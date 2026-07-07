– Foto: Graff / Nückel / Klos / S
Landesliga, Staffel 4: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 03:30 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Landesliga, Staffel 4, der Saison 2026/2027 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Mengen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - TSV Eschach
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Mietingen - TSV Riedlingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - SV Reinstetten
So., 16.08.26 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - FC Wangen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FV Olympia Laupheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - TSV Heimenkirch
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - FC Blaubeuren
2. Spieltag
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - TSV 1889 Buch
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SC Türkgücü Ulm
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - SV Mietingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FC Mengen - SSV Ehingen-Süd
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Reinstetten - SGM Ummendorf/Fischbach
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FC Wangen - SSG Ulm 99
Sa., 22.08.26 17:00 Uhr TSV Riedlingen - TSV Neu-Ulm
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Eschach - FV Rot-Weiß Weiler
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - TSV Riedlingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - FV Olympia Laupheim
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Mietingen - TSV Heimenkirch
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Reinstetten - FC Mengen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV Eschach
So., 30.08.26 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - SSG Ulm 99
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FC Blaubeuren
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - FC Wangen
4. Spieltag
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SV Mietingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Neu-Ulm
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FC Mengen - SGM Ummendorf/Fischbach
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FC Wangen - SC Türkgücü Ulm
Sa., 05.09.26 17:00 Uhr TSV Riedlingen - SSV Ehingen-Süd
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Eschach - SV Reinstetten
So., 06.09.26 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - TSV 1889 Buch
5. Spieltag
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - TSV Heimenkirch
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - FC Blaubeuren
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Mietingen - FC Wangen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Mengen - TSV Eschach
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Reinstetten - TSV Riedlingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - FV Olympia Laupheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - TSV 1889 Buch
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - SSG Ulm 99
6. Spieltag
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SSV Ehingen-Süd
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - SV Reinstetten
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr FC Wangen - TSV Neu-Ulm
Sa., 19.09.26 17:00 Uhr TSV Riedlingen - FC Mengen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Eschach - SGM Ummendorf/Fischbach
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - SC Türkgücü Ulm
So., 20.09.26 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - SV Mietingen
7. Spieltag
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Wangen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SSG Ulm 99
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Mietingen - TSV 1889 Buch
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FC Mengen - FV Olympia Laupheim
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Reinstetten - TSV Heimenkirch
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Blaubeuren
So., 27.09.26 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - SC Türkgücü Ulm
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Eschach - TSV Riedlingen
8. Spieltag
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SV Reinstetten
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - FC Mengen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - TSV Eschach
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr FC Wangen - SSV Ehingen-Süd
Sa., 03.10.26 16:30 Uhr TSV Riedlingen - SGM Ummendorf/Fischbach
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - SV Mietingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - TSV Neu-Ulm
So., 04.10.26 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - FV Rot-Weiß Weiler
9. Spieltag
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - TSV 1889 Buch
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SC Türkgücü Ulm
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FC Mengen - FC Blaubeuren
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Reinstetten - FC Wangen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - SSG Ulm 99
So., 11.10.26 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - SV Mietingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Eschach - TSV Heimenkirch
So., 11.10.26 16:00 Uhr TSV Riedlingen - FV Olympia Laupheim
10. Spieltag
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - TSV Eschach
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Riedlingen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - SGM Ummendorf/Fischbach
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Mietingen - TSV Neu-Ulm
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr FC Wangen - FC Mengen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FV Rot-Weiß Weiler
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - SSV Ehingen-Süd
So., 18.10.26 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - SV Reinstetten
11. Spieltag
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SV Mietingen
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - TSV Heimenkirch
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr TSV Riedlingen - FC Blaubeuren
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FC Mengen - SSG Ulm 99
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SV Reinstetten - TSV 1889 Buch
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - SC Türkgücü Ulm
So., 25.10.26 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - TSV Neu-Ulm
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Eschach - FC Wangen
12. Spieltag
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - FV Olympia Laupheim
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SGM Ummendorf/Fischbach
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Mietingen - SSV Ehingen-Süd
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr FC Wangen - TSV Riedlingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SC Türkgücü Ulm - SV Reinstetten
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV 1889 Buch - FC Mengen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SSG Ulm 99 - TSV Eschach
13. Spieltag
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr TSV Heimenkirch - FC Blaubeuren
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr FV Olympia Laupheim - FC Wangen
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr TSV Riedlingen - SSG Ulm 99
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr FC Mengen - SC Türkgücü Ulm
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV Neu-Ulm
So., 08.11.26 14:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - FV Rot-Weiß Weiler
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Eschach - TSV 1889 Buch
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Reinstetten - SV Mietingen
14. Spieltag
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SSV Ehingen-Süd
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Reinstetten
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr SV Mietingen - FC Mengen
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr FC Wangen - TSV Heimenkirch
So., 15.11.26 14:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - FC Blaubeuren
So., 15.11.26 14:30 Uhr SC Türkgücü Ulm - TSV Eschach
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV 1889 Buch - TSV Riedlingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SSG Ulm 99 - FV Olympia Laupheim
15. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Blaubeuren - FC Wangen
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Heimenkirch - SSG Ulm 99
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FV Olympia Laupheim - TSV 1889 Buch
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Riedlingen - SC Türkgücü Ulm
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Mengen - TSV Neu-Ulm
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SV Reinstetten - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - SGM Ummendorf/Fischbach
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Eschach - SV Mietingen
16. Spieltag
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr FC Wangen - SGM Ummendorf/Fischbach
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr FC Mengen - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr TSV Riedlingen - SV Mietingen
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr FV Olympia Laupheim - SC Türkgücü Ulm
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr TSV Heimenkirch - TSV 1889 Buch
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr FC Blaubeuren - SSG Ulm 99
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr SV Reinstetten - SSV Ehingen-Süd
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Eschach - TSV Neu-Ulm
17. Spieltag
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SV Mietingen - FV Olympia Laupheim
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - TSV Riedlingen
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - TSV Eschach
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Mengen
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - FC Blaubeuren
So., 07.03.27 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - TSV Heimenkirch
So., 07.03.27 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - SV Reinstetten
So., 07.03.27 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - FC Wangen
18. Spieltag
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr TSV Riedlingen - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - TSV Neu-Ulm
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SV Mietingen
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SC Türkgücü Ulm
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr FC Wangen - TSV 1889 Buch
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr FC Mengen - SV Reinstetten
So., 14.03.27 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - SGM Ummendorf/Fischbach
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ehingen-Süd
19. Spieltag
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SV Mietingen - FC Blaubeuren
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - TSV Heimenkirch
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FV Olympia Laupheim
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV Riedlingen
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SV Reinstetten - TSV Eschach
So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - FC Mengen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - SSG Ulm 99
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FC Wangen
20. Spieltag
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr FC Blaubeuren - TSV Neu-Ulm
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr FC Wangen - SV Mietingen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSV Riedlingen - SV Reinstetten
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - SSV Ehingen-Süd
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - SGM Ummendorf/Fischbach
So., 28.03.27 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - SC Türkgücü Ulm
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Eschach - FC Mengen
21. Spieltag
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV Heimenkirch
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Reinstetten - FV Olympia Laupheim
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr FC Mengen - TSV Riedlingen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Mietingen - SSG Ulm 99
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - FC Wangen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - TSV Eschach
So., 04.04.27 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - TSV 1889 Buch
22. Spieltag
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr FC Wangen - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr TSV Riedlingen - TSV Eschach
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - FC Mengen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SV Reinstetten
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SSV Ehingen-Süd
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - SGM Ummendorf/Fischbach
So., 11.04.27 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - TSV Neu-Ulm
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - SV Mietingen
23. Spieltag
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Reinstetten - FC Blaubeuren
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FC Mengen - TSV Heimenkirch
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Mietingen - SC Türkgücü Ulm
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - TSV 1889 Buch
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SSG Ulm 99
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Wangen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - TSV Riedlingen
So., 18.04.27 15:30 Uhr TSV Eschach - FV Olympia Laupheim
24. Spieltag
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SV Mietingen - SGM Ummendorf/Fischbach
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - TSV Riedlingen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Eschach
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr FC Blaubeuren - FC Mengen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr FC Wangen - SV Reinstetten
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - FV Rot-Weiß Weiler
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - TSV Neu-Ulm
So., 25.04.27 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - SSV Ehingen-Süd
25. Spieltag
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr TSV Riedlingen - TSV Heimenkirch
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SV Mietingen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SC Türkgücü Ulm
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSV 1889 Buch
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Reinstetten - SSG Ulm 99
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FC Mengen - FC Wangen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Eschach - FC Blaubeuren
So., 02.05.27 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - FV Olympia Laupheim
26. Spieltag
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SGM Ummendorf/Fischbach
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Mietingen - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - FV Olympia Laupheim
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr FC Blaubeuren - TSV Riedlingen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr FC Wangen - TSV Eschach
So., 09.05.27 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - FC Mengen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - SV Reinstetten
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - SSV Ehingen-Süd
27. Spieltag
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - FC Blaubeuren
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - TSV Neu-Ulm
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - SV Mietingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SV Reinstetten - SC Türkgücü Ulm
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FC Mengen - TSV 1889 Buch
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSV Eschach - SSG Ulm 99
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSV Riedlingen - FC Wangen
So., 16.05.27 15:00 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - TSV Heimenkirch
28. Spieltag
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGM Ummendorf/Fischbach
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr FC Blaubeuren - TSV Heimenkirch
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr FC Wangen - FV Olympia Laupheim
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SV Mietingen - SV Reinstetten
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd
So., 23.05.27 15:00 Uhr SSG Ulm 99 - TSV Riedlingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV 1889 Buch - TSV Eschach
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FC Mengen
29. Spieltag
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SGM Ummendorf/Fischbach
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SSV Ehingen-Süd - FV Rot-Weiß Weiler
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Reinstetten - TSV Neu-Ulm
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FC Mengen - SV Mietingen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Eschach - SC Türkgücü Ulm
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Riedlingen - TSV 1889 Buch
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - SSG Ulm 99
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - FC Wangen
30. Spieltag
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr FC Wangen - FC Blaubeuren
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SSG Ulm 99 - TSV Heimenkirch
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV 1889 Buch - FV Olympia Laupheim
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SC Türkgücü Ulm - TSV Riedlingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Mietingen - TSV Eschach
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Neu-Ulm - FC Mengen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SV Reinstetten
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - SSV Ehingen-Süd