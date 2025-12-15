Landesliga, Staffel 3: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Luca Lauxmann (VfL Nagold)
---
Marius Hogg (VfL Nagold)
Sven Ramic (SG Empfingen)
Ahmet Cetin (FC 07 Albstadt)
---
Philipp Frank (SV Nehren)
Denis Bozicevic (SG Empfingen)
Johannes Fleischle (VfL Nagold)
Cristian Materazzi (TuS Ergenzingen)
---
Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen)
Denis Mazrekaj (FC 07 Albstadt)
Dennis Pascolo (SV Croatia Reutlingen)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________