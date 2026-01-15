Landesliga Staffel 2: Alle Winter-Transfers im Überblick

FC Stern Marienfelde 1912Trainer:
Maximilian BundeZugänge:
Max Michael Konrad (vereinslos), Joshua Lang (SV Sparta Lichtenberg), Issa Iraqui (FC Al-Kauthar Berlin 1990), Til Schleite (vereinslos) Abgänge:
Priesley Wandum Bobga (FC Brandenburg 03), Faris Feratovic (SV Grün-Weiß Großbeeren), Timo Günther (VfB Fortuna Biesdorf), Florian Gruse (SV Adler Berlin 1950), Per Lewandowski (FC Stern Marienfelde 1912 II) FC Viktoria 1889 Berlin IITrainer:
André LittlerZugänge:
keine bekanntAbgänge:
Hadi El-Hayek (Spandauer SV), Rayan Ait Manssour (Füchse Berlin), Alican Ali (BFC Meteor 06) FSV Berolina Stralau 1901Trainer:
Fernando Rebora BoyZugänge:
Tobias Reuter (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Luca Yalcin (Türkiyemspor Berlin), Ahmed Eltayeb (SV Olympia Laxten), Tarik Tosun (Berlin Hilalspor), Dionel Enrique Müller (SV Deportivo Latino Berlin), Daniel Cañamero (vereinslos) Abgänge:
Robert Klessny (Karriereende), Alvi Kallço (FC Liria 1985 Berlin), Aaron Sakyi Ankrah (Unbekannt), Ali Esweiei (Unbekannt), Jasper Paul (FSV Berolina Stralau 1901 II), Ali Esweiei (FC Liria 1985 Berlin), Luca-Maxim Wegener (pausiert) FSV Hansa 07Trainer:
Patrick FischerZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntFV WannseeTrainer:
Axel VogelZugänge:
Levin Beck (Wernigerode) Abgänge:
keine bekanntKöpenicker FCTrainer:
Paul Weinholz, Marco HamannZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntSC Union 06Trainer:
Marcel MarschalkyZugänge:
Samuel Andert (1. FC Passau) Abgänge:
keine bekanntSF KladowTrainer:
Sercan KaraZugänge:
keine bekanntAbgänge:
Maurice Klang (SpG Groß Glienicke/Seeburg) SSC TeutoniaTrainer:
Matthias WolkZugänge:
David Wartchow (Rückkehr) Abgänge:
keine bekanntTürkiyemspor BerlinTrainer:
Deniz ÖzkayaZugänge:
Batikan Yilmaz (SV Tasmania Berlin) Abgänge:
Muhamed Selmanovik (Unbekannt), Luca Yalcin (Unbekannt), Gabain Ndombou Ndombou (Unbekannt), Murat Karasu (Unbekannt), Görkem Tozlu (Unbekannt), Ryan Smith Mabom Njiki (Unbekannt), Yassine Omrane (Unbekannt), Siddhant Sharma (Unbekannt), Samet Sennur (Unbekannt), Luca Yalcin (FSV Berolina Stralau 1901) VfB Fortuna Biesdorf IITrainer:
Roy-Marvin LaumerZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekanntVfB Hermsdorf BerlinTrainer:
Tobias RöttgenZugänge:
keine bekanntAbgänge:
keine bekannt
Stand: 15.01.2026