Landesliga, Staffel 3: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Marius Hogg (VfL Nagold)

Sven Ramic (SG Empfingen)

Ahmet Cetin (FC 07 Albstadt)

---

Mittelfeld

Philipp Frank (SV Nehren)

Denis Bozicevic (SG Empfingen)

Johannes Fleischle (VfL Nagold)

Cristian Materazzi (TuS Ergenzingen)

---

Angriff

Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen)

Denis Mazrekaj (FC 07 Albstadt)

Dennis Pascolo (SV Croatia Reutlingen)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

