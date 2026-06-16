 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Landesliga, Staffel 2: Alle Teams für die neue Saison in der Übersicht

UPDATE am 16. Juni 2026 +++ Überblick zum Teilnehmerfeld der Verbandsliga.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

Verlinkte Inhalte

BZL Ostwürttemberg
BZL Neckar/Fils
LL Württemberg St. 2
Bezirksliga Stuttg./B
SG Heldenfingen/Heuchlingen

Die Saison 2025/26 ist in der Verbandsliga Württemberg und den vier württembergischen Landesligen beendet. Aktuell laufen die Relegationsrunden, in denen die letzten Plätze für die Landesliga vergeben werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Landesliga Württemberg, Staffel 2: Teilnehmer 2026/27

1. 1. FC Eislingen

2. TSGV Waldstetten

3. TSV Bernhausen

4. TSV Bad Boll

5. SV Waldhausen

6. VfL Sindelfingen

7. SV Böblingen

8. FV Spfr. Neuhausen

9. GSV Maichingen

10. SC Geislingen

11. FC Esslingen (Absteiger)

12. TSV Weilimdorf (Absteiger)

13. 1. FC Heiningen (Aufsteiger)

14. SF Dorfmerkingen II (Aufsteiger)

15. ASV Botnang (Aufsteiger)

16. Gewinner der Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 2

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Aus der Landesliga, Staffel 2, absteigen werden: FV Sontheim/Brenz (Bezirksliga Ostwürttemberg), TSVgg Plattenhardt (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen), MTV Stuttgart (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

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Offen ist noch das Abschneiden des TSV Köngen in der Relegation zur Verbandsliga Württemberg.

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