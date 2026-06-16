Landesliga, Staffel 2: Alle Teams für die neue Saison in der Übersicht

Die Saison 2025/26 ist in der Verbandsliga Württemberg und den vier württembergischen Landesligen beendet. Aktuell laufen die Relegationsrunden, in denen die letzten Plätze für die Landesliga vergeben werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.
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1. 1. FC Eislingen
2. TSGV Waldstetten
3. TSV Bernhausen
4. TSV Bad Boll
5. SV Waldhausen
6. VfL Sindelfingen
7. SV Böblingen
8. FV Spfr. Neuhausen
9. GSV Maichingen
10. SC Geislingen
11. FC Esslingen (Absteiger)
12. TSV Weilimdorf (Absteiger)
13. 1. FC Heiningen (Aufsteiger)
14. SF Dorfmerkingen II (Aufsteiger)
15. ASV Botnang (Aufsteiger)
16. Gewinner der Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 2
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Aus der Landesliga, Staffel 2, absteigen werden: FV Sontheim/Brenz (Bezirksliga Ostwürttemberg), TSVgg Plattenhardt (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen), MTV Stuttgart (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)
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Offen ist noch das Abschneiden des TSV Köngen in der Relegation zur Verbandsliga Württemberg.
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