Landesliga, Staffel 2: Drei Teams steigen ab, Echterdingen hofft noch

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

An der Meisterschaft des TSV Ehningen gab es vor dem letzten Spieltag nur noch rechnerische Zweifel und diese wurden aber final beseitigt. Der TSV Köngen geht in die Relegation zur Verbandsliga. Im Keller steigen drei Teams ab und Echterdingen droht der Durchmarsch in die Bezirksliga.

Der TSV Ehningen durfte nach dem letzten Spieltag noch ordentlich feiern. Mit einem Sieg sicherte sich der TSV Köngen die Vizemeisterschaft und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Mit dem MTV Stuttgart (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen), der TSVgg Plattenhardt (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen) und dem FV Sontheim/Brenz (Bezirksliga Ostwürttemberg) stehen drei Absteiger fest. Der TV Echterdingen rettet sich als Dreizehnter in die Relegation und hofft, nach dem Abstieg im Vorjahr nun nicht durchgereicht zu werden.

In die Landesliga aufsteigen werden der 1. FC Heiningen (Bezirksliga Neckar/Fils), die Sportfreunde Dorfmerkingen II (Bezirksliga Ostwürttemberg) und der ASV Botnang (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen). Die drei Bezirksliga-Vizemeister duellieren sich mit Echterdingen um den letzten Startplatz in der Landesliga.