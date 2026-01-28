 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Landesliga, Staffel 4: Alle Meister seit der Saison 1978/79 bis heute

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die Landesliga-Titelträger aus der Landesliga, Staffel 4

Bevor die Landesliga, Staffel 4, in den Spielbetrieb zurückkehrt, wirft FuPa einen Blick in die Vergangenheit und damit auf alle Meister und Vizemeister der letzten Jahre.

In der ewigen Tabelle liegt der VfB Friedrichshafen mit 1593 Punkten auf Platz eins, dahinter folgt der FV Olympia Laupheim mit 1464 Punkten auf Platz zwei. Platz drei belegt der SV Oberzell mit 1434 Punkten.

Alle Meister der Landesliga Staffel 4 der letzten Jahre


Saison 2024/25

Meister: VfB Friedrichshafen

Vizemeister: FC Blaubeuren

Saison 2023/24

Meister: TSG Balingen II

Vizemeister: FC Wangen

Saison 2022/23

Meister: FV Weiler

Vizemeister: TSG Balingen II

Saison 21/22

Meister: FV Biberach

Vizemeister: FV Olympia Laupheim

Saison 2020/21

Meister: FC Albstadt

Vizemeister: TSV Riedlingen

Saison 2019/20

Meister: VfB Friedrichshafen

Vizemeister: FC Albstadt

Saison 2018/19

Meister: TSV Berg

Vizemeister: VfB Friedrichshafen

Saison 2017/18

Meister: FV Olympia Laupheim

Vizemeister: TSV Berg

Saison 2016/17

Meister: SSV Ehingen-Süd

Vizemeister: FV Weiler

Saison 2015/16

Meister: FC Wangen

Vizemeister: SSV Ehingen-Süd

Saison 2014/15

Meister: TSG Balingen II

Vizemeister: FV Ravensburg II

Saison 2013/14

Meister: FV Olympia Laupheim

Vizemeister: FV Weiler

Saison 2012/13

Meister: TSV Berg

Vizemeister: FV Olympia Laupheim

Saison 2011/12

Meister: TSG Ehingen

Vizemeister: FV Ravensburg II

Saison 2010/11

Meister: VfB Friedrichshafen

Vizemeister: FC Albstadt

Saison 2009/10

Meister: FC Wangen

Vizemeister: FC Albstadt

Saison 2008/09

Meister: SV Oberzell

Vizemeister: Sportfreunde Isingen

Saison 2007/08

Meister: VfB Friedrichshafen

Vizemeister: FV Biberach

Saison 2006/07

Meister: FC Wangen

Vizemeister: FV Biberach

Saison 2005/06

Meister: SV Baustetten

Vizemeister: FV Weiler

Saison 2004/05

Meister: FV Ravensburg

Vizemeister: VfB Friedrichshafen

Saison 2003/04

Meister: FC Wangen

Vizemeister: FV Ravensburg

Saison 2002/03

Meister: FV Olympia Laupheim

Vizemeister: SV Oberzell

Saison 2001/02

Meister: VfB Friedrichshafen

Vizemeister: FC Schmiechtal

Saison 2000/01

Meister: SV Oberzell

Vizemeister: FC Schmiechtal

Saison 1999/00

Meister: Allmendingen

Vizemeister: VfB Friedrichshafen


Saison 1998/99

Meister: FV Weiler

Vizemeister: FV Olympia Laupheim

Saison 1997/98

Meister: FC Tailfingen

Vizemeister: SV Weiler

Saison 1996/97

Meister: FC Isny

Vizemeister: FC Wacker Biberach

Saison 1995/96

Meister: SV Mochenwangen

Vizemeister: FC Isny

Saison 1994/95

Meister: TSG Balingen

Vizemeister: FC Tailfingen

Saison 1993/94

Meister: VfB Friedrichshafen

Vizemeister: TSG Bad Waldsee

Saison 1992/93

Meister: FV Biberach

Vizemeister: VfB Friedrichshafen

Saison 1991/92

Meister: FV Tailfingen

Vizemeister: TSV Rot a.d. Rot

Saison 1990/91

Meister: FV Biberach

Vizemeister: SV Mochenwangen

Saison 1989/90

Meister: FV Ebingen

Vizemeister: SG Baienfurt

Saison 1988/89

Meister: FV Ravensburg

Vizemeister: VfB Friedrichshafen

Saison 1987/88

Meister: FV Ebingen

Vizemeister: VfB Friedrichshafen

Saison 1986/87

Meister: SV Oberzell

Vizemeister: FV Bad Waldsee

Saison 1985/86

Meister: FV Ebingen

Vizemeister: SV Oberzell

Saison 1984/85

Meister: FV Bad Saulgau

Vizemeister: FV Bad Waldsee

Saison 1983/84

Meister: FC Tailfingen

Vizemeister: TSV Rot a.d. Rot

Saison 1982/83

Meister: FV Bad Saulgau

Vizemeister: SV Kressbronn

Saison 1981/82

Meister: SV Mochenwangen

Vizemeister: FV Bad Saulgau

Saison 1980/81

Meister: TSV Harthausen/Scheer

Vizemeister: FC Wangen

Saison 1979/80

Meister: FV Bad Saulgau

Vizemeister: FC Isny

Saison 1978/79

Meister: FV Bad Waldsee

Vizemeister: SV Oberzell

Anmerkung: Falls du noch einen Spielplan von einer Saison hast, die auf FuPa bislang noch nicht eingetragen ist, dann schicke uns den Spielplan bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net