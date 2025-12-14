 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Landesliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga Württemberg Staffel 2

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Landesliga Württemberg, Staffel 2

Torhüter

Kristian Grbic (TSVgg Plattenhardt)

Defensive

Yasir Israfil Köse (1. FC Eislingen)

Christian Bildl (TSV Ehningen)

Melih Caliskan (TSV Bad Boll)

Mittelfeld

Marcel Hodzic (1. FC Eislingen)

Lars Jäger (TSV Ehningen)

Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten)

David Vasic (TSGV Waldstetten)

Angriff

Aykut Durna (1. FC Eislingen)

Baran Ates (TSV Bad Boll)

Tim Eckstein (SV Waldhausen)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

