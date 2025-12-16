Landesliga, Staffel 4: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Dominik Gavric (FC Blaubeuren)
---
Yavuz Tuna (Türkspor Neu-Ulm)
Eren Aksoy (Türkspor Neu-Ulm)
Dominik Felger (SV Reinstetten)
---
Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm)
Stefan Mladenovic (FC Srbija Ulm)
Marius Meneghini (SV Mietingen)
Nikola Trkulja (TSV Neu-Ulm)
---
Dominik Martin (SV Reinstetten)
Marcello Lorenzo Mignemi (FV Olympia Laupheim)
Nenad Duric (FC Srbija Ulm)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________