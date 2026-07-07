Landesliga, Staffel 2: Der Spielplan steht fest und ist online Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick. von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Der Spielplan der Landesliga, Staffel 2, der Saison 2026/27 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.

1. Spieltag

Sa., 08.08.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - GSV Maichingen

Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - ASV Botnang

Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - FC Esslingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - VfL Sindelfingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Böblingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - SC Geislingen

So., 09.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TV Echterdingen

Mi., 26.08.26 19:00 Uhr TSV Köngen - 1. FC Heiningen



2. Spieltag

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - FV Spfr Neuhausen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SV Waldhausen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Bernhausen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Weilimdorf

So., 16.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Eislingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Köngen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSGV Waldstetten





3. Spieltag

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - VfL Sindelfingen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TV Echterdingen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - GSV Maichingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - FC Esslingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SV Böblingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bad Boll

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Köngen - ASV Botnang

So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - SC Geislingen



4. Spieltag

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TSV Weilimdorf

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - 1. FC Eislingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Köngen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - SV Waldhausen

So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Heiningen

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - FV Spfr Neuhausen

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Bernhausen





5. Spieltag

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TV Echterdingen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SV Böblingen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - SC Geislingen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - FC Esslingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Bad Boll

So., 06.09.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - ASV Botnang

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Köngen - VfL Sindelfingen

So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSGV Waldstetten



6. Spieltag

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SC Geislingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - 1. FC Heiningen

Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Esslingen - GSV Maichingen

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Böblingen - 1. FC Eislingen

So., 13.09.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Köngen

So., 13.09.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bernhausen

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Weilimdorf

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - SV Waldhausen



7. Spieltag

Mi., 16.09.26 18:30 Uhr 1. FC Eislingen - SC Geislingen

Mi., 16.09.26 18:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Bad Boll

Mi., 16.09.26 18:30 Uhr SV Waldhausen - TSGV Waldstetten

Mi., 16.09.26 18:30 Uhr TSV Weilimdorf - FV Spfr Neuhausen

Mi., 16.09.26 18:30 Uhr ASV Botnang - FC Esslingen

Mi., 16.09.26 18:30 Uhr GSV Maichingen - VfL Sindelfingen

Mi., 16.09.26 18:30 Uhr 1. FC Heiningen - TV Echterdingen

Mi., 16.09.26 18:30 Uhr TSV Köngen - SV Böblingen



8. Spieltag

Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TSV Köngen

Sa., 19.09.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - ASV Botnang

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Böblingen - 1. FC Heiningen

So., 20.09.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - GSV Maichingen

So., 20.09.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Waldhausen

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - 1. FC Eislingen

So., 20.09.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSV Weilimdorf



9. Spieltag

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSGV Waldstetten

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV Spfr Neuhausen

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TSV Bernhausen

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FC Esslingen - VfL Sindelfingen

Sa., 26.09.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - SC Geislingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TV Echterdingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - SV Böblingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Köngen - TSV Bad Boll



10. Spieltag

Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SC Geislingen - GSV Maichingen

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Böblingen - ASV Botnang

So., 04.10.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - FC Esslingen

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SV Waldhausen

So., 04.10.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Eislingen

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Köngen

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - 1. FC Heiningen

So., 04.10.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - Sportfreunde Dorfmerkingen II



11. Spieltag

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSV Bernhausen

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Weilimdorf

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - TV Echterdingen

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FC Esslingen - SV Böblingen

Sa., 10.10.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSGV Waldstetten

So., 11.10.26 15:00 Uhr ASV Botnang - SC Geislingen

So., 11.10.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Bad Boll

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Köngen - FV Spfr Neuhausen



12. Spieltag

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SC Geislingen - FC Esslingen

Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Böblingen - VfL Sindelfingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - 1. FC Eislingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Heiningen

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - GSV Maichingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - ASV Botnang

So., 18.10.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSV Köngen



13. Spieltag

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - SV Waldhausen

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SC Geislingen

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Bad Boll

Sa., 24.10.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSV Bernhausen

So., 25.10.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - SV Böblingen

So., 25.10.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TSGV Waldstetten

So., 25.10.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - FV Spfr Neuhausen

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Köngen - TSV Weilimdorf



14. Spieltag

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TV Echterdingen

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - 1. FC Eislingen

Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TSV Köngen

So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Weilimdorf - 1. FC Heiningen

So., 01.11.26 14:30 Uhr FV Spfr Neuhausen - ASV Botnang

So., 01.11.26 14:30 Uhr TSGV Waldstetten - FC Esslingen

So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Bad Boll - VfL Sindelfingen

So., 01.11.26 15:00 Uhr TSV Bernhausen - GSV Maichingen



15. Spieltag

Sa., 07.11.26 14:30 Uhr VfL Sindelfingen - TSGV Waldstetten

Sa., 07.11.26 14:30 Uhr FC Esslingen - FV Spfr Neuhausen

Sa., 07.11.26 14:30 Uhr 1. FC Heiningen - SV Waldhausen

So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Böblingen - SC Geislingen

So., 08.11.26 14:30 Uhr TV Echterdingen - TSV Bad Boll

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Köngen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 08.11.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TSV Bernhausen

So., 08.11.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Weilimdorf



16. Spieltag

Sa., 14.11.26 14:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSV Köngen

Sa., 14.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - 1. FC Heiningen

Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - GSV Maichingen

So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Weilimdorf - ASV Botnang

So., 15.11.26 14:30 Uhr FV Spfr Neuhausen - VfL Sindelfingen

So., 15.11.26 14:30 Uhr TSGV Waldstetten - TV Echterdingen

So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Bad Boll - SV Böblingen

So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Bernhausen - FC Esslingen



17. Spieltag

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SC Geislingen - TSV Bad Boll

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr VfL Sindelfingen - TSV Bernhausen

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Esslingen - TSV Weilimdorf

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr 1. FC Heiningen - 1. FC Eislingen

So., 22.11.26 14:30 Uhr SV Böblingen - TSGV Waldstetten

So., 22.11.26 14:30 Uhr TV Echterdingen - FV Spfr Neuhausen

So., 22.11.26 15:00 Uhr ASV Botnang - SV Waldhausen

So., 22.11.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II



18. Spieltag

Sa., 28.11.26 14:30 Uhr FC Esslingen - SV Waldhausen

Sa., 28.11.26 14:30 Uhr VfL Sindelfingen - TSV Weilimdorf

Sa., 28.11.26 14:30 Uhr SC Geislingen - TSGV Waldstetten

Sa., 28.11.26 14:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSV Köngen

So., 29.11.26 14:30 Uhr GSV Maichingen - 1. FC Eislingen

So., 29.11.26 14:30 Uhr ASV Botnang - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 29.11.26 14:30 Uhr TV Echterdingen - TSV Bernhausen

So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Böblingen - FV Spfr Neuhausen



19. Spieltag

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV Waldhausen - VfL Sindelfingen

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FC Esslingen

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr 1. FC Eislingen - ASV Botnang

So., 06.12.26 14:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SC Geislingen

So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Weilimdorf - TV Echterdingen

So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Köngen - GSV Maichingen

So., 06.12.26 14:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Bad Boll

So., 06.12.26 14:30 Uhr TSV Bernhausen - SV Böblingen



20. Spieltag

Sa., 27.02.27 15:00 Uhr FC Esslingen - 1. FC Eislingen

Sa., 27.02.27 15:00 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Sa., 27.02.27 15:00 Uhr SC Geislingen - TSV Bernhausen

So., 28.02.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - SV Waldhausen

So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Weilimdorf

So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - FV Spfr Neuhausen

So., 28.02.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - 1. FC Heiningen

So., 28.02.27 15:00 Uhr ASV Botnang - TSV Köngen



21. Spieltag

Sa., 06.03.27 15:00 Uhr SV Waldhausen - SV Böblingen

Sa., 06.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TV Echterdingen

Sa., 06.03.27 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - VfL Sindelfingen

Sa., 06.03.27 15:00 Uhr 1. FC Heiningen - ASV Botnang

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SC Geislingen

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Köngen - FC Esslingen

So., 07.03.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSGV Waldstetten

So., 07.03.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSV Bad Boll



22. Spieltag

Sa., 13.03.27 15:00 Uhr SC Geislingen - SV Waldhausen

Sa., 13.03.27 15:00 Uhr FC Esslingen - 1. FC Heiningen

Sa., 13.03.27 15:00 Uhr VfL Sindelfingen - TSV Köngen

So., 14.03.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - 1. FC Eislingen

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Böblingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Weilimdorf

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Bernhausen

So., 14.03.27 15:00 Uhr ASV Botnang - GSV Maichingen



23. Spieltag

Sa., 20.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SC Geislingen

Sa., 20.03.27 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - SV Böblingen

Sa., 20.03.27 15:00 Uhr 1. FC Heiningen - VfL Sindelfingen

Sa., 20.03.27 15:00 Uhr SV Waldhausen - TSV Bad Boll

So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Köngen - TV Echterdingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - FC Esslingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSGV Waldstetten

So., 21.03.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - FV Spfr Neuhausen



24. Spieltag

Sa., 27.03.27 15:00 Uhr SC Geislingen - 1. FC Eislingen

Sa., 27.03.27 15:00 Uhr FC Esslingen - ASV Botnang

Sa., 27.03.27 15:00 Uhr VfL Sindelfingen - GSV Maichingen

So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 28.03.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - SV Waldhausen

So., 28.03.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Weilimdorf

So., 28.03.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - 1. FC Heiningen

So., 28.03.27 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Köngen



25. Spieltag

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - SV Böblingen

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - FV Spfr Neuhausen

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSGV Waldstetten

Sa., 03.04.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSV Bad Boll

So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Köngen - SC Geislingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - TV Echterdingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr ASV Botnang - VfL Sindelfingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Bernhausen



26. Spieltag

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - FC Esslingen

Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SC Geislingen - 1. FC Heiningen

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - 1. FC Eislingen

So., 11.04.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 11.04.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - ASV Botnang

So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Böblingen - GSV Maichingen

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Köngen

So., 11.04.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - SV Waldhausen



27. Spieltag

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FC Esslingen - TV Echterdingen

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - TSV Weilimdorf

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Bernhausen

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - FV Spfr Neuhausen

Sa., 17.04.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSV Bad Boll

So., 18.04.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - SC Geislingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr ASV Botnang - SV Böblingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Köngen - TSGV Waldstetten



28. Spieltag

Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SC Geislingen - ASV Botnang

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 25.04.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - VfL Sindelfingen

So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Böblingen - FC Esslingen

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - GSV Maichingen

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - 1. FC Heiningen

So., 25.04.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Köngen

So., 25.04.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - 1. FC Eislingen



29. Spieltag

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FC Esslingen - SC Geislingen

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SV Böblingen

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SV Waldhausen

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSV Weilimdorf

Sa., 01.05.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - FV Spfr Neuhausen

So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Köngen - TSV Bernhausen

So., 02.05.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSGV Waldstetten

So., 02.05.27 15:00 Uhr ASV Botnang - TSV Bad Boll



30. Spieltag

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - 1. FC Eislingen

Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SC Geislingen - VfL Sindelfingen

So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Böblingen - TV Echterdingen

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - FC Esslingen

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - ASV Botnang

So., 09.05.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - GSV Maichingen

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Köngen

So., 09.05.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - 1. FC Heiningen



31. Spieltag

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSV Weilimdorf

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FC Esslingen - TSGV Waldstetten

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - TSV Bad Boll

So., 16.05.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - SC Geislingen

So., 16.05.27 15:00 Uhr TSV Köngen - SV Waldhausen

So., 16.05.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Bernhausen

So., 16.05.27 15:00 Uhr ASV Botnang - FV Spfr Neuhausen



32. Spieltag

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SC Geislingen - SV Böblingen

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - 1. FC Heiningen

Sa., 22.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Köngen

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TV Echterdingen

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - VfL Sindelfingen

So., 23.05.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - FC Esslingen

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - GSV Maichingen

So., 23.05.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - ASV Botnang



33. Spieltag

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Köngen - 1. FC Eislingen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr GSV Maichingen - SV Waldhausen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr ASV Botnang - TSV Weilimdorf

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Bernhausen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - FV Spfr Neuhausen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TV Echterdingen - TSGV Waldstetten

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Böblingen - TSV Bad Boll



34. Spieltag

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Bad Boll - SC Geislingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSGV Waldstetten - SV Böblingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr FV Spfr Neuhausen - TV Echterdingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - VfL Sindelfingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - FC Esslingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - ASV Botnang

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - GSV Maichingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - 1. FC Heiningen