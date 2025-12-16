Landesliga, Staffel 4: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Yavuz Tuna (Türkspor Neu-Ulm)

Eren Aksoy (Türkspor Neu-Ulm)

Dominik Felger (SV Reinstetten)

---

Mittelfeld

Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm)

Stefan Mladenovic (FC Srbija Ulm)

Marius Meneghini (SV Mietingen)

Nikola Trkulja (TSV Neu-Ulm)

---

Angriff

Dominik Martin (SV Reinstetten)

Marcello Lorenzo Mignemi (FV Olympia Laupheim)

Nenad Duric (FC Srbija Ulm)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

