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Landesliga Staffel 4 2026/27: Das ist der Spielplan!
Absteiger Borussia Emsdetten empfängt Aufsteiger SVE Heessen zum Auftakt
von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Zum Auftakt hat der SV RW Deuten spielfrei. Bekanntlich muss die Landesliga Staffel 4 mit 17 Mannschaften spielen, nachdem der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) "vergessen" hatte, in der vergangenen Saison ein Entscheidungsspiel wegen Punktgleichheit in der Bezirksliga 11 anzusetzen. Die vermeintlich gegenüber dem TSV Raesfeld aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Platz 2 abgeschlossene SuS Stadtlohn musste in der Vizemeister-Aufstiegsrunde mitspielen, schied aus und wurde nachträglich in die Landesliga eingruppiert.
Das sind die 34 Spieltage der Landesliga Staffel 4:
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SVE Heessen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SC Altenrheine
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Senden - SC Münster 08
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Werner SC
So., 09.08.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SuS Stadtlohn
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV SW Lembeck - SpVg Emsdetten 05
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Raesfeld - Hammer SpVg
So., 09.08.26 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - Westfalia Gemen
2. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Ibbenbürener SpVg
So., 16.08.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - ASK Ahlen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - SV Dorsten-Hardt
So., 16.08.26 15:00 Uhr Werner SC - VfL Senden
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - Borussia Emsdetten
So., 16.08.26 15:15 Uhr SVE Heessen - TSV Raesfeld
So., 16.08.26 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SV SW Lembeck
So., 16.08.26 16:00 Uhr SC Münster 08 - SV Burgsteinfurt
3. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SC Münster 08
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Werner SC
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfL Senden - SuS Stadtlohn
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Westfalia Gemen
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SpVg Emsdetten 05
So., 23.08.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SVE Heessen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SC Altenrheine
So., 23.08.26 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - SV Rot-Weiß Deuten
4. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SV Dorsten-Hardt
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - VfL Senden
So., 30.08.26 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - SV Burgsteinfurt
So., 30.08.26 15:00 Uhr Werner SC - Borussia Emsdetten
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Münster 08 - TSV Raesfeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - Hammer SpVg
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV SW Lembeck - Ibbenbürener SpVg
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - ASK Ahlen
5. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:00 Uhr ASK Ahlen - SV SW Lembeck
So., 06.09.26 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SuS Stadtlohn
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Westfalia Gemen
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Senden - SpVg Emsdetten 05
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SV Rot-Weiß Deuten
So., 06.09.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SC Münster 08
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Raesfeld - Werner SC
So., 06.09.26 15:15 Uhr SVE Heessen - SC Altenrheine
6. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SV Burgsteinfurt
So., 13.09.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Borussia Emsdetten
So., 13.09.26 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - TSV Raesfeld
So., 13.09.26 15:00 Uhr Werner SC - Hammer SpVg
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV SW Lembeck - SV Dorsten-Hardt
So., 13.09.26 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden
So., 13.09.26 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - ASK Ahlen
So., 13.09.26 16:00 Uhr SC Münster 08 - SVE Heessen
7. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SpVg Emsdetten 05
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SV Rot-Weiß Deuten
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Senden - SV SW Lembeck
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Ibbenbürener SpVg
So., 20.09.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - SC Münster 08
So., 20.09.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SuS Stadtlohn
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Raesfeld - Westfalia Gemen
So., 20.09.26 15:15 Uhr SVE Heessen - Werner SC
8. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - TSV Raesfeld
So., 27.09.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Hammer SpVg
So., 27.09.26 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - SVE Heessen
So., 27.09.26 15:00 Uhr Werner SC - SC Altenrheine
So., 27.09.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SV Dorsten-Hardt
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV SW Lembeck - SV Burgsteinfurt
So., 27.09.26 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Borussia Emsdetten
So., 27.09.26 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - VfL Senden
9. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SV SW Lembeck
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Ibbenbürener SpVg
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Senden - ASK Ahlen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - SuS Stadtlohn
So., 04.10.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SpVg Emsdetten 05
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SV Rot-Weiß Deuten
So., 04.10.26 15:15 Uhr SVE Heessen - Westfalia Gemen
So., 04.10.26 16:00 Uhr SC Münster 08 - Werner SC
10. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SVE Heessen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SC Altenrheine
So., 11.10.26 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - SC Münster 08
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - VfL Senden
So., 11.10.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SV Burgsteinfurt
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV SW Lembeck - TSV Raesfeld
So., 11.10.26 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg
So., 11.10.26 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - Borussia Emsdetten
11. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - ASK Ahlen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SV Dorsten-Hardt
So., 18.10.26 15:00 Uhr Werner SC - SuS Stadtlohn
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - SpVg Emsdetten 05
So., 18.10.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - SV SW Lembeck
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Raesfeld - Ibbenbürener SpVg
So., 18.10.26 15:15 Uhr SVE Heessen - SV Rot-Weiß Deuten
So., 18.10.26 16:00 Uhr SC Münster 08 - Westfalia Gemen
12. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SC Münster 08
So., 25.10.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Werner SC
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfL Senden - SV Burgsteinfurt
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Borussia Emsdetten
So., 25.10.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - TSV Raesfeld
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV SW Lembeck - SVE Heessen
So., 25.10.26 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine
So., 25.10.26 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - Hammer SpVg
13. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - VfL Senden
So., 08.11.26 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - Westfalia Gemen
So., 08.11.26 15:00 Uhr Werner SC - SpVg Emsdetten 05
So., 08.11.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - SV SW Lembeck
So., 08.11.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - ASK Ahlen
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SV Dorsten-Hardt
So., 08.11.26 15:15 Uhr SVE Heessen - Ibbenbürener SpVg
So., 08.11.26 16:00 Uhr SC Münster 08 - SV Rot-Weiß Deuten
14. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SuS Stadtlohn
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Borussia Emsdetten
So., 15.11.26 15:00 Uhr VfL Senden - TSV Raesfeld
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - Hammer SpVg
So., 15.11.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SVE Heessen
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV SW Lembeck - SC Münster 08
So., 15.11.26 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Werner SC
So., 15.11.26 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - SC Altenrheine
15. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SpVg Emsdetten 05
So., 29.11.26 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - SV Rot-Weiß Deuten
So., 29.11.26 15:00 Uhr Werner SC - SV SW Lembeck
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - ASK Ahlen
So., 29.11.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - VfL Senden
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SV Burgsteinfurt
So., 29.11.26 15:15 Uhr SVE Heessen - SV Dorsten-Hardt
So., 29.11.26 16:00 Uhr SC Münster 08 - Ibbenbürener SpVg
16. Spieltag
So., 06.12.26 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - TSV Raesfeld
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - Hammer SpVg
So., 06.12.26 15:00 Uhr VfL Senden - SVE Heessen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SC Altenrheine
So., 06.12.26 15:00 Uhr ASK Ahlen - SC Münster 08
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV SW Lembeck - SuS Stadtlohn
So., 06.12.26 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen
So., 06.12.26 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - Werner SC
17. Spieltag
So., 13.12.26 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SV Rot-Weiß Deuten
So., 13.12.26 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SV SW Lembeck
So., 13.12.26 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - Ibbenbürener SpVg
So., 13.12.26 15:00 Uhr Werner SC - ASK Ahlen
So., 13.12.26 15:00 Uhr SC Altenrheine - VfL Senden
So., 13.12.26 15:00 Uhr Hammer SpVg - Borussia Emsdetten
So., 13.12.26 15:15 Uhr SVE Heessen - SV Burgsteinfurt
So., 13.12.26 16:00 Uhr SC Münster 08 - SV Dorsten-Hardt
18. Spieltag
Fr., 12.02.27 19:00 Uhr Werner SC - SV Dorsten-Hardt
So., 14.02.27 15:00 Uhr SC Altenrheine - SV Burgsteinfurt
So., 14.02.27 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - ASK Ahlen
So., 14.02.27 15:00 Uhr Westfalia Gemen - Ibbenbürener SpVg
So., 14.02.27 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SV SW Lembeck
So., 14.02.27 15:00 Uhr Hammer SpVg - TSV Raesfeld
So., 14.02.27 15:15 Uhr SVE Heessen - Borussia Emsdetten
So., 14.02.27 16:00 Uhr SC Münster 08 - VfL Senden
19. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr ASK Ahlen - Westfalia Gemen
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SuS Stadtlohn
So., 21.02.27 15:00 Uhr VfL Senden - Werner SC
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SC Münster 08
So., 21.02.27 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SC Altenrheine
So., 21.02.27 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SVE Heessen
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV SW Lembeck - SV Rot-Weiß Deuten
So., 21.02.27 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - SpVg Emsdetten 05
20. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr Werner SC - SV Burgsteinfurt
So., 28.02.27 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - VfL Senden
So., 28.02.27 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SV Dorsten-Hardt
So., 28.02.27 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - ASK Ahlen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Altenrheine - TSV Raesfeld
So., 28.02.27 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - Ibbenbürener SpVg
So., 28.02.27 15:15 Uhr SVE Heessen - Hammer SpVg
So., 28.02.27 16:00 Uhr SC Münster 08 - Borussia Emsdetten
21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SpVg Emsdetten 05
So., 07.03.27 15:00 Uhr VfL Senden - Westfalia Gemen
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SuS Stadtlohn
So., 07.03.27 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - Werner SC
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SC Münster 08
So., 07.03.27 15:00 Uhr Hammer SpVg - SC Altenrheine
So., 07.03.27 15:00 Uhr ASK Ahlen - SV Rot-Weiß Deuten
So., 07.03.27 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - SV SW Lembeck
22. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - Borussia Emsdetten
So., 14.03.27 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SV Burgsteinfurt
So., 14.03.27 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - VfL Senden
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV SW Lembeck - ASK Ahlen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Altenrheine - SVE Heessen
So., 14.03.27 15:00 Uhr Werner SC - TSV Raesfeld
So., 14.03.27 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt
So., 14.03.27 16:00 Uhr SC Münster 08 - Hammer SpVg
23. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SpVg Emsdetten 05
So., 21.03.27 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - Westfalia Gemen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SuS Stadtlohn
So., 21.03.27 15:00 Uhr Hammer SpVg - Werner SC
So., 21.03.27 15:00 Uhr ASK Ahlen - Ibbenbürener SpVg
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SV SW Lembeck
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten
So., 21.03.27 15:15 Uhr SVE Heessen - SC Münster 08
24. Spieltag
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Borussia Emsdetten
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SV Burgsteinfurt
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SV SW Lembeck - VfL Senden
Do., 25.03.27 19:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SV Dorsten-Hardt
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SC Münster 08 - SC Altenrheine
Do., 25.03.27 19:00 Uhr Werner SC - SVE Heessen
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SuS Stadtlohn - Hammer SpVg
Do., 25.03.27 19:00 Uhr Westfalia Gemen - TSV Raesfeld
25. Spieltag
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SpVg Emsdetten 05
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr Hammer SpVg - Westfalia Gemen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SVE Heessen - SuS Stadtlohn
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SC Altenrheine - Werner SC
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - ASK Ahlen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr VfL Senden - Ibbenbürener SpVg
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SV SW Lembeck
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SV Rot-Weiß Deuten
26. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV SW Lembeck - Borussia Emsdetten
So., 04.04.27 15:00 Uhr ASK Ahlen - VfL Senden
So., 04.04.27 15:00 Uhr Werner SC - SC Münster 08
So., 04.04.27 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - SC Altenrheine
So., 04.04.27 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SVE Heessen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Hammer SpVg
So., 04.04.27 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - TSV Raesfeld
So., 04.04.27 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - SV Burgsteinfurt
27. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Altenrheine - Westfalia Gemen
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Senden - SV Dorsten-Hardt
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - ASK Ahlen
So., 11.04.27 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - Ibbenbürener SpVg
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Raesfeld - SV SW Lembeck
So., 11.04.27 15:00 Uhr Hammer SpVg - SV Rot-Weiß Deuten
So., 11.04.27 15:15 Uhr SVE Heessen - SpVg Emsdetten 05
So., 11.04.27 16:00 Uhr SC Münster 08 - SuS Stadtlohn
28. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr ASK Ahlen - Borussia Emsdetten
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SV Burgsteinfurt
So., 18.04.27 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - Werner SC
So., 18.04.27 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SC Münster 08
So., 18.04.27 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - SC Altenrheine
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV SW Lembeck - Hammer SpVg
So., 18.04.27 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SVE Heessen
So., 18.04.27 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - TSV Raesfeld
29. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr Werner SC - Westfalia Gemen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - VfL Senden
So., 25.04.27 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SV Dorsten-Hardt
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Raesfeld - ASK Ahlen
So., 25.04.27 15:00 Uhr Hammer SpVg - Ibbenbürener SpVg
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Altenrheine - SV Rot-Weiß Deuten
So., 25.04.27 15:15 Uhr SVE Heessen - SV SW Lembeck
So., 25.04.27 16:00 Uhr SC Münster 08 - SpVg Emsdetten 05
30. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr VfL Senden - Borussia Emsdetten
So., 02.05.27 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SuS Stadtlohn
So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Werner SC
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV SW Lembeck - SC Altenrheine
So., 02.05.27 15:00 Uhr ASK Ahlen - Hammer SpVg
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - TSV Raesfeld
So., 02.05.27 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SC Münster 08
So., 02.05.27 15:30 Uhr Ibbenbürener SpVg - SVE Heessen
31. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - SpVg Emsdetten 05
So., 09.05.27 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - SV Burgsteinfurt
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Raesfeld - VfL Senden
So., 09.05.27 15:00 Uhr Hammer SpVg - SV Dorsten-Hardt
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC Altenrheine - Ibbenbürener SpVg
So., 09.05.27 15:00 Uhr Werner SC - SV Rot-Weiß Deuten
So., 09.05.27 15:15 Uhr SVE Heessen - ASK Ahlen
So., 09.05.27 16:00 Uhr SC Münster 08 - SV SW Lembeck
32. Spieltag
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SpVg Emsdetten 05 - Westfalia Gemen
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SuS Stadtlohn
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV SW Lembeck - Werner SC
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SC Münster 08
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr ASK Ahlen - SC Altenrheine
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SVE Heessen
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr VfL Senden - Hammer SpVg
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - TSV Raesfeld
33. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Raesfeld - Borussia Emsdetten
So., 23.05.27 15:00 Uhr Hammer SpVg - SV Burgsteinfurt
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Altenrheine - SV Dorsten-Hardt
So., 23.05.27 15:00 Uhr Werner SC - Ibbenbürener SpVg
So., 23.05.27 15:00 Uhr SuS Stadtlohn - SV SW Lembeck
So., 23.05.27 15:00 Uhr Westfalia Gemen - SV Rot-Weiß Deuten
So., 23.05.27 15:15 Uhr SVE Heessen - VfL Senden
So., 23.05.27 16:00 Uhr SC Münster 08 - ASK Ahlen
34. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Deuten - SpVg Emsdetten 05
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV SW Lembeck - Westfalia Gemen
So., 30.05.27 15:00 Uhr Ibbenbürener SpVg - SuS Stadtlohn
So., 30.05.27 15:00 Uhr ASK Ahlen - Werner SC
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Dorsten-Hardt - SC Münster 08
So., 30.05.27 15:00 Uhr VfL Senden - SC Altenrheine
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Burgsteinfurt - SVE Heessen
So., 30.05.27 15:00 Uhr Borussia Emsdetten - Hammer SpVg