Landesliga, Staffel 2: Welche Teams sind 2025/2026 dabei?

In der Landesliga, Staffel 2, ist die Saison beendet, deshalb zeichnet sich ein Bild, wie die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2025/2026 aussieht.

Aufsteiger und Absteiger in der Landesliga, Staffel 2

Der TSV Weilimdorf ist Meister und somit Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg. Der SV Waldhausen hat sich die Vizemeisterschaft gesichert und nimmt an der Relegationsrunde zur Verbandsliga teil und hat dort am Sonntag das finale Spiel gegen die TSG Tübingen. Von der Verbandsliga kommt der TV Echterdingen runter.