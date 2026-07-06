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Landesliga, Staffel 3: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Landesliga, Staffel 3, der Saison 2026/27 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfB Bösingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - TSG Tübingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - SGM Dettingen/Glems
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Nehren
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Mühlheim
Mi., 19.08.26 18:30 Uhr VfL Nagold - SV Croatia Reutlingen
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 18:30 Uhr VfB Bösingen - SV Zimmern
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SG Empfingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfR Sulz
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Nagold
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Seedorf
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - TSG Tübingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Pfullingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - Sportfreunde Gechingen
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - TSG Tübingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - Sportfreunde Gechingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Croatia Reutlingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - SGM Dettingen/Glems
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Nehren
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Mühlheim
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - BSV 07 Schwenningen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SGM Deißlingen/Lauffen
4. Spieltag
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfL Nagold
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Seedorf
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Pfullingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Zimmern
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SG Empfingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz
5. Spieltag
Sa., 12.09.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SG Empfingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Nehren
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Mühlheim
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfL Nagold - BSV 07 Schwenningen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfR Sulz - Sportfreunde Gechingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - TSG Tübingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Croatia Reutlingen
6. Spieltag
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SG Empfingen - VfR Sulz
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SC 04 Tuttlingen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfL Pfullingen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfB Bösingen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SV Zimmern
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Nagold
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SV Seedorf
7. Spieltag
Sa., 26.09.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfL Mühlheim
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Zimmern - VfR Sulz
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - BSV 07 Schwenningen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Seedorf - Sportfreunde Gechingen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SG Empfingen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SV Croatia Reutlingen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Nehren
8. Spieltag
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfB Bösingen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SV Nehren - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - TSG Tübingen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Zimmern
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Nagold
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Seedorf
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfL Pfullingen
9. Spieltag
Sa., 10.10.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - Sportfreunde Gechingen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Zimmern - VfL Nagold
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SG Empfingen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfR Sulz
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SV Nehren
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Mühlheim
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - BSV 07 Schwenningen
10. Spieltag
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - TSG Tübingen
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Croatia Reutlingen
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Zimmern
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Seedorf
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr VfR Sulz - SC 04 Tuttlingen
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SG Empfingen - VfL Pfullingen
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfB Bösingen
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SGM Deißlingen/Lauffen
11. Spieltag
Sa., 24.10.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfR Sulz
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SV Seedorf
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfL Nagold
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Nehren
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Mühlheim
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - BSV 07 Schwenningen
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - Sportfreunde Gechingen
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SG Empfingen
12. Spieltag
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SGM Dettingen/Glems
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Zimmern
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Seedorf - SC 04 Tuttlingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr VfL Nagold - VfL Pfullingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfB Bösingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - TSG Tübingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SV Croatia Reutlingen
13. Spieltag
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Seedorf
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SC 04 Tuttlingen
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfL Mühlheim
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - BSV 07 Schwenningen
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - Sportfreunde Gechingen
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SG Empfingen
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfR Sulz
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - VfL Nagold
14. Spieltag
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Zimmern - VfL Mühlheim
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfL Pfullingen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfB Bösingen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr VfR Sulz - TSG Tübingen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Croatia Reutlingen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SV Nehren
15. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Zimmern
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - BSV 07 Schwenningen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SV Nehren - Sportfreunde Gechingen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SG Empfingen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfR Sulz
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfL Nagold
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Seedorf
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SC 04 Tuttlingen
16. Spieltag
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SV Zimmern
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SV Seedorf
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Nagold
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfR Sulz
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SV Nehren - SG Empfingen
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - Sportfreunde Gechingen
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - VfL Pfullingen
17. Spieltag
Sa., 06.03.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SG Empfingen - VfL Mühlheim
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SV Nehren
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr VfL Nagold - SGM Dettingen/Glems
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SV Croatia Reutlingen
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SV Zimmern - VfB Bösingen
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - BSV 07 Schwenningen
18. Spieltag
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Zimmern
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Seedorf
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SV Nehren - VfL Nagold
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfR Sulz
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SG Empfingen
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfB Bösingen
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfL Pfullingen
19. Spieltag
Sa., 20.03.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Croatia Reutlingen
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr VfL Nagold - VfL Mühlheim
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SV Nehren
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SC 04 Tuttlingen
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Tübingen
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SV Zimmern - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SG Empfingen - Sportfreunde Gechingen
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr VfR Sulz - BSV 07 Schwenningen
20. Spieltag
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Zimmern
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Nehren - SC 04 Tuttlingen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SV Seedorf
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfL Nagold
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfR Sulz
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfB Bösingen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Pfullingen
21. Spieltag
Sa., 03.04.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Nehren
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfL Mühlheim
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Croatia Reutlingen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Zimmern - TSG Tübingen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SG Empfingen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr VfL Nagold - Sportfreunde Gechingen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Seedorf - BSV 07 Schwenningen
22. Spieltag
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SV Zimmern
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Seedorf
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SG Empfingen - VfL Nagold
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - TSG Tübingen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SV Nehren - VfB Bösingen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfL Pfullingen
23. Spieltag
Sa., 17.04.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - BSV 07 Schwenningen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - VfL Mühlheim
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Nehren
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Zimmern - SV Croatia Reutlingen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr VfL Nagold - VfR Sulz
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SG Empfingen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - Sportfreunde Gechingen
24. Spieltag
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Zimmern
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SG Empfingen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SV Seedorf
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Croatia Reutlingen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SV Nehren - TSG Tübingen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfB Bösingen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Pfullingen
25. Spieltag
Sa., 01.05.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SG Empfingen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfL Mühlheim
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Nehren
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Zimmern - SGM Dettingen/Glems
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Nagold
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfR Sulz
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - Sportfreunde Gechingen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - BSV 07 Schwenningen
26. Spieltag
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SV Zimmern
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr VfL Nagold - SC 04 Tuttlingen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Nehren - SGM Dettingen/Glems
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SV Croatia Reutlingen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - TSG Tübingen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SG Empfingen - VfB Bösingen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Pfullingen
27. Spieltag
Sa., 15.05.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfL Nagold
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Mühlheim
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SV Zimmern - SV Nehren
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Seedorf
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - VfR Sulz
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SG Empfingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - Sportfreunde Gechingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - BSV 07 Schwenningen
28. Spieltag
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Zimmern
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SV Nehren
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Croatia Reutlingen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SG Empfingen - TSG Tübingen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr VfL Nagold - VfB Bösingen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Pfullingen
29. Spieltag
Sa., 29.05.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SV Zimmern
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Seedorf
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Nagold
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfR Sulz
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SG Empfingen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - Sportfreunde Gechingen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Nehren - BSV 07 Schwenningen
30. Spieltag
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfL Mühlheim
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Nehren
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SG Empfingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SV Croatia Reutlingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr VfL Nagold - TSG Tübingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfB Bösingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Zimmern - VfL Pfullingen