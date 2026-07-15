Landesliga, Staffel 3: Das sind die Saisonstarts aller Teams

Der Spielplan für die neue Saison ist bereits bekannt, deshalb nimmt FuPa die ersten fünf Spieltage unter die Lupe.
Sa., 15.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfB Bösingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Pfullingen
Sa., 29.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - TSG Tübingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Pfullingen
Sa., 12.09.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 15.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfB Bösingen
Fr., 21.08.26 18:30 Uhr VfB Bösingen - SV Zimmern
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Croatia Reutlingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen
Fr., 21.08.26 18:30 Uhr VfB Bösingen - SV Zimmern
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - Sportfreunde Gechingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Zimmern
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SG Empfingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - Sportfreunde Gechingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - BSV 07 Schwenningen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfL Nagold - BSV 07 Schwenningen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - TSG Tübingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Croatia Reutlingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Nehren
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Pfullingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SGM Deißlingen/Lauffen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Zimmern
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - TSG Tübingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - TSG Tübingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Seedorf
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - SGM Dettingen/Glems
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Seedorf
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Mühlheim
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - TSG Tübingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - TSG Tübingen
Sa., 29.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - TSG Tübingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - TSG Tübingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - SGM Dettingen/Glems
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfR Sulz
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Mühlheim
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfR Sulz - Sportfreunde Gechingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - SGM Dettingen/Glems
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Nagold
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - SGM Dettingen/Glems
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 12.09.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SGM Dettingen/Glems
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Nehren
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SG Empfingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - BSV 07 Schwenningen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SG Empfingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SG Empfingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Nehren
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfR Sulz
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Nehren
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Seedorf
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Nehren
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Mühlheim
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - Sportfreunde Gechingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - Sportfreunde Gechingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SG Empfingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfR Sulz - Sportfreunde Gechingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Mühlheim
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SG Empfingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Mühlheim
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfL Nagold
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Mühlheim
Mi., 19.08.26 18:30 Uhr VfL Nagold - SV Croatia Reutlingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Nagold
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Nehren
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfL Nagold
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfL Nagold - BSV 07 Schwenningen
Mi., 19.08.26 18:30 Uhr VfL Nagold - SV Croatia Reutlingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Seedorf
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Croatia Reutlingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Pfullingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Croatia Reutlingen