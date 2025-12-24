Landesliga, Staffel 2: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Eislingen
Trainer: Tim Schöller
Zugänge: keine
Abgänge: Mattia Ruben Gianni (FV Vorwärts Faurndau)
FV Sontheim/Brenz
Trainer: Sebastian Knäulein
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Spfr Neuhausen
Trainer: Ugur Yilmaz
Zugänge: keine
Abgänge: Volkan Candan (TS Echterdingen 1977)
GSV Maichingen
Trainer: Thomas Wohland
Zugänge: keine
Abgänge: keine
MTV Stuttgart
Trainer: Björn Lorer
Zugänge: Niklas Wegner (SV Prag Stuttgart)
Abgänge: Kevin Rock (SV Huchenfeld), Junis Al-Tayeh (Unbekannt), Khalil Lalo (), Emre Türköz (TS Echterdingen 1977), Khalil Lalo (TV Neckarweihingen)
SC Geislingen
Trainer: Sven Ackermann
Zugänge: Tomislav Ivezic ()
Abgänge: keine
SV Böblingen
Trainer: Slobodan Markovic
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Siegmund (VfL Sindelfingen)
SV Waldhausen
Trainer: Jens Rohsgoderer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSGV Waldstetten
Trainer: Patrick Krätschmer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Bad Boll
Trainer: Pascal Römpfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Bernhausen
Trainer: Roko Agatic
Zugänge: keine
Abgänge: Cono Lombardo (Omonia Griechischer FV Vaihingen)
TSV Ehningen
Trainer: Johannes Pfeiffer
Zugänge: Kenan Kasikci (VfL Sindelfingen)
Abgänge: Andreas Contino (Elternzeit), Richmond Ansu (SV Germania Bietigheim)
TSV Köngen
Trainer: Domenic Brück
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSVgg Plattenhardt
Trainer: offen
Zugänge: keine
Abgänge: Devrim Azad Sefer (Spvgg 1897 Cannstatt), Tizian Beinschrodt (TSV Denkendorf), Willy Vöhl (TSV Denkendorf)
TV Echterdingen
Trainer: Daniel Heisig
Zugänge: Daniel Heisig ()
Abgänge: Phil Schmidt (OFK Beograd Stuttgart), Mehmet Karakus (TSV Musberg)
VfL Sindelfingen
Trainer: Thomas Siegmund
Zugänge: Marijo Milcic (), Thomas Siegmund (SV Böblingen)
Abgänge: Philipp Horny (1. FC Altburg), Kenan Kasikci (TSV Ehningen)