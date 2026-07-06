Landesliga, Staffel 3: Der Spielplan steht fest und ist online Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick. von red · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Der Spielplan der Landesliga, Staffel 3, der Saison 2026/27 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.

1. Spieltag

Sa., 15.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfB Bösingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - TSG Tübingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - SGM Dettingen/Glems

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Nehren

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Mühlheim

Mi., 19.08.26 18:30 Uhr VfL Nagold - SV Croatia Reutlingen



2. Spieltag

Fr., 21.08.26 18:30 Uhr VfB Bösingen - SV Zimmern

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SG Empfingen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfR Sulz

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Nagold

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Seedorf

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - TSG Tübingen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Pfullingen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - Sportfreunde Gechingen





3. Spieltag

Sa., 29.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - TSG Tübingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - Sportfreunde Gechingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Croatia Reutlingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - SGM Dettingen/Glems

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Nehren

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Mühlheim

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - BSV 07 Schwenningen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SGM Deißlingen/Lauffen



4. Spieltag

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfL Nagold

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Seedorf

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Pfullingen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Zimmern

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SG Empfingen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz





5. Spieltag

Sa., 12.09.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SG Empfingen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Nehren

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Mühlheim

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfL Nagold - BSV 07 Schwenningen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfR Sulz - Sportfreunde Gechingen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - TSG Tübingen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Croatia Reutlingen



6. Spieltag

Sa., 19.09.26 14:00 Uhr SG Empfingen - VfR Sulz

Sa., 19.09.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SC 04 Tuttlingen

Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfL Pfullingen

Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfB Bösingen

Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 19.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SV Zimmern

Sa., 19.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Nagold

Sa., 19.09.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SV Seedorf



7. Spieltag

Sa., 26.09.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfL Mühlheim

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Zimmern - VfR Sulz

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - BSV 07 Schwenningen

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Seedorf - Sportfreunde Gechingen

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SG Empfingen

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SV Croatia Reutlingen

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Nehren



8. Spieltag

Sa., 03.10.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfB Bösingen

Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SV Nehren - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - TSG Tübingen

Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Zimmern

Sa., 03.10.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Nagold

Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Seedorf

Sa., 03.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SC 04 Tuttlingen

Sa., 03.10.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfL Pfullingen



9. Spieltag

Sa., 10.10.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - Sportfreunde Gechingen

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Zimmern - VfL Nagold

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SG Empfingen

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfR Sulz

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SV Nehren

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Mühlheim

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - BSV 07 Schwenningen



10. Spieltag

Sa., 14.11.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - TSG Tübingen

Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Croatia Reutlingen

Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Zimmern

Sa., 14.11.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Seedorf

Sa., 14.11.26 15:30 Uhr VfR Sulz - SC 04 Tuttlingen

Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SG Empfingen - VfL Pfullingen

Sa., 14.11.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfB Bösingen

Sa., 14.11.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SGM Deißlingen/Lauffen



11. Spieltag

Sa., 24.10.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfR Sulz

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SV Seedorf

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfL Nagold

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Nehren

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Mühlheim

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - BSV 07 Schwenningen

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - Sportfreunde Gechingen

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SG Empfingen



12. Spieltag

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SGM Dettingen/Glems

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Zimmern

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Seedorf - SC 04 Tuttlingen

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr VfL Nagold - VfL Pfullingen

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfB Bösingen

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - TSG Tübingen

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SV Croatia Reutlingen



13. Spieltag

Sa., 07.11.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Seedorf

Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SC 04 Tuttlingen

Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfL Mühlheim

Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - BSV 07 Schwenningen

Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - Sportfreunde Gechingen

Sa., 07.11.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SG Empfingen

Sa., 07.11.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfR Sulz

Sa., 07.11.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - VfL Nagold



14. Spieltag

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Zimmern - VfL Mühlheim

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfL Pfullingen

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfB Bösingen

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr VfR Sulz - TSG Tübingen

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Croatia Reutlingen

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SV Nehren



15. Spieltag

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Zimmern

Sa., 21.11.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - BSV 07 Schwenningen

Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SV Nehren - Sportfreunde Gechingen

Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SG Empfingen

Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfR Sulz

Sa., 21.11.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfL Nagold

Sa., 21.11.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Seedorf

Sa., 21.11.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SC 04 Tuttlingen



16. Spieltag

Sa., 28.11.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SV Zimmern

Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SC 04 Tuttlingen

Sa., 28.11.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - SV Seedorf

Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Nagold

Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfR Sulz

Sa., 28.11.26 15:30 Uhr SV Nehren - SG Empfingen

Sa., 28.11.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - Sportfreunde Gechingen

Sa., 28.11.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - VfL Pfullingen



17. Spieltag

Sa., 06.03.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SG Empfingen - VfL Mühlheim

Sa., 06.03.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SV Nehren

Sa., 06.03.27 15:30 Uhr VfL Nagold - SGM Dettingen/Glems

Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SV Croatia Reutlingen

Sa., 06.03.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - SC 04 Tuttlingen

Sa., 06.03.27 15:30 Uhr SV Zimmern - VfB Bösingen

Sa., 06.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - BSV 07 Schwenningen



18. Spieltag

Sa., 13.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Zimmern

Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SC 04 Tuttlingen

Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Seedorf

Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SV Nehren - VfL Nagold

Sa., 13.03.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfR Sulz

Sa., 13.03.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SG Empfingen

Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfB Bösingen

Sa., 13.03.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfL Pfullingen



19. Spieltag

Sa., 20.03.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Croatia Reutlingen

Sa., 20.03.27 15:30 Uhr VfL Nagold - VfL Mühlheim

Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SV Nehren

Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SC 04 Tuttlingen

Sa., 20.03.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Tübingen

Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SV Zimmern - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 20.03.27 15:30 Uhr SG Empfingen - Sportfreunde Gechingen

Sa., 20.03.27 15:30 Uhr VfR Sulz - BSV 07 Schwenningen



20. Spieltag

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Zimmern

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Nehren - SC 04 Tuttlingen

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SV Seedorf

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfL Nagold

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfR Sulz

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfB Bösingen

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Pfullingen



21. Spieltag

Sa., 03.04.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Nehren

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfL Mühlheim

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Croatia Reutlingen

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Zimmern - TSG Tübingen

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SG Empfingen

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr VfL Nagold - Sportfreunde Gechingen

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Seedorf - BSV 07 Schwenningen



22. Spieltag

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SV Zimmern

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SC 04 Tuttlingen

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Seedorf

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SG Empfingen - VfL Nagold

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - TSG Tübingen

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SV Nehren - VfB Bösingen

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfL Pfullingen



23. Spieltag

Sa., 17.04.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - BSV 07 Schwenningen

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - VfL Mühlheim

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Nehren

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Zimmern - SV Croatia Reutlingen

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr VfL Nagold - VfR Sulz

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SG Empfingen

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - Sportfreunde Gechingen



24. Spieltag

Sa., 24.04.27 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Zimmern

Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SG Empfingen - SC 04 Tuttlingen

Sa., 24.04.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SV Seedorf

Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - SV Croatia Reutlingen

Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SV Nehren - TSG Tübingen

Sa., 24.04.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 24.04.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfB Bösingen

Sa., 24.04.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Pfullingen



25. Spieltag

Sa., 01.05.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SG Empfingen

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfL Mühlheim

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Nehren

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Zimmern - SGM Dettingen/Glems

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Nagold

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfR Sulz

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - Sportfreunde Gechingen

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - BSV 07 Schwenningen



26. Spieltag

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SV Zimmern

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr VfL Nagold - SC 04 Tuttlingen

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Nehren - SGM Dettingen/Glems

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SV Croatia Reutlingen

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - TSG Tübingen

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SG Empfingen - VfB Bösingen

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Pfullingen



27. Spieltag

Sa., 15.05.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfL Nagold

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Mühlheim

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SV Zimmern - SV Nehren

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Seedorf

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - VfR Sulz

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SG Empfingen

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - Sportfreunde Gechingen

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - BSV 07 Schwenningen



28. Spieltag

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Zimmern

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SV Nehren

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Croatia Reutlingen

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SG Empfingen - TSG Tübingen

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr VfL Nagold - VfB Bösingen

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Pfullingen



29. Spieltag

Sa., 29.05.27 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SC 04 Tuttlingen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SV Zimmern

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Seedorf

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Nagold

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfR Sulz

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Croatia Reutlingen - SG Empfingen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - Sportfreunde Gechingen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Nehren - BSV 07 Schwenningen



30. Spieltag

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfL Mühlheim

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SV Nehren

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SG Empfingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr VfR Sulz - SV Croatia Reutlingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr VfL Nagold - TSG Tübingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Seedorf - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - VfB Bösingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Zimmern - VfL Pfullingen