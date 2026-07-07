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Landesliga, Staffel 2: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Landesliga, Staffel 2, der Saison 2026/27 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - GSV Maichingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - ASV Botnang
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - FC Esslingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - VfL Sindelfingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Böblingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - SC Geislingen
So., 09.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TV Echterdingen
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr TSV Köngen - 1. FC Heiningen
2. Spieltag
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - FV Spfr Neuhausen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SV Waldhausen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Bernhausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Weilimdorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Eislingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Köngen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSGV Waldstetten
3. Spieltag
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - VfL Sindelfingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TV Echterdingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - GSV Maichingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - FC Esslingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SV Böblingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bad Boll
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Köngen - ASV Botnang
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - SC Geislingen
4. Spieltag
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TSV Weilimdorf
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - 1. FC Eislingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Köngen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - SV Waldhausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Heiningen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - FV Spfr Neuhausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Bernhausen
5. Spieltag
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TV Echterdingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SV Böblingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - SC Geislingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - FC Esslingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Bad Boll
So., 06.09.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - ASV Botnang
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Köngen - VfL Sindelfingen
So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSGV Waldstetten
6. Spieltag
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SC Geislingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - 1. FC Heiningen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Esslingen - GSV Maichingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Böblingen - 1. FC Eislingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Köngen
So., 13.09.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bernhausen
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Weilimdorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - SV Waldhausen
7. Spieltag
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr 1. FC Eislingen - SC Geislingen
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Bad Boll
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr SV Waldhausen - TSGV Waldstetten
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr TSV Weilimdorf - FV Spfr Neuhausen
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr ASV Botnang - FC Esslingen
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr GSV Maichingen - VfL Sindelfingen
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr 1. FC Heiningen - TV Echterdingen
Mi., 16.09.26 18:30 Uhr TSV Köngen - SV Böblingen
8. Spieltag
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TSV Köngen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - ASV Botnang
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Böblingen - 1. FC Heiningen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - GSV Maichingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Waldhausen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - 1. FC Eislingen
So., 20.09.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSV Weilimdorf
9. Spieltag
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSGV Waldstetten
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV Spfr Neuhausen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TSV Bernhausen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FC Esslingen - VfL Sindelfingen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - SC Geislingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TV Echterdingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - SV Böblingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Köngen - TSV Bad Boll
10. Spieltag
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SC Geislingen - GSV Maichingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Böblingen - ASV Botnang
So., 04.10.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - FC Esslingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SV Waldhausen
So., 04.10.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Eislingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Köngen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - 1. FC Heiningen
So., 04.10.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
11. Spieltag
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSV Bernhausen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Weilimdorf
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - TV Echterdingen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FC Esslingen - SV Böblingen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSGV Waldstetten
So., 11.10.26 15:00 Uhr ASV Botnang - SC Geislingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Bad Boll
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Köngen - FV Spfr Neuhausen
12. Spieltag
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SC Geislingen - FC Esslingen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Böblingen - VfL Sindelfingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - 1. FC Eislingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Heiningen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - GSV Maichingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - ASV Botnang
So., 18.10.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSV Köngen
13. Spieltag
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - SV Waldhausen
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SC Geislingen
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Bad Boll
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSV Bernhausen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - SV Böblingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TSGV Waldstetten
So., 25.10.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - FV Spfr Neuhausen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Köngen - TSV Weilimdorf
14. Spieltag
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TV Echterdingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - 1. FC Eislingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TSV Köngen
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Weilimdorf - 1. FC Heiningen
So., 01.11.26 14:30 Uhr FV Spfr Neuhausen - ASV Botnang
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSGV Waldstetten - FC Esslingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Bad Boll - VfL Sindelfingen
So., 01.11.26 15:00 Uhr TSV Bernhausen - GSV Maichingen
15. Spieltag
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr VfL Sindelfingen - TSGV Waldstetten
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr FC Esslingen - FV Spfr Neuhausen
Sa., 07.11.26 14:30 Uhr 1. FC Heiningen - SV Waldhausen
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Böblingen - SC Geislingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr TV Echterdingen - TSV Bad Boll
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Köngen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 08.11.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TSV Bernhausen
So., 08.11.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Weilimdorf
16. Spieltag
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSV Köngen
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - 1. FC Heiningen
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - GSV Maichingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Weilimdorf - ASV Botnang
So., 15.11.26 14:30 Uhr FV Spfr Neuhausen - VfL Sindelfingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSGV Waldstetten - TV Echterdingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Bad Boll - SV Böblingen
So., 15.11.26 15:00 Uhr TSV Bernhausen - FC Esslingen
17. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SC Geislingen - TSV Bad Boll
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr VfL Sindelfingen - TSV Bernhausen
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Esslingen - TSV Weilimdorf
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr 1. FC Heiningen - 1. FC Eislingen
So., 22.11.26 14:30 Uhr SV Böblingen - TSGV Waldstetten
So., 22.11.26 14:30 Uhr TV Echterdingen - FV Spfr Neuhausen
So., 22.11.26 15:00 Uhr ASV Botnang - SV Waldhausen
So., 22.11.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
18. Spieltag
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr FC Esslingen - SV Waldhausen
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr VfL Sindelfingen - TSV Weilimdorf
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr SC Geislingen - TSGV Waldstetten
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSV Köngen
So., 29.11.26 14:30 Uhr GSV Maichingen - 1. FC Eislingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr ASV Botnang - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 29.11.26 14:30 Uhr TV Echterdingen - TSV Bernhausen
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Böblingen - FV Spfr Neuhausen
19. Spieltag
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV Waldhausen - VfL Sindelfingen
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FC Esslingen
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr 1. FC Eislingen - ASV Botnang
So., 06.12.26 14:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SC Geislingen
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Weilimdorf - TV Echterdingen
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Köngen - GSV Maichingen
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Bad Boll
So., 06.12.26 14:30 Uhr TSV Bernhausen - SV Böblingen
20. Spieltag
Sa., 27.02.27 15:00 Uhr FC Esslingen - 1. FC Eislingen
Sa., 27.02.27 15:00 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
Sa., 27.02.27 15:00 Uhr SC Geislingen - TSV Bernhausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - SV Waldhausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Weilimdorf
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - FV Spfr Neuhausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - 1. FC Heiningen
So., 28.02.27 15:00 Uhr ASV Botnang - TSV Köngen
21. Spieltag
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr SV Waldhausen - SV Böblingen
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TV Echterdingen
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - VfL Sindelfingen
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr 1. FC Heiningen - ASV Botnang
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SC Geislingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Köngen - FC Esslingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSGV Waldstetten
So., 07.03.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSV Bad Boll
22. Spieltag
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr SC Geislingen - SV Waldhausen
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr FC Esslingen - 1. FC Heiningen
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr VfL Sindelfingen - TSV Köngen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - 1. FC Eislingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Böblingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Weilimdorf
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Bernhausen
So., 14.03.27 15:00 Uhr ASV Botnang - GSV Maichingen
23. Spieltag
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SC Geislingen
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - SV Böblingen
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr 1. FC Heiningen - VfL Sindelfingen
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr SV Waldhausen - TSV Bad Boll
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Köngen - TV Echterdingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - FC Esslingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSGV Waldstetten
So., 21.03.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - FV Spfr Neuhausen
24. Spieltag
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr SC Geislingen - 1. FC Eislingen
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr FC Esslingen - ASV Botnang
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr VfL Sindelfingen - GSV Maichingen
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - SV Waldhausen
So., 28.03.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Weilimdorf
So., 28.03.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - 1. FC Heiningen
So., 28.03.27 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Köngen
25. Spieltag
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - SV Böblingen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - FV Spfr Neuhausen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSGV Waldstetten
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSV Bad Boll
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Köngen - SC Geislingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - TV Echterdingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr ASV Botnang - VfL Sindelfingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Bernhausen
26. Spieltag
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - FC Esslingen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr SC Geislingen - 1. FC Heiningen
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - 1. FC Eislingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 11.04.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - ASV Botnang
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Böblingen - GSV Maichingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Köngen
So., 11.04.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - SV Waldhausen
27. Spieltag
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FC Esslingen - TV Echterdingen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - TSV Weilimdorf
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Bernhausen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - FV Spfr Neuhausen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSV Bad Boll
So., 18.04.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - SC Geislingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr ASV Botnang - SV Böblingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Köngen - TSGV Waldstetten
28. Spieltag
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr SC Geislingen - ASV Botnang
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 25.04.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - VfL Sindelfingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Böblingen - FC Esslingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - GSV Maichingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - 1. FC Heiningen
So., 25.04.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Köngen
So., 25.04.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - 1. FC Eislingen
29. Spieltag
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FC Esslingen - SC Geislingen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SV Böblingen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SV Waldhausen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSV Weilimdorf
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - FV Spfr Neuhausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Köngen - TSV Bernhausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSGV Waldstetten
So., 02.05.27 15:00 Uhr ASV Botnang - TSV Bad Boll
30. Spieltag
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - 1. FC Eislingen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SC Geislingen - VfL Sindelfingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Böblingen - TV Echterdingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - FC Esslingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - ASV Botnang
So., 09.05.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - GSV Maichingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Köngen
So., 09.05.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - 1. FC Heiningen
31. Spieltag
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - TSV Weilimdorf
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FC Esslingen - TSGV Waldstetten
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - TSV Bad Boll
So., 16.05.27 15:00 Uhr TV Echterdingen - SC Geislingen
So., 16.05.27 15:00 Uhr TSV Köngen - SV Waldhausen
So., 16.05.27 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Bernhausen
So., 16.05.27 15:00 Uhr ASV Botnang - FV Spfr Neuhausen
32. Spieltag
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SC Geislingen - SV Böblingen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - 1. FC Heiningen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Köngen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TV Echterdingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - VfL Sindelfingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - FC Esslingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - GSV Maichingen
So., 23.05.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - ASV Botnang
33. Spieltag
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Köngen - 1. FC Eislingen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr GSV Maichingen - SV Waldhausen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr ASV Botnang - TSV Weilimdorf
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Bernhausen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - FV Spfr Neuhausen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TV Echterdingen - TSGV Waldstetten
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Böblingen - TSV Bad Boll
34. Spieltag
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Bad Boll - SC Geislingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSGV Waldstetten - SV Böblingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr FV Spfr Neuhausen - TV Echterdingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Bernhausen - VfL Sindelfingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Weilimdorf - FC Esslingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Waldhausen - ASV Botnang
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - GSV Maichingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - 1. FC Heiningen