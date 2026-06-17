 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Landesliga, Staffel 3: Alle Teams für die neue Saison in der Übersicht

UPDATE am 17. Juni 2026 +++ Überblick zum Teilnehmerfeld der Verbandsliga.

von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Bezirksliga Alb
LL Württemberg St. 3 25/26
BZL Nordschwarzwald
BL Schwarzwald/Zoll.
TSG Tübingen II

Die Saison 2025/26 ist in der Verbandsliga Württemberg und den vier württembergischen Landesligen beendet. Aktuell laufen die Relegationsrunden, in denen die letzten Plätze für die Landesliga vergeben werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Landesliga Württemberg, Staffel 3: Teilnehmer 2026/27

1. VfB Bösingen

2. SV Zimmern

3. VfL Nagold

4. SV Nehren

5. VfL Pfullingen

6. BSV Schwenningen

7. SC 04 Tuttlingen

8. VfL Mühlheim

9. SV Croatia Reutlingen

10. SV Seedorf

11. TSG Tübingen (Absteiger)

12. SGM Dettingen/Glems (Aufsteiger)

13. VfR Sulz (Aufsteiger)

14. SGM Deißlingen/Lauffen (Aufsteiger)

15. Gewinner der Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 3

16. SG Empfingen

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Aus der Landesliga, Staffel 3, absteigen werden: Spvgg Freudenstadt (Bezirksliga Nordschwarzwald), TuS Ergenzingen (Bezirksliga Nordschwarzwald), FC 07 Albstadt
(Bezirksliga Schwarzwald/Zollern), TSV Harthausen/Scher (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

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