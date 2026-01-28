Landesliga, Staffel 4: Alle Meister seit der Saison 1978/79 bis heute

Bevor die Landesliga, Staffel 4, in den Spielbetrieb zurückkehrt, wirft FuPa einen Blick in die Vergangenheit und damit auf alle Meister und Vizemeister der letzten Jahre.
In der ewigen Tabelle liegt der VfB Friedrichshafen mit 1593 Punkten auf Platz eins, dahinter folgt der FV Olympia Laupheim mit 1464 Punkten auf Platz zwei. Platz drei belegt der SV Oberzell mit 1434 Punkten.
Zur Übersicht geht es außerdem hier.
Saison 2024/25
Meister: VfB Friedrichshafen
Vizemeister: FC Blaubeuren
Saison 2023/24
Meister: TSG Balingen II
Vizemeister: FC Wangen
Saison 2022/23
Meister: FV Weiler
Vizemeister: TSG Balingen II
Saison 21/22
Meister: FV Biberach
Vizemeister: FV Olympia Laupheim
Saison 2020/21
Meister: FC Albstadt
Vizemeister: TSV Riedlingen
Saison 2019/20
Meister: VfB Friedrichshafen
Vizemeister: FC Albstadt
Saison 2018/19
Meister: TSV Berg
Vizemeister: VfB Friedrichshafen
Saison 2017/18
Meister: FV Olympia Laupheim
Vizemeister: TSV Berg
Saison 2016/17
Meister: SSV Ehingen-Süd
Vizemeister: FV Weiler
Saison 2015/16
Meister: FC Wangen
Vizemeister: SSV Ehingen-Süd
Saison 2014/15
Meister: TSG Balingen II
Vizemeister: FV Ravensburg II
Saison 2013/14
Meister: FV Olympia Laupheim
Vizemeister: FV Weiler
Saison 2012/13
Meister: TSV Berg
Vizemeister: FV Olympia Laupheim
Saison 2011/12
Meister: TSG Ehingen
Vizemeister: FV Ravensburg II
Saison 2010/11
Meister: VfB Friedrichshafen
Vizemeister: FC Albstadt
Saison 2009/10
Meister: FC Wangen
Vizemeister: FC Albstadt
Saison 2008/09
Meister: SV Oberzell
Vizemeister: Sportfreunde Isingen
Saison 2007/08
Meister: VfB Friedrichshafen
Vizemeister: FV Biberach
Saison 2006/07
Meister: FC Wangen
Vizemeister: FV Biberach
Saison 2005/06
Meister: SV Baustetten
Vizemeister: FV Weiler
Saison 2004/05
Meister: FV Ravensburg
Vizemeister: VfB Friedrichshafen
Saison 2003/04
Meister: FC Wangen
Vizemeister: FV Ravensburg
Saison 2002/03
Meister: FV Olympia Laupheim
Vizemeister: SV Oberzell
Saison 2001/02
Meister: VfB Friedrichshafen
Vizemeister: FC Schmiechtal
Saison 2000/01
Meister: SV Oberzell
Vizemeister: FC Schmiechtal
Saison 1999/00
Meister: Allmendingen
Vizemeister: VfB Friedrichshafen
Saison 1998/99
Meister: FV Weiler
Vizemeister: FV Olympia Laupheim
Saison 1997/98
Meister: FC Tailfingen
Vizemeister: SV Weiler
Saison 1996/97
Meister: FC Isny
Vizemeister: FC Wacker Biberach
Saison 1995/96
Meister: SV Mochenwangen
Vizemeister: FC Isny
Saison 1994/95
Meister: TSG Balingen
Vizemeister: FC Tailfingen
Saison 1993/94
Meister: VfB Friedrichshafen
Vizemeister: TSG Bad Waldsee
Saison 1992/93
Meister: FV Biberach
Vizemeister: VfB Friedrichshafen
Saison 1991/92
Meister: FV Tailfingen
Vizemeister: TSV Rot a.d. Rot
Saison 1990/91
Meister: FV Biberach
Vizemeister: SV Mochenwangen
Saison 1989/90
Meister: FV Ebingen
Vizemeister: SG Baienfurt
Saison 1988/89
Meister: FV Ravensburg
Vizemeister: VfB Friedrichshafen
Saison 1987/88
Meister: FV Ebingen
Vizemeister: VfB Friedrichshafen
Saison 1986/87
Meister: SV Oberzell
Vizemeister: FV Bad Waldsee
Saison 1985/86
Meister: FV Ebingen
Vizemeister: SV Oberzell
Saison 1984/85
Meister: FV Bad Saulgau
Vizemeister: FV Bad Waldsee
Saison 1983/84
Meister: FC Tailfingen
Vizemeister: TSV Rot a.d. Rot
Saison 1982/83
Meister: FV Bad Saulgau
Vizemeister: SV Kressbronn
Saison 1981/82
Meister: SV Mochenwangen
Vizemeister: FV Bad Saulgau
Saison 1980/81
Meister: TSV Harthausen/Scheer
Vizemeister: FC Wangen
Saison 1979/80
Meister: FV Bad Saulgau
Vizemeister: FC Isny
Saison 1978/79
Meister: FV Bad Waldsee
Vizemeister: SV Oberzell
---
Anmerkung: Falls du noch einen Spielplan von einer Saison hast, die auf FuPa bislang noch nicht eingetragen ist, dann schicke uns den Spielplan bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net