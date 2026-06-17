Landesliga, Staffel 3: Alle Teams für die neue Saison in der Übersicht

Die Saison 2025/26 ist in der Verbandsliga Württemberg und den vier württembergischen Landesligen beendet. Aktuell laufen die Relegationsrunden, in denen die letzten Plätze für die Landesliga vergeben werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
1. VfB Bösingen
2. SV Zimmern
3. VfL Nagold
4. SV Nehren
5. VfL Pfullingen
6. BSV Schwenningen
7. SC 04 Tuttlingen
8. VfL Mühlheim
9. SV Croatia Reutlingen
10. SV Seedorf
11. TSG Tübingen (Absteiger)
12. SGM Dettingen/Glems (Aufsteiger)
13. VfR Sulz (Aufsteiger)
14. SGM Deißlingen/Lauffen (Aufsteiger)
15. Gewinner der Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 3
16. SG Empfingen
--
Aus der Landesliga, Staffel 3, absteigen werden: Spvgg Freudenstadt (Bezirksliga Nordschwarzwald), TuS Ergenzingen (Bezirksliga Nordschwarzwald), FC 07 Albstadt
(Bezirksliga Schwarzwald/Zollern), TSV Harthausen/Scher (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)
--
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________