Landesliga, Staffel 3: Zwischen Aufstiegshoffnung und Abstiegskampf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Landesliga Württemberg, Staffel 3, startet mit 16 Mannschaften in die Saison 2026/2027 – und schon vor dem ersten Anpfiff ist reichlich Spannung vorhanden. Die SG Empfingen geht nach Platz zwei im Vorjahr mit einem stark veränderten Kader in die Runde, der VfB Bösingen möchte an seinen dritten Rang anknüpfen. Hinzu kommen mit der TSG Tübingen ein Absteiger aus der Verbandsliga sowie vier Aufsteiger. An der Spitze führt der erste Platz direkt in die Verbandsliga, der Zweite muss in die Aufstiegsrelegation. Am anderen Ende droht den Plätzen 14 bis 16 voraussichtlich der direkte Abstieg in die Bezirksliga, der Tabellen-13. muss wahrscheinlich in die Abstiegsrelegation.

TSG Tübingen: Für die Mannschaft von Trainer Michael Frick beginnt nach dem Abstieg ein neues Kapitel in der Landesliga. Eine Platzierung der TSG aus der vergangenen Landesliga-Saison liegt deshalb nicht vor. Daniel Huss kommt vom VfL Nagold II, Michel-Angelo Triantafillou vom MTV Stuttgart, Marcelo Freitas vom VfL Pfullingen und Sampson Stafilidis von der TSG Öhringen. Verlassen haben den Klub Henoch Grauer in Richtung TSG Balingen, Mark Shevchyk zum SV 03 Tübingen, Matthias Thomas Gampert zum SV SCHOTT Jena und Lucas Berisha zum SV Hösel. Der erste Schritt zurück in der Landesliga führt die TSG am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zum SV Seedorf.

SGM Dettingen/Glems: Als Aufsteiger betritt die Mannschaft von Trainer Tiberiu Vanca die Landesliga-Bühne. Da die SGM in der Abschlusstabelle der vergangenen Landesliga-Saison nicht vertreten war, gibt es für sie keine Platzierung aus dieser Spielklasse. Neu dabei sind Vincent Kabisch vom TuS Metzingen, Patrick Krause vom VfL Pfullingen II, Nico Bihn vom VfL Kirchheim/Teck, Tomislav Miglinski vom SV Croatia Reutlingen, Atarikbe Rafik von Young Boys Reutlingen II, Louis Seeger vom SSV Reutlingen, Elias Bahnmüller vom VfL Pfullingen und Luca Lombardi von der Sportvg Feuerbach. Michael Da Costa wechselte zum Anadolu SV Reutlingen, Daniel Durdevic zum TSV Wittlingen. Umut Ögüt, Özgür Ögüt, Mario Nikolovski und Markus Müller beendeten ihre Karrieren. Gleich zum Auftakt wartet am Samstag, 15. August, um 15.30 Uhr ein Auswärtsspiel beim ebenfalls aufgestiegenen VfR Sulz.

VfL Nagold: Als Tabellenfünfter der vergangenen Saison gehört der VfL zu den Mannschaften, die bereits gezeigt haben, dass sie sich in der oberen Tabellenhälfte behaupten können. Die Mannschaft von Trainer Marcel Schuon kam auf 56 Punkte und 72:46 Tore. Johannes Günter von der SG Dornstetten, Max Brendle vom VfL Sindelfingen, Christos Thomaidis von der TSG Balingen II, Josua Notter und Altan Uludogan vom 1. CfR Pforzheim, Leon Louis Hayer vom FC Holzhausen, Iustin-Cezar Folea vom GU-Türk. SV Pforzheim sowie Chigaemezu Francis Ubabuike vom 1. Göppinger SV verstärken den Kader. Jan-Christian Beifuß ging zur TSG Balingen II, Jeremy Arlt zum SV Deckenpfronn, Daniel Atis zum SV Eutingen und Niklas Watzl zur Sport-Union Neckarsulm. Für den VfL Nagold ist in den vorliegenden Angaben kein Spiel des ersten Spieltags aufgeführt.

VfB Bösingen: Die Mannschaft von Trainer Peter Leopold hat sich in der vergangenen Saison mit Platz drei weit vorne eingereiht. Nach 32 Spielen standen 60 Punkte und 78:61 Tore zu Buche. Samuel Schwämmle kommt von der SG Vöhringen, Jonathan Siegel vom VfR Sulz. Andy Zimmermann wechselte zum TuS Lipperreihe, Raphael Ruf zur SGM Bösingen II/Beffendorf II. Die neue Saison beginnt für Bösingen am Samstag, 15. August, um 14.30 Uhr auswärts beim VfL Pfullingen.

SV Nehren: 55 Punkte reichten dem SV Nehren in der vergangenen Saison zu Platz sechs. Die Mannschaft von Trainer Pedro Keppler gewann 18 ihrer 32 Spiele und schloss die Runde mit 55:48 Toren ab. Samuel Schmid kommt vom TSV Ofterdingen, Maximilian Biesinger vom FC Rottenburg, Leo Bendix Schmidt vom TuS Ergenzingen, Paul Eichinger aus der U19 der TSG Balingen, Viktor Farkas vom FC 07 Albstadt und Pascal Kusch von der TSG Balingen II. Niklas Nill wechselte zur TSVgg Plattenhardt und Burak Dursun zum SSC Tübingen. Zum Auftakt reist Nehren am Samstag, 15. August, zum Vorjahreszweiten SG Empfingen. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

VfL Pfullingen: Platz sieben, 54 Punkte und 70:44 Tore bildeten die Bilanz des VfL in der vergangenen Landesliga-Saison. Trainer Albert Lennerth geht mit zahlreichen Veränderungen in die neue Runde. Labid Ahmed Qadeer kommt von Young Boys Reutlingen, Marian Kurz aus der U19 der TSG Balingen, Danny Läpple vom TSV Sickenhausen und Marko Zivkovic vom SV Stuttgarter Kickers. Zudem sind Philipp Babij, Justin Frey und David Reck in den Angaben als Zugänge vom VfL Pfullingen aufgeführt. Mert Noah Asma, Alex-Eusebiu Ripas und Robert Maric gingen zum SV Croatia Reutlingen, Samuel Mayer und Marcell Schubmann zum SSV Reutlingen II, Marcelo Freitas zur TSG Tübingen. Oliver Leuze beendete seine Karriere. Zum Saisonauftakt empfängt Pfullingen am Samstag, 15. August, um 14.30 Uhr den Vorjahresdritten VfB Bösingen.

SV Croatia Reutlingen: Kaum ein Kader verändert sich so umfassend. Trainer Patrik Emanuel Androsevic übernimmt eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison mit 39 Punkten und 67:74 Toren auf Platz elf landete. Mert Noah Asma, Alex-Eusebiu Ripas und Robert Maric kommen vom VfL Pfullingen, Elias Victor und Bilal Ben Guia vom VfL Pfullingen II. Außerdem wechseln Mert Oguz vom 1. FC Frickenhausen, Filip Bradara vom FC 07 Albstadt, Mika Vochazer vom TSV Oberensingen, Daniel Lindenmaier vom TuS Metzingen, Philipp Koch vom TuS Ergenzingen, Kristian Benakovic von Croatia Stuttgart, Florian Lohmüller von der SG Gammertingen/KFH, Aris-Cosmin Dragulin vom VfR Heilbronn und Kristijan Cagalj vom TSV Musberg nach Reutlingen. Sven Kühfuss ging zum SV Bonlanden, Ante Boras zum VfL Pfullingen II, Tomislav Miglinski zur SGM Dettingen/Glems, Ante Glibo zum TSV Musberg, Ivan Krajinovic zu Calcio Leinfelden-Echterdingen, Suad Nico Schmidt zum TSV Jahn Büsnau, Ruben Nyanga zum FC Rottenburg und Shaka Pouhé zum FC Memmingen II. Für den SV Croatia Reutlingen ist in den vorliegenden Angaben kein Spiel des ersten Spieltags genannt.

SV Zimmern: Mit Platz vier gehörte der SV Zimmern in der vergangenen Runde zur Spitzengruppe. 57 Punkte und ein Torverhältnis von 63:38 standen nach 32 Begegnungen für die Mannschaft zu Buche. Trainer Marc Genter erhält mit Sebastian Moser von der SGM Nusplingen/Obernheim einen Zugang. Stefan Mutapcic wechselt zur SG Empfingen, Deniz Demir zum TSV Köngen. Bei Tade Sias Campos ist der neue Verein als unbekannt angegeben. Zimmern eröffnet die Saison am Samstag, 15. August, um 15.30 Uhr zu Hause gegen den BSV 07 Schwenningen.

SG Empfingen: Der Blick auf die vergangene Saison macht deutlich, wie hoch die Messlatte liegt. Empfingen wurde mit 69 Punkten und 92:35 Toren Zweiter. Trainer Steffen Breinlinger bekommt für den nächsten Anlauf neun neue Spieler: Thomas Stehle kommt von der SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch, Nico Gulde, Luca Wüst, Linus Hellstern und Jakob Majhen vom TuS Ergenzingen, Stefan Mutapcic vom SV Zimmern, Philipp Schweizer vom VfL Nagold, Tom Schmid vom SV Wurmlingen und Maximilian Wagner von den TSF Dornhan. Abgänge sind nicht angegeben. Die neue Runde beginnt am Samstag, 15. August, um 15.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SV Nehren.

BSV 07 Schwenningen: Der BSV schloss die vergangene Saison mit 54 Punkten auf Platz acht ab und erzielte dabei 72 Tore bei 52 Gegentreffern. Trainer Jago Maric begrüßt Larsen Naletilic vom SC Lahr als Zugang. Elias Gresser verlässt den BSV in Richtung Union Meckenbeuren/Kehlen, George Forbia Esendige wechselt zum SC Neubulach. Am Samstag, 15. August, um 15.30 Uhr beginnt die Saison mit der Auswärtspartie beim Vorjahresvierten SV Zimmern.

VfL Mühlheim: Nach dem Aufstieg in die vergangene Landesliga-Saison behauptete sich der VfL auf Platz zehn. 41 Punkte und 55:70 Tore standen am Ende für die Mannschaft zu Buche. Trainer Sören Lurz erhält mit Ron Rettenmaier vom VfL Nendingen einen Zugang, Abgänge sind nicht angegeben. Zum Auftakt geht es am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zu einem der neuen Aufsteiger, den Sportfreunden Gechingen.

SV Seedorf: Platz zwölf und 37 Punkte bedeuteten in der vergangenen Saison den Verbleib in der Landesliga. Bei 48:59 Toren brachte der SV zehn Siege, sieben Unentschieden und 15 Niederlagen über die 32 Spieltage. Trainer Emanuele Ingrao kann Fabio Pfeifhofer vom FC 08 Villingen als Zugang begrüßen, Abgänge sind nicht angegeben. Zum ersten Saisonspiel kommt am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr mit der TSG Tübingen ein Absteiger aus der Verbandsliga nach Seedorf.

SC 04 Tuttlingen: Die Tuttlinger beendeten die vergangene Saison auf Platz neun. 43 Punkte und 58:70 Tore lautete die Bilanz. Trainer Gabriel Gasic erhält mit Atila Yüce vom SV Geisingen und Maksym Dodchuk vom FC Bad Dürrheim zwei Zugänge. Adriaen von Süsskind-Schwendi wechselte zum SV Baustetten II. Zum Auftakt wartet am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr ein Heimspiel gegen Aufsteiger SGM Deißlingen/Lauffen.

Sportfreunde Gechingen: Die Sportfreunde gehen als Aufsteiger in die Saison und waren deshalb in der Abschlusstabelle der vergangenen Landesliga-Runde nicht vertreten. Trainer Jens Kusterer erhält mit Jonas Günther vom SV Vaihingen, Tim Reyle von der SKV Rutesheim, Kaan Yücel vom VfL Sindelfingen II, Wisdom Noah Neumann vom TSV Dagersheim, Metehan Maraslioglu vom VfL Sindelfingen und Julian Ziegler vom TuS Ergenzingen sechs Zugänge. Tim Schuldt wechselte zum TSV Bernhausen, Ahmet-Can Ileli zum FV Calw und Ridon Ramadani zum VfL Ostelsheim. Jose Falcon-Lores beendete seine Karriere. Die erste Landesliga-Aufgabe der neuen Runde wartet am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zu Hause gegen den VfL Mühlheim.

VfR Sulz: Auch Sulz steigt neu in die Landesliga auf und besitzt deshalb keine Platzierung aus der vergangenen Landesliga-Saison. Das Trainerduo Philipp Rumpel und Domenico Mosca geht mit Dorian Hrubik als Zugang vom VfL Nagold II in die Runde. Jonathan Siegel hat den VfR verlassen und ist zum VfB Bösingen gewechselt. Schon der erste Spieltag bringt ein Duell zweier Aufsteiger: Am Samstag, 15. August, um 15.30 Uhr empfängt Sulz die SGM Dettingen/Glems.

SGM Deißlingen/Lauffen: Der vierte Aufsteiger im Feld wird von Trainer Felix Schaplewski betreut. Eine Platzierung aus der vergangenen Landesliga-Saison gibt es entsprechend nicht. Elias Maiberg kommt vom SV Dotternhausen zur SGM, Abgänge sind nicht angegeben. Der Start führt Deißlingen/Lauffen am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zum SC 04 Tuttlingen.

Damit ist schon am ersten Wochenende für reichlich Spannung gesorgt. Die SG Empfingen bringt die beste Vorjahresplatzierung der verbliebenen Landesligisten mit, der VfB Bösingen, der SV Zimmern und der VfL Nagold folgen dahinter. Gleichzeitig verändert die TSG Tübingen als Verbandsliga-Absteiger die Kräfteverhältnisse, während die SGM Dettingen/Glems, die Sportfreunde Gechingen, der VfR Sulz und die SGM Deißlingen/Lauffen als Aufsteiger vor einer neuen Herausforderung stehen. Bei nur 16 Mannschaften und voraussichtlich drei direkten Abstiegsplätzen sowie einem möglichen Relegationsplatz bekommt jeder Punkt früh Gewicht. Am 15. und 16. August beginnt die Antwort auf die entscheidende Frage dieser Saison: Wer kann sich nach oben orientieren – und für wen wird die Landesliga von Beginn an zum Kampf um den Klassenverbleib?

---

Hinweis: Alle Kader-Infos in diesem Bericht beruhen auf die von den jeweiligen Vereinsverwaltern auf FuPa eingetragenen Daten. Bei Fragen oder Hinweisen schreibt uns gerne eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net