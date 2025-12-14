Landesliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Kristian Grbic (TSVgg Plattenhardt)
Yasir Israfil Köse (1. FC Eislingen)
Christian Bildl (TSV Ehningen)
Melih Caliskan (TSV Bad Boll)
Marcel Hodzic (1. FC Eislingen)
Lars Jäger (TSV Ehningen)
Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten)
David Vasic (TSGV Waldstetten)
Aykut Durna (1. FC Eislingen)
Baran Ates (TSV Bad Boll)
Tim Eckstein (SV Waldhausen)
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
