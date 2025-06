Landesliga, Staffel 2: Die Relegation 2024/2025 beginnt

In der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 2.

Relegation zur Landesliga, Staffel 2

Es geht um einen Platz in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Ingesamt gibt es zwei Runden. Folgende Spiele stehen am Samstag, 14.06.2025, in der ersten Runde an:





beim TSV Ehningen



In der finalen zweiten Runde spielen die beiden Sieger der ersten Runde am Sonntag, 22.06.2025, um 15 Uhr. Der Spielort ist noch offen.

