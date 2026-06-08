Landesliga, Staffel 3: Vier Teams müssen runter, SSC in der Relegation

Am letzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, waren an der Spitze bereits alle Entscheidungen gefallen. Die TSG Balingen II kehrt nach einem Jahr in der Landesliga direkt in die Verbandsliga zurück, die SG Empfingen wird sich mal wieder in der Aufstiegsrelegation versuchen.
Mit der Spvgg Freudenstadt (Bezirksliga Nordschwarzwald), der TuS Ergenzingen (Bezirksliga Nordschwarzwald), dem FC 07 Albstadt (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern) und dem TSV Harthausen/Scher (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern) steigen nach aktuellem Stand gleich vier Teams in die darunterliegenden Bezirksligen ab. Der SSC Tübingen bekommt die Chance, sich über die Relegation zu retten und tritt dabei bereits am Samstag in Stammheim gegen die Sportfreunde Gechingen an.
Als Meister werden die SGM Dettingen/Erms (Bezirksliga Alb), der VfR Sulz (Bezirksliga Nordschwarzwald) und die SGM Deißlingen/Lauffen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern) aufsteigen.
Aus der Verbandsliga steigt definitiv die TSG Tübingen in die Landesliga, Staffel 3, ab. Über die Zugehörigkeit des FC Rottenburg herrscht nach aktuellem Stand noch keine Gewissheit.
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1. TSG Balingen II (Ab) 32 24-5-3 100:40 77
2. SG Empfingen 32 21-6-5 92:35 69
3. VfB Bösingen 32 19-3-10 78:61 60
4. SV Zimmern 32 17-6-9 63:38 57
5. VfL Nagold 32 16-8-8 72:46 56
6. SV Nehren 32 18-1-13 55:48 55
7. VfL Pfullingen (Ab) 32 16-6-10 70:44 54
8. BSV 07 Schwenningen 32 16-6-10 72:52 54
9. SC 04 Tuttlingen 32 13-4-15 58:70 43
10. VfL Mühlheim (Auf) 32 11-8-13 55:70 41
11. SV Croatia Reutlingen 32 12-3-17 67:74 39
12. SV Seedorf 32 10-7-15 48:59 37
13. SSC Tübingen (Auf) 32 11-1-20 64:86 34
14. TSV Harthausen/Scher 32 8-6-18 40:83 30
15. FC 07 Albstadt 32 9-2-21 35:70 29
16. TuS Ergenzingen (Auf) 32 6-6-20 58:86 24
17. Spvgg Freudenstadt (Auf) 32 4-4-24 44:109 16