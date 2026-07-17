– Foto: Graff / Nückel / Klos / S
Landesliga Staffel 3 2026/27: Das ist der Spielplan!
Drei Dortmunder Derbys zum Auftakt
von red · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser
In der Landesliga Staffel 3 tummeln sich in der anstehenden Spielzeit sechs Dortmunder Mannschaften. Alle treffen am 1. Spieltag aufeinander. Brackel erwartet Aufsteiger Kirchhörde, Eichlinghofen hat Aufsteiger Westrich zu Gast und Beinahe-Absteiger Hombrucher SV trifft auf Westfalenliga-Absteiger FC Brünninghausen. Spielfrei hat zum Auftakt der SV Wanne 11.
Dass die "Ruhrpott-Staffel" mit 17 Mannschaften spielt, ist der Tatsache geschuldet, dass der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) überraschend auf einen "Härtefall" für die südwestfälische Staffel 2 verzichtet hat. Diese wird nur mit 15 Mannschaften antreten. In der vergangenen Saison hatte sich der Paderborner Landesligist USC Altenautal noch vergeblich gegen die südwestfälische Staffeleinteilung gewehrt. Dieses Jahr hat offensichtlich ein Umdenken beim FLVW stattgefunden.
Das sind die 34 Spieltage der Landesliga Staffel 3:
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - SG Massen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - FC Marl
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Brackel 06 - Kirchhörder SC
So., 09.08.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - SV Westrich
So., 09.08.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - Westfalia Herne
So., 09.08.26 15:30 Uhr SV Sodingen - TuS Harpen
So., 09.08.26 15:30 Uhr Königsborner SV - YEG Hassel
So., 09.08.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - FC Brünninghausen
2. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr YEG Hassel - SV Sodingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuS Harpen - TuS Eichlinghofen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Westrich - SV Brackel 06
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - FC Altenbochum
So., 16.08.26 15:15 Uhr FC Marl - Hombrucher SV 09/72
So., 16.08.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - BV Herne-Süd
So., 16.08.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - FC 96 Recklinghausen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG Massen - Königsborner SV
3. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - FC Brünninghausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Brackel 06 - TuS Harpen
So., 23.08.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - YEG Hassel
So., 23.08.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - FC Marl
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Sodingen - SG Massen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Königsborner SV - Westfalia Herne
So., 23.08.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - SV Wanne 11
So., 23.08.26 15:30 Uhr Kirchhörder SC - SV Westrich
4. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr YEG Hassel - SV Brackel 06
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Harpen - Kirchhörder SC
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - Hombrucher SV 09/72
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - BV Herne-Süd
So., 30.08.26 15:15 Uhr FC Marl - FC 96 Recklinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - Königsborner SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - SV Sodingen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Massen - TuS Eichlinghofen
5. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - SV Wanne 11
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Westrich - TuS Harpen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Brackel 06 - SG Massen
So., 06.09.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - Westfalia Herne
So., 06.09.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - FC Altenbochum
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Sodingen - FC Brünninghausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr Königsborner SV - FC Marl
So., 06.09.26 15:30 Uhr Kirchhörder SC - YEG Hassel
6. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr YEG Hassel - SV Westrich
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - FC 96 Recklinghausen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - Königsborner SV
So., 13.09.26 15:15 Uhr FC Marl - SV Sodingen
So., 13.09.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - TuS Eichlinghofen
So., 13.09.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - SV Brackel 06
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Massen - Kirchhörder SC
So., 13.09.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - BV Herne-Süd
7. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - Hombrucher SV 09/72
So., 20.09.26 15:00 Uhr TuS Harpen - YEG Hassel
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Westrich - SG Massen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Brackel 06 - FC Brünninghausen
So., 20.09.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - FC Marl
So., 20.09.26 15:30 Uhr SV Sodingen - SV Wanne 11
So., 20.09.26 15:30 Uhr Königsborner SV - FC Altenbochum
So., 20.09.26 15:30 Uhr Kirchhörder SC - Westfalia Herne
8. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - SV Sodingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - TuS Eichlinghofen
So., 27.09.26 15:15 Uhr FC Marl - SV Brackel 06
So., 27.09.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - FC 96 Recklinghausen
So., 27.09.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - Kirchhörder SC
So., 27.09.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - SV Westrich
So., 27.09.26 15:30 Uhr SG Massen - TuS Harpen
So., 27.09.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - Königsborner SV
9. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr YEG Hassel - SG Massen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TuS Harpen - Westfalia Herne
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Westrich - FC Brünninghausen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Brackel 06 - SV Wanne 11
So., 04.10.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - FC Altenbochum
So., 04.10.26 15:30 Uhr SV Sodingen - Hombrucher SV 09/72
So., 04.10.26 15:30 Uhr Königsborner SV - BV Herne-Süd
So., 04.10.26 15:30 Uhr Kirchhörder SC - FC Marl
10. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - Königsborner SV
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - SV Brackel 06
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - Kirchhörder SC
So., 11.10.26 15:15 Uhr FC Marl - SV Westrich
So., 11.10.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - SV Sodingen
So., 11.10.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - TuS Harpen
So., 11.10.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - YEG Hassel
So., 11.10.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - TuS Eichlinghofen
11. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr YEG Hassel - FC Brünninghausen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TuS Harpen - FC Marl
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Westrich - SV Wanne 11
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Brackel 06 - Hombrucher SV 09/72
So., 18.10.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - BV Herne-Süd
So., 18.10.26 15:30 Uhr SV Sodingen - FC 96 Recklinghausen
So., 18.10.26 15:30 Uhr SG Massen - Westfalia Herne
So., 18.10.26 15:30 Uhr Kirchhörder SC - FC Altenbochum
12. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - TuS Eichlinghofen
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - SV Westrich
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - TuS Harpen
So., 25.10.26 15:15 Uhr FC Marl - YEG Hassel
So., 25.10.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - SV Brackel 06
So., 25.10.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - SG Massen
So., 25.10.26 15:30 Uhr Königsborner SV - SV Sodingen
So., 25.10.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - Kirchhörder SC
13. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr YEG Hassel - SV Wanne 11
So., 08.11.26 15:00 Uhr TuS Harpen - FC Altenbochum
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Westrich - Hombrucher SV 09/72
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Brackel 06 - FC 96 Recklinghausen
So., 08.11.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - Königsborner SV
So., 08.11.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - FC Brünninghausen
So., 08.11.26 15:30 Uhr SG Massen - FC Marl
So., 08.11.26 15:30 Uhr Kirchhörder SC - BV Herne-Süd
14. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - Kirchhörder SC
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - YEG Hassel
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - SG Massen
So., 15.11.26 15:15 Uhr FC Marl - Westfalia Herne
So., 15.11.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - SV Westrich
So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Sodingen - TuS Eichlinghofen
So., 15.11.26 15:30 Uhr Königsborner SV - SV Brackel 06
So., 15.11.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - TuS Harpen
15. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr YEG Hassel - Hombrucher SV 09/72
So., 29.11.26 15:00 Uhr TuS Harpen - BV Herne-Süd
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Westrich - FC 96 Recklinghausen
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Brackel 06 - SV Sodingen
So., 29.11.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - FC Marl
So., 29.11.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - SV Wanne 11
So., 29.11.26 15:30 Uhr SG Massen - FC Altenbochum
So., 29.11.26 15:30 Uhr Kirchhörder SC - Königsborner SV
16. Spieltag
So., 06.12.26 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - TuS Harpen
So., 06.12.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - Westfalia Herne
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - FC Brünninghausen
So., 06.12.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - SV Brackel 06
So., 06.12.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - YEG Hassel
So., 06.12.26 15:30 Uhr SV Sodingen - Kirchhörder SC
So., 06.12.26 15:30 Uhr Königsborner SV - SV Westrich
So., 06.12.26 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - SG Massen
17. Spieltag
So., 13.12.26 15:00 Uhr YEG Hassel - FC 96 Recklinghausen
So., 13.12.26 15:00 Uhr TuS Harpen - Königsborner SV
So., 13.12.26 15:00 Uhr SV Westrich - SV Sodingen
So., 13.12.26 15:15 Uhr FC Marl - SV Wanne 11
So., 13.12.26 15:30 Uhr FC Brünninghausen - FC Altenbochum
So., 13.12.26 15:30 Uhr Westfalia Herne - Hombrucher SV 09/72
So., 13.12.26 15:30 Uhr SG Massen - BV Herne-Süd
So., 13.12.26 15:30 Uhr Kirchhörder SC - TuS Eichlinghofen
18. Spieltag
So., 14.02.27 15:00 Uhr SV Westrich - TuS Eichlinghofen
So., 14.02.27 15:00 Uhr TuS Harpen - SV Sodingen
So., 14.02.27 15:00 Uhr YEG Hassel - Königsborner SV
So., 14.02.27 15:15 Uhr FC Marl - FC Altenbochum
So., 14.02.27 15:30 Uhr SG Massen - FC 96 Recklinghausen
So., 14.02.27 15:30 Uhr Westfalia Herne - BV Herne-Süd
So., 14.02.27 15:30 Uhr FC Brünninghausen - Hombrucher SV 09/72
So., 14.02.27 15:30 Uhr Kirchhörder SC - SV Brackel 06
19. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - Westfalia Herne
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Brackel 06 - SV Westrich
So., 21.02.27 15:00 Uhr FC Altenbochum - SV Wanne 11
So., 21.02.27 15:15 Uhr BV Herne-Süd - FC Brünninghausen
So., 21.02.27 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - TuS Harpen
So., 21.02.27 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - FC Marl
So., 21.02.27 15:30 Uhr Königsborner SV - SG Massen
So., 21.02.27 15:30 Uhr SV Sodingen - YEG Hassel
20. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr YEG Hassel - TuS Eichlinghofen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Wanne 11 - Hombrucher SV 09/72
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Westrich - Kirchhörder SC
So., 28.02.27 15:00 Uhr TuS Harpen - SV Brackel 06
So., 28.02.27 15:15 Uhr FC Marl - BV Herne-Süd
So., 28.02.27 15:30 Uhr SG Massen - SV Sodingen
So., 28.02.27 15:30 Uhr Westfalia Herne - Königsborner SV
So., 28.02.27 15:30 Uhr FC Brünninghausen - FC 96 Recklinghausen
21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - FC Marl
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Brackel 06 - YEG Hassel
So., 07.03.27 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - SG Massen
So., 07.03.27 15:15 Uhr BV Herne-Süd - SV Wanne 11
So., 07.03.27 15:30 Uhr Königsborner SV - FC Brünninghausen
So., 07.03.27 15:30 Uhr SV Sodingen - Westfalia Herne
So., 07.03.27 15:30 Uhr Kirchhörder SC - TuS Harpen
So., 07.03.27 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - FC Altenbochum
22. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Wanne 11 - FC 96 Recklinghausen
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Altenbochum - BV Herne-Süd
So., 14.03.27 15:00 Uhr TuS Harpen - SV Westrich
So., 14.03.27 15:00 Uhr YEG Hassel - Kirchhörder SC
So., 14.03.27 15:15 Uhr FC Marl - Königsborner SV
So., 14.03.27 15:30 Uhr Westfalia Herne - TuS Eichlinghofen
So., 14.03.27 15:30 Uhr FC Brünninghausen - SV Sodingen
So., 14.03.27 15:30 Uhr SG Massen - SV Brackel 06
23. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Brackel 06 - Westfalia Herne
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Westrich - YEG Hassel
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - FC Altenbochum
So., 21.03.27 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - FC Brünninghausen
So., 21.03.27 15:15 Uhr BV Herne-Süd - Hombrucher SV 09/72
So., 21.03.27 15:30 Uhr SV Sodingen - FC Marl
So., 21.03.27 15:30 Uhr Kirchhörder SC - SG Massen
So., 21.03.27 15:30 Uhr Königsborner SV - SV Wanne 11
24. Spieltag
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SV Wanne 11 - SV Sodingen
Do., 25.03.27 19:00 Uhr FC Altenbochum - Königsborner SV
Do., 25.03.27 19:00 Uhr Hombrucher SV 09/72 - FC 96 Recklinghausen
Do., 25.03.27 19:00 Uhr YEG Hassel - TuS Harpen
Do., 25.03.27 19:00 Uhr SG Massen - SV Westrich
Do., 25.03.27 19:00 Uhr Westfalia Herne - Kirchhörder SC
Do., 25.03.27 19:00 Uhr FC Brünninghausen - SV Brackel 06
Do., 25.03.27 19:30 Uhr FC Marl - TuS Eichlinghofen
25. Spieltag
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Brackel 06 - FC Marl
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Westrich - Westfalia Herne
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TuS Harpen - SG Massen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - BV Herne-Süd
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr Königsborner SV - Hombrucher SV 09/72
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Sodingen - FC Altenbochum
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TuS Eichlinghofen - SV Wanne 11
Mo., 29.03.27 15:30 Uhr Kirchhörder SC - FC Brünninghausen
26. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Altenbochum - TuS Eichlinghofen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Wanne 11 - SV Brackel 06
So., 04.04.27 15:15 Uhr BV Herne-Süd - Königsborner SV
So., 04.04.27 15:15 Uhr FC Marl - Kirchhörder SC
So., 04.04.27 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - SV Sodingen
So., 04.04.27 15:30 Uhr SG Massen - YEG Hassel
So., 04.04.27 15:30 Uhr Westfalia Herne - TuS Harpen
So., 04.04.27 15:30 Uhr FC Brünninghausen - SV Westrich
27. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Westrich - FC Marl
So., 11.04.27 15:00 Uhr TuS Harpen - FC Brünninghausen
So., 11.04.27 15:00 Uhr YEG Hassel - Westfalia Herne
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Brackel 06 - FC Altenbochum
So., 11.04.27 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - Hombrucher SV 09/72
So., 11.04.27 15:30 Uhr Königsborner SV - FC 96 Recklinghausen
So., 11.04.27 15:30 Uhr SV Sodingen - BV Herne-Süd
So., 11.04.27 15:30 Uhr Kirchhörder SC - SV Wanne 11
28. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - SV Sodingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Wanne 11 - SV Westrich
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Altenbochum - Kirchhörder SC
So., 18.04.27 15:15 Uhr BV Herne-Süd - TuS Eichlinghofen
So., 18.04.27 15:15 Uhr FC Marl - TuS Harpen
So., 18.04.27 15:30 Uhr Westfalia Herne - SG Massen
So., 18.04.27 15:30 Uhr FC Brünninghausen - YEG Hassel
So., 18.04.27 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - SV Brackel 06
29. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr YEG Hassel - FC Marl
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Brackel 06 - BV Herne-Süd
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Westrich - FC Altenbochum
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Harpen - SV Wanne 11
So., 25.04.27 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - FC 96 Recklinghausen
So., 25.04.27 15:30 Uhr SG Massen - FC Brünninghausen
So., 25.04.27 15:30 Uhr SV Sodingen - Königsborner SV
So., 25.04.27 15:30 Uhr Kirchhörder SC - Hombrucher SV 09/72
30. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Wanne 11 - YEG Hassel
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Altenbochum - TuS Harpen
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - SV Brackel 06
So., 02.05.27 15:15 Uhr FC Marl - SG Massen
So., 02.05.27 15:15 Uhr BV Herne-Süd - Kirchhörder SC
So., 02.05.27 15:30 Uhr Königsborner SV - TuS Eichlinghofen
So., 02.05.27 15:30 Uhr FC Brünninghausen - Westfalia Herne
So., 02.05.27 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - SV Westrich
31. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Brackel 06 - Königsborner SV
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Westrich - BV Herne-Süd
So., 09.05.27 15:00 Uhr TuS Harpen - Hombrucher SV 09/72
So., 09.05.27 15:00 Uhr YEG Hassel - FC Altenbochum
So., 09.05.27 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - SV Sodingen
So., 09.05.27 15:30 Uhr Westfalia Herne - FC Marl
So., 09.05.27 15:30 Uhr Kirchhörder SC - FC 96 Recklinghausen
So., 09.05.27 15:30 Uhr SG Massen - SV Wanne 11
32. Spieltag
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Wanne 11 - Westfalia Herne
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FC Altenbochum - SG Massen
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Hombrucher SV 09/72 - YEG Hassel
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr BV Herne-Süd - TuS Harpen
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - SV Westrich
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Königsborner SV - Kirchhörder SC
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Sodingen - SV Brackel 06
Mo., 17.05.27 19:30 Uhr FC Marl - FC Brünninghausen
33. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Brackel 06 - TuS Eichlinghofen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Westrich - Königsborner SV
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Harpen - FC 96 Recklinghausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr YEG Hassel - BV Herne-Süd
So., 23.05.27 15:30 Uhr Kirchhörder SC - SV Sodingen
So., 23.05.27 15:30 Uhr SG Massen - Hombrucher SV 09/72
So., 23.05.27 15:30 Uhr Westfalia Herne - FC Altenbochum
So., 23.05.27 15:30 Uhr FC Brünninghausen - SV Wanne 11
34. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Wanne 11 - FC Marl
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Altenbochum - FC Brünninghausen
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC 96 Recklinghausen - YEG Hassel
So., 30.05.27 15:15 Uhr BV Herne-Süd - SG Massen
So., 30.05.27 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - Kirchhörder SC
So., 30.05.27 15:30 Uhr Hombrucher SV 09/72 - Westfalia Herne
So., 30.05.27 15:30 Uhr Königsborner SV - TuS Harpen
So., 30.05.27 15:30 Uhr SV Sodingen - SV Westrich