Landesliga, Staffel 4: Alle Meister seit der Saison 1978/79 bis heute

– Foto: Florian Wolf

Bevor die Landesliga, Staffel 4, in den Spielbetrieb zurückkehrt, wirft FuPa einen Blick in die Vergangenheit und damit auf alle Meister und Vizemeister der letzten Jahre.



In der ewigen Tabelle liegt der VfB Friedrichshafen mit 1593 Punkten auf Platz eins, dahinter folgt der FV Olympia Laupheim mit 1464 Punkten auf Platz zwei. Platz drei belegt der SV Oberzell mit 1434 Punkten.