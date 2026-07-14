Landesliga, Staffel 2: Das sind die Saisonstarts aller Teams

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Spielplan für die neue Saison ist bereits bekannt, deshalb nimmt FuPa die ersten fünf Spieltage unter die Lupe.

Sa., 08.08.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - GSV Maichingen So., 16.08.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Köngen Sa., 22.08.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - GSV Maichingen spielfrei So., 06.09.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - ASV Botnang

Sa., 08.08.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - GSV Maichingen So., 16.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Eislingen So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - FC Esslingen Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - 1. FC Eislingen Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TV Echterdingen

Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - ASV Botnang So., 16.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Eislingen So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Köngen - ASV Botnang So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Heiningen So., 06.09.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - ASV Botnang

Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - ASV Botnang Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - VfL Sindelfingen So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SV Böblingen

SV Waldhausen

Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - FC Esslingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SV Waldhausen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TV Echterdingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - SV Waldhausen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - SC Geislingen

FC Esslingen

Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - FC Esslingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - FC Esslingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Köngen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - FC Esslingen

TSV Weilimdorf

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - VfL Sindelfingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Weilimdorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SV Böblingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TSV Weilimdorf

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Bad Boll

VfL Sindelfingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - VfL Sindelfingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SV Waldhausen

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - VfL Sindelfingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - 1. FC Eislingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Köngen - VfL Sindelfingen

FV Spfr Neuhausen

So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Böblingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - FV Spfr Neuhausen

So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bad Boll

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - FV Spfr Neuhausen

spielfrei

SV Böblingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Böblingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Bernhausen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SV Böblingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - SV Waldhausen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SV Böblingen

TSGV Waldstetten

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - SC Geislingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSGV Waldstetten

spielfrei

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - FV Spfr Neuhausen

So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSGV Waldstetten

SC Geislingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - SC Geislingen

Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - FV Spfr Neuhausen

So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - SC Geislingen

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TSV Weilimdorf

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - SC Geislingen

TSV Bernhausen

So., 09.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TV Echterdingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Bernhausen

So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - SC Geislingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Bernhausen

So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSGV Waldstetten

TV Echterdingen

So., 09.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TV Echterdingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Weilimdorf

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TV Echterdingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TV Echterdingen

TSV Köngen

Mi., 26.08.26 19:00 Uhr TSV Köngen - 1. FC Heiningen

So., 16.08.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Köngen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Köngen - ASV Botnang

Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Köngen

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Köngen - VfL Sindelfingen

1. FC Heiningen

Mi., 26.08.26 19:00 Uhr TSV Köngen - 1. FC Heiningen

spielfrei

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - GSV Maichingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Heiningen

Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - FC Esslingen

TSV Bad Boll

spielfrei

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSGV Waldstetten

So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bad Boll

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Bernhausen

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Bad Boll