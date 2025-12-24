Landesliga, Staffel 3: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
BSV 07 Schwenningen
Trainer: Jago Maric
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC 07 Albstadt
Trainer: Abdussamed Akbaba
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC 04 Tuttlingen
Trainer: Gabriel Gasic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Empfingen
Trainer: Alexander Eberhart
Zugänge: keine
Abgänge: Danny Schmid (SGM SV Gruol / SV Erlaheim)
Spvgg Freudenstadt
Trainer: Elvedin Djekic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSC Tübingen
Trainer: Steven Trevallion
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Croatia Reutlingen
Trainer: Patrik Emanuel Androsevic
Zugänge: Mirko Perkovic (Croatia Stuttgart)
Abgänge: keine
SV Nehren
Trainer: Pedro Keppler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Seedorf
Trainer: Emanuele Ingrao
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Zimmern
Trainer: Marc Genter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Balingen II
Trainer: Philipp Wolf
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Harthausen/Scher
Trainer: Stefan Bach
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Ergenzingen
Trainer: Florian Schwend
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Bösingen
Trainer: Peter Leopold
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Mühlheim
Trainer: Sören Lurz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Nagold
Trainer: Marcel Schuon
Zugänge: keine
Abgänge: Maksim Hoelper (1. FC Altburg)
VfL Pfullingen
Trainer: Albert Lennerth
Zugänge: keine
Abgänge: keine
