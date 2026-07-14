Landesliga, Staffel 2: Das sind die Saisonstarts aller Teams

Der Spielplan für die neue Saison ist bereits bekannt, deshalb nimmt FuPa die ersten fünf Spieltage unter die Lupe.
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - GSV Maichingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Eislingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - FC Esslingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - 1. FC Eislingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TV Echterdingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - GSV Maichingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Köngen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - GSV Maichingen
spielfrei
So., 06.09.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - ASV Botnang
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - ASV Botnang
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - VfL Sindelfingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SV Böblingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - ASV Botnang
So., 16.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Eislingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Köngen - ASV Botnang
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Heiningen
So., 06.09.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - ASV Botnang
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - FC Esslingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SV Waldhausen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TV Echterdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - SV Waldhausen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - SC Geislingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - FC Esslingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Eislingen - FC Esslingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Köngen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - FC Esslingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - VfL Sindelfingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Weilimdorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SV Böblingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TSV Weilimdorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Bad Boll
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - VfL Sindelfingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - SV Waldhausen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - VfL Sindelfingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - 1. FC Eislingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Köngen - VfL Sindelfingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Böblingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - FV Spfr Neuhausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bad Boll
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - FV Spfr Neuhausen
spielfrei
So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Böblingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Bernhausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - SV Böblingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - SV Waldhausen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SV Böblingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - SC Geislingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSGV Waldstetten
spielfrei
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - FV Spfr Neuhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSGV Waldstetten
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten - SC Geislingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - FV Spfr Neuhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - SC Geislingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SC Geislingen - TSV Weilimdorf
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - SC Geislingen
So., 09.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TV Echterdingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Böblingen - TSV Bernhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - SC Geislingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Bernhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TSGV Waldstetten
So., 09.08.26 15:30 Uhr TSV Bernhausen - TV Echterdingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Weilimdorf
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - TV Echterdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Echterdingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TV Echterdingen
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr TSV Köngen - 1. FC Heiningen
So., 16.08.26 15:00 Uhr GSV Maichingen - TSV Köngen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Köngen - ASV Botnang
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Köngen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Köngen - VfL Sindelfingen
Mi., 26.08.26 19:00 Uhr TSV Köngen - 1. FC Heiningen
spielfrei
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - GSV Maichingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr ASV Botnang - 1. FC Heiningen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr 1. FC Heiningen - FC Esslingen
spielfrei
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSGV Waldstetten
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - TSV Bad Boll
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Bad Boll - TSV Bernhausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Bad Boll