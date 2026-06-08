Landesliga, Staffel 3: Vier Teams müssen runter, SSC in der Relegation

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Am letzten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, waren an der Spitze bereits alle Entscheidungen gefallen. Die TSG Balingen II kehrt nach einem Jahr in der Landesliga direkt in die Verbandsliga zurück, die SG Empfingen wird sich mal wieder in der Aufstiegsrelegation versuchen.

Mit der Spvgg Freudenstadt (Bezirksliga Nordschwarzwald), der TuS Ergenzingen (Bezirksliga Nordschwarzwald), dem FC 07 Albstadt (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern) und dem TSV Harthausen/Scher (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern) steigen nach aktuellem Stand gleich vier Teams in die darunterliegenden Bezirksligen ab. Der SSC Tübingen bekommt die Chance, sich über die Relegation zu retten und tritt dabei bereits am Samstag in Stammheim gegen die Sportfreunde Gechingen an.

Als Meister werden die SGM Dettingen/Erms (Bezirksliga Alb), der VfR Sulz (Bezirksliga Nordschwarzwald) und die SGM Deißlingen/Lauffen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern) aufsteigen.