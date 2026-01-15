 2026-01-15T09:41:53.693Z

Transfers

Landesliga Staffel 2: Alle Winter-Transfers im Überblick

Aktueller Stand in der Landesliga St. 2

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Winterpause bedeutet auch Zeit für mögliche Vereinswechsel. Wir blicken auf alle (bisherigen) Transfers der Landesliga Staffel 2.

BFC Meteor 06
Trainer: Demircan Dikmen
Zugänge: Alican Ali (FC Viktoria 1889 Berlin II)
Abgänge: Kevin-Luis Landskron (FC Brandenburg 03 II)

BSV Eintracht Mahlsdorf II
Trainer: Mirko Wilke
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

FC Internationale Berlin II
Trainer: Yannik Lüdtke
Zugänge: Yasin Kouanda (SG Eichkamp-Rupenhorn 1973), Julius Hofbauer (SG Eichkamp-Rupenhorn 1973), Selim Häußermann (1. FC Wilmersdorf II)
Abgänge: keine bekannt

FC Liria 1985 Berlin
Trainer: Alvi Kallço
Zugänge: Adrijan Antunovic (reaktiviert), Alvi Kallço (FSV Berolina Stralau 1901), Ali Esweiei (FSV Berolina Stralau 1901)
Abgänge: keine bekannt

FC Stern Marienfelde 1912
Trainer: Maximilian Bunde
Zugänge: Max Michael Konrad (vereinslos), Joshua Lang (SV Sparta Lichtenberg), Issa Iraqui (FC Al-Kauthar Berlin 1990), Til Schleite (vereinslos)
Abgänge: Priesley Wandum Bobga (FC Brandenburg 03), Faris Feratovic (SV Grün-Weiß Großbeeren), Timo Günther (VfB Fortuna Biesdorf), Florian Gruse (SV Adler Berlin 1950), Per Lewandowski (FC Stern Marienfelde 1912 II)

FC Viktoria 1889 Berlin II
Trainer: André Littler
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Hadi El-Hayek (Spandauer SV), Rayan Ait Manssour (Füchse Berlin), Alican Ali (BFC Meteor 06)

FSV Berolina Stralau 1901
Trainer: Fernando Rebora Boy
Zugänge: Tobias Reuter (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Luca Yalcin (Türkiyemspor Berlin), Ahmed Eltayeb (SV Olympia Laxten), Tarik Tosun (Berlin Hilalspor), Dionel Enrique Müller (SV Deportivo Latino Berlin), Daniel Cañamero (vereinslos)
Abgänge: Robert Klessny (Karriereende), Alvi Kallço (FC Liria 1985 Berlin), Aaron Sakyi Ankrah (Unbekannt), Ali Esweiei (Unbekannt), Jasper Paul (FSV Berolina Stralau 1901 II), Ali Esweiei (FC Liria 1985 Berlin), Luca-Maxim Wegener (pausiert)

FSV Hansa 07
Trainer: Patrick Fischer
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

FV Wannsee
Trainer: Axel Vogel
Zugänge: Levin Beck (Wernigerode)
Abgänge: keine bekannt

Köpenicker FC
Trainer: Paul Weinholz, Marco Hamann
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

SC Union 06
Trainer: Marcel Marschalky
Zugänge: Samuel Andert (1. FC Passau)
Abgänge: keine bekannt

SF Kladow
Trainer: Sercan Kara
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: Maurice Klang (SpG Groß Glienicke/Seeburg)

SSC Teutonia
Trainer: Matthias Wolk
Zugänge: David Wartchow (Rückkehr)
Abgänge: keine bekannt

Türkiyemspor Berlin
Trainer: Deniz Özkaya
Zugänge: Batikan Yilmaz (SV Tasmania Berlin)
Abgänge: Muhamed Selmanovik (Unbekannt), Luca Yalcin (Unbekannt), Gabain Ndombou Ndombou (Unbekannt), Murat Karasu (Unbekannt), Görkem Tozlu (Unbekannt), Ryan Smith Mabom Njiki (Unbekannt), Yassine Omrane (Unbekannt), Siddhant Sharma (Unbekannt), Samet Sennur (Unbekannt), Luca Yalcin (FSV Berolina Stralau 1901)

VfB Fortuna Biesdorf II
Trainer: Roy-Marvin Laumer
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

VfB Hermsdorf Berlin
Trainer: Tobias Röttgen
Zugänge: keine bekannt
Abgänge: keine bekannt

Stand: 15.01.2026

Aufrufe: 015.1.2026, 14:30 Uhr
serAutor