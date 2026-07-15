Landesliga, Staffel 3: Das sind die Saisonstarts aller Teams

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

+ 12 weitere

+ 12 weitere

Der Spielplan für die neue Saison ist bereits bekannt, deshalb nimmt FuPa die ersten fünf Spieltage unter die Lupe.

Sa., 15.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfB Bösingen Fr., 21.08.26 18:30 Uhr VfB Bösingen - SV Zimmern Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SGM Deißlingen/Lauffen Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Croatia Reutlingen

Sa., 15.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - VfB Bösingen Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Pfullingen Sa., 29.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - TSG Tübingen So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Pfullingen Sa., 12.09.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen Sa., 22.08.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - Sportfreunde Gechingen Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - BSV 07 Schwenningen Sa., 05.09.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfL Nagold - BSV 07 Schwenningen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - BSV 07 Schwenningen Fr., 21.08.26 18:30 Uhr VfB Bösingen - SV Zimmern Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - Sportfreunde Gechingen Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Zimmern Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SG Empfingen

SC 04 Tuttlingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - TSG Tübingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Croatia Reutlingen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Nehren

SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Pfullingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SGM Deißlingen/Lauffen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SV Zimmern

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - TSG Tübingen

SV Seedorf

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - TSG Tübingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Seedorf

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - SGM Dettingen/Glems

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Seedorf

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Mühlheim

TSG Tübingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - TSG Tübingen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - TSG Tübingen

Sa., 29.08.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - TSG Tübingen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - TSG Tübingen

VfR Sulz

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - SGM Dettingen/Glems

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfR Sulz

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Mühlheim

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfR Sulz - Sportfreunde Gechingen

SGM Dettingen/Glems

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - SGM Dettingen/Glems

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Nagold

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Seedorf - SGM Dettingen/Glems

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SGM Dettingen/Glems

Sa., 12.09.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen - SGM Dettingen/Glems

SG Empfingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Nehren

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SG Empfingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - BSV 07 Schwenningen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SG Empfingen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Zimmern - SG Empfingen

SV Nehren

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - SV Nehren

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - VfR Sulz

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Nehren

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Nehren - SV Seedorf

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Nehren

Sportfreunde Gechingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Mühlheim

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - Sportfreunde Gechingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SV Zimmern - Sportfreunde Gechingen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - SG Empfingen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfR Sulz - Sportfreunde Gechingen

VfL Mühlheim

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gechingen - VfL Mühlheim

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - SG Empfingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfR Sulz - VfL Mühlheim

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfL Nagold

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Seedorf - VfL Mühlheim

VfL Nagold

Mi., 19.08.26 18:30 Uhr VfL Nagold - SV Croatia Reutlingen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - VfL Nagold

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - SV Nehren

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr VfL Mühlheim - VfL Nagold

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfL Nagold - BSV 07 Schwenningen

SV Croatia Reutlingen

Mi., 19.08.26 18:30 Uhr VfL Nagold - SV Croatia Reutlingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - SV Seedorf

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - SV Croatia Reutlingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - VfL Pfullingen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - SV Croatia Reutlingen