gralla zum SV Sulmetingen, Kenan Mrden zum FV Biberach/Riß, Maurice Strobel und Angelo Barone zu Türkspor Neu-Ulm sowie Yannik Bochtler und Daniel Schuhmacher mit unbekanntem Ziel. Zum Auftakt empfängt Ehingen-Süd am Freitag, 14. August, um 18.30 Uhr den SV Reinstetten.

FC Wangen

Der FC Wangen schloss die vergangene Landesliga-Saison als Siebter ab. Trainer ist Safet Hyseni. Aus der eigenen Jugend rücken Paul Bischof, Leon Elgaß, Noel Klaric, Philipp Herzog, Ben Fischer und Luka Rasic auf. Luca Schneider und Nikica Vojnovic wechseln zum FC Leutkirch, Dardan Podrimaj zum TSV Wangen, Moritz Hartmann zum SV Amtzell. Der Auftakt führt Wangen am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zum TSV Ummendorf.

TSV 1889 Buch

Der TSV 1889 Buch beendete die vorige Landesliga-Saison auf Platz fünf. Trainer ist Christoph Amann. Neu sind Christoph Amann und Stephan Böck vom FC Heimertingen, Christopher Ruf vom FV Weißenhorn, Lukas Hoffmann vom TSV Ziemetshausen, Andrej Vukobratovic vom FV Olympia Laupheim und Matteo Theile vom FC Srbija Ulm. Trisztan Nyari wechselt zum FV Altenstadt, Harald Haug und Ben Priegnitz zur SGM Aufheim Holzschwang. Zum Start empfängt Buch am Samstag, 15. August, um 16 Uhr den TSV Heimenkirch.

TSV Neu-Ulm

Der TSV Neu-Ulm wurde in der vergangenen Saison Sechster. Trainer ist Stephan Baierl. Matthias Benkovic und Daniel Schuhmacher kommen vom SSV Ehingen-Süd, Dario Nikolic vom FC Gundelfingen, Elias Schmid vom FV Biberach/Riß, Adel Ajkunic vom SC Türkgücü Ulm, Silviu Adochitei von der SSG Ulm 99, Henry Seitz vom FC Memmingen II, Janik Schilder wird reaktiviert, Endrit Shala kommt vom FV Illertissen II und Deniz Erten von Türkspor Neu-Ulm. Daniel Dewein geht zum SV Weidenstetten, Dr. Matthias Hrubey pausiert, Jonathan Oelschlegel, Marco Kurz, Oliver Schlotter, Ivica Basic, Mike Schneider und Kawa Sönmez wechseln zur SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, Maximilian Gross, Christin Vetter und Edi Frank pausieren, Tim Schneider geht zum SSV Ehingen-Süd, Patrick Hanisch und Adin Kajan haben ein unbekanntes Ziel, Stefan Mladenovic wechselt zum FC Blaubeuren und Elias Schmid pausiert. Zum Auftakt spielt Neu-Ulm am Samstag, 15. August, um 13 Uhr gegen den TSV Eschach.

SSG Ulm 99

Die SSG Ulm 99 belegte in der vergangenen Saison Rang drei. Trainer ist Martin Klarer. Philipp Buschow kommt vom TSV Bermaringen, Sergen Demiröz von der TSG Nattheim, Yannick Steller von der SGM Senden-Ay, Philipp Wolff vom Holzschwanger SV, Jordi Tengwand vom SV Offenhausen und Fynn Uebele vom FV Illertissen II. Silviu Adochitei wechselt zum TSV Neu-Ulm, Valentin Ziegler zum SV Eggingen, Martin Aggeler beendet seine Karriere. Der erste Gegner ist am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr der FC Blaubeuren.

FC Blaubeuren

Der FC Blaubeuren wurde in der vergangenen Saison Achter. Trainer ist Dario Tomic. Nikolaj Adlwarth, Altin Osmani und Mario Sopic kommen von der TSG Ehingen, Stefan Mladenovic vom TSV Neu-Ulm, Ademin Hadzic und Henry Tedum Paago von der SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, Adrian Tenea und Mbemba Colley vom FV Biberach/Riß sowie Damir Ćavar, Milos Randelovic und Rajko Radovanovic vom FC Srbija Ulm. Daniel Fernandes wechselt zum FV Biberach/Riß, Luka Pejic, Antonio Tomic, Darko Tomic Kirin und Zeljko Haramina zu KKS Croatia Ulm, Ömer Korkmaz zum SC Türkgücü Ulm, Mirko Dilber und Eduart Osmani zu Türkspor Neu-Ulm. Blaubeuren startet am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr bei der SSG Ulm 99.

FV Olympia Laupheim

Der FV Olympia Laupheim belegte zuletzt Platz vier. Trainer ist Andreas Spann. Als Zugang wird Moriz Stöhr geführt, dazu Moriz Stöhr vom TSV Riedlingen. Auf der Abgangsseite stehen Phil Garieri Stadler zum SV Sulmetingen, Marius Damal, Muhammed Tasdemir, Oumar Mory Touré und Dominik Göbel zum FV Biberach/Riß, Tobias Bissel zum SV Hohentengen, Jonas Gantert zum SV Baustetten, Daniel Merkel und Yannick Thomas zum SC Türkgücü Ulm sowie Noah Gnandt zur SG Muttensweiler/Hochdorf. Zum Start spielt Laupheim am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr beim SC Türkgücü Ulm.

FV Rot-Weiß Weiler

Der FV Rot-Weiß Weiler wurde in der vergangenen Saison Zweiter und spielte damit die stärkste Runde der verbliebenen Mannschaften. Trainer ist Uwe Wegmann. Tarik Hadzic kommt von der SpVgg Lindau, Sebastian Perner von der SG Niedersonthofen/Martinszell, Severin Birk und Jonas Gaus vom SV Amtzell, Jonas Karrer vom FC Scheidegg und Ivan Buric vom FC Kempten. Julian Kahl wechselt zum SV Eglofs, Jonathan Hartmann ins Ausland, Marian Schwärzler zum TSV Heimenkirch und Farzad Ghafori zum TSV Opfenbach. Der Auftakt bringt am Samstag, 15. August, um 16.30 Uhr das Heimspiel gegen den FC Mengen.

SV Reinstetten

Der SV Reinstetten schloss die vorige Saison auf Platz elf ab. Trainer ist Michael Bochtler. Jan Gutzer kommt vom SV Burgrieden, Luca Ruedi von der SG Ringschnait/Mittelbuch, Elidon Onuzi von der SG Warthausen/Birkenhard sowie Leon Reiner und Florin Carstensen von der SG Mettenberg/FC Wacker Biberach III. Dominik Martin wechselt zum FC Memmingen, Noah Blersch zum SV Mietingen, Raphael Zwerger zur SGM Steinhausen-Rottum/Bellamont und Markus Zweifel zur SG Rot/Haslach. Der SV Reinstetten eröffnet die Saison am Freitag, 14. August, um 18.30 Uhr beim SSV Ehingen-Süd.

TSV Riedlingen

Der TSV Riedlingen belegte in der vergangenen Saison Platz zehn. Trainer ist Raphael Sontheimer. Jonas Fischer kommt vom SV Langenenslingen. Christian Münz wechselt zur SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach, Moriz Stöhr zum FV Olympia Laupheim, Felix Schmid pausiert. Zum Auftakt tritt Riedlingen am Samstag, 15. August, um 15.30 Uhr beim SV Mietingen an.

SV Mietingen

Der SV Mietingen wurde in der vergangenen Saison Neunter. Trainer ist Philipp Lang. Niklas Haag kommt vom FC Memmingen, Moritz Halder von der SG Mettenberg/Rissegg, Luis Städele vom FV Olympia Laupheim, Raphael Geiger vom FV Biberach/Riß und Noah Blersch vom SV Reinstetten. Nico Wiemer wechselt zur SGM Mittelbiberach/Stafflangen, Christian Glaser beendet seine Karriere, Ricardo Jerg pausiert, Benjamin Schirmer geht zur SGM Oberdischingen/Ersingen. Mietingen beginnt am Samstag, 15. August, um 15.30 Uhr zu Hause gegen den TSV Riedlingen.

TSV Heimenkirch

Der TSV Heimenkirch beendete die vergangene Saison auf Rang zwölf. Trainer ist Fredy Huckenbeck. Marian Schwärzler kommt vom FV Rot-Weiß Weiler, Thanas Ndrevataj, Alieu Drammeh und Ousman Drammeh vom FC Wangen II, Adrian Kloos vom SV Eglofs, Daniel Paitz vom FC Wuchzenhofen 06 und Nebojsa Arbutina vom FC Isny. Alexander Söllöschi wechselt zum FV Ravensburg II, Yilmaz Özcelik und Daniel Lau zum FC Lindenberg. Heimenkirch startet am Samstag, 15. August, um 16 Uhr beim TSV 1889 Buch.





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