Landesliga, Staffel 3: So läuft die Relegation 2024/2025

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 3.

Relegation zur Landesliga, Staffel 3

Es geht um einen Platz in der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Ingesamt gibt es zwei Runden. Folgende Spiele stehen am Samstag, 14.06.2025, in der ersten Runde an:





Wichtig: Wenn die TSG Balingen Fußball am 09.06. in die die Regionalliga Südwest aufsteigt, steigt der FV Ravensburg nicht aus der Oberliga ab. Somit gibt es auch einen Verbandsliga-Absteiger weniger und die TSG Tübingen bestreitet die Relegation. Es reduziert sich auch sofort die Zahl der Absteiger aus der Verbandsliga in die Landesliga, Staffel 3, von drei auf zwei. D.h. wiederum, dass auch nur drei Mannschaften aus der Landesliga, Staffel 3, absteigen müssen und der TSV Frommern anstelle des TSV Harthausen/Scher die Relegation bestreitet.

In der finalen zweiten Runde spielen die beiden Sieger der ersten Runde am Sonntag, 22.06.2025, um 15 Uhr. Der Spielort steht beim VfB Bösingen fest.

