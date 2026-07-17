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Landesliga Staffel 2 2026/27: Das ist der Spielplan!
Absteiger-Duell zwischen Meinerzhagen und Soest zum Auftakt
von red · Heute, 13:28 Uhr · 0 Leser
Die SpVg Olpe hat am 1. Spieltag spielfrei. Dass die südwestfälische Staffel nur mit 15 Mannschaften spielt, ist der Tatsache geschuldet, dass der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) überraschend auf einen "Härtefall" verzichtet hat. In der vergangenen Saison hatte sich der Paderborner Landesligist USC Altenautal noch vergeblich gegen die südwestfälische Staffeleinteilung gewehrt. Dieses Jahr hat offensichtlich ein Umdenken beim FLVW stattgefunden, so dass niemand gegen seinen Willen in die Staffel 2 eingruppiert wurde.
Das sind die 30 Spieltage der Landesliga Staffel 2:
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - TuS Sundern
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - TSV Weißtal
So., 09.08.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SV Westfalia Soest
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - SV Hohenlimburg
So., 09.08.26 15:30 Uhr SC Neheim - Rot-Weiß Hünsborn
So., 09.08.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - BSV Menden
2. Spieltag
Do., 13.08.26 19:30 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - SC Drolshagen
So., 16.08.26 15:00 Uhr BSV Menden - RSV Meinerzhagen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - RW Erlinghausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuS Sundern - SC Neheim
So., 16.08.26 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SpVg Olpe - Borussia Dröschede
3. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - TSV Weißtal
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - SV Westfalia Soest
So., 23.08.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - BSV Menden
So., 23.08.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SpVg Olpe
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - Rot-Weiß Hünsborn
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - TuS Sundern
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Neheim - SV Schmallenberg/Fredeburg
4. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr BSV Menden - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - SC Neheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SC Drolshagen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Sundern - SV Hohenlimburg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - RW Erlinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - RSV Meinerzhagen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Olpe - SuS Langscheid/Enkhausen
5. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - BSV Menden
So., 06.09.26 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - SpVg Olpe
So., 06.09.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - Borussia Dröschede
So., 06.09.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - TuS Sundern
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - TSV Weißtal
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Neheim - SV Westfalia Soest
6. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr BSV Menden - SC Neheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - SV Hohenlimburg
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - Rot-Weiß Hünsborn
So., 13.09.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - SC Drolshagen
So., 13.09.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 13.09.26 15:30 Uhr SpVg Olpe - RW Erlinghausen
7. Spieltag
Fr., 18.09.26 19:30 Uhr SC Drolshagen - BSV Menden
So., 20.09.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - Borussia Dröschede
So., 20.09.26 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - RSV Meinerzhagen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TuS Sundern - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 20.09.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - TSV Weißtal
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SV Westfalia Soest
So., 20.09.26 15:30 Uhr SC Neheim - SpVg Olpe
8. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr BSV Menden - SV Hohenlimburg
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - TuS Sundern
So., 27.09.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 27.09.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - RW Erlinghausen
So., 27.09.26 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - Rot-Weiß Hünsborn
So., 27.09.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - SC Neheim
So., 27.09.26 15:30 Uhr SpVg Olpe - SC Drolshagen
9. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - TSV Weißtal
So., 04.10.26 15:00 Uhr TuS Sundern - SV Westfalia Soest
So., 04.10.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - BSV Menden
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SpVg Olpe
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - Borussia Dröschede
So., 04.10.26 15:30 Uhr SC Neheim - RSV Meinerzhagen
10. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr BSV Menden - TuS Sundern
So., 11.10.26 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - RW Erlinghausen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SC Neheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SC Drolshagen
So., 11.10.26 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 11.10.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - SV Hohenlimburg
So., 11.10.26 15:30 Uhr SpVg Olpe - Rot-Weiß Hünsborn
11. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - SV Westfalia Soest
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - BSV Menden
So., 18.10.26 15:00 Uhr TuS Sundern - SpVg Olpe
So., 18.10.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - Borussia Dröschede
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - RSV Meinerzhagen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 18.10.26 15:30 Uhr SC Neheim - SG Bödefeld/Henne-Rartal
12. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr BSV Menden - TSV Weißtal
So., 25.10.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SC Neheim
So., 25.10.26 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - SC Drolshagen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SV Hohenlimburg
So., 25.10.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - Rot-Weiß Hünsborn
So., 25.10.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - TuS Sundern
So., 25.10.26 15:30 Uhr SpVg Olpe - SV Schmallenberg/Fredeburg
13. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - SpVg Olpe
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - Borussia Dröschede
So., 08.11.26 15:00 Uhr TuS Sundern - RSV Meinerzhagen
So., 08.11.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 08.11.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - RW Erlinghausen
So., 08.11.26 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - BSV Menden
14. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SV Hohenlimburg
So., 15.11.26 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - Rot-Weiß Hünsborn
So., 15.11.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - TuS Sundern
So., 15.11.26 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 15.11.26 15:30 Uhr SC Neheim - SC Drolshagen
So., 15.11.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - TSV Weißtal
So., 15.11.26 15:30 Uhr SpVg Olpe - SV Westfalia Soest
15. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr BSV Menden - SpVg Olpe
So., 29.11.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - RSV Meinerzhagen
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 29.11.26 15:00 Uhr TuS Sundern - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 29.11.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - RW Erlinghausen
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SC Neheim
So., 29.11.26 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - Borussia Dröschede
16. Spieltag
So., 06.12.26 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - SC Neheim
So., 06.12.26 15:00 Uhr TuS Sundern - RW Erlinghausen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 06.12.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 06.12.26 15:00 Uhr BSV Menden - Borussia Dröschede
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SC Drolshagen
So., 06.12.26 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - RSV Meinerzhagen
17. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - BSV Menden
So., 21.02.27 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SV Westfalia Soest
So., 21.02.27 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - TSV Weißtal
So., 21.02.27 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 21.02.27 15:00 Uhr SC Drolshagen - Rot-Weiß Hünsborn
So., 21.02.27 15:30 Uhr SC Neheim - TuS Sundern
So., 21.02.27 15:30 Uhr Borussia Dröschede - SpVg Olpe
18. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SC Neheim
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Weißtal - RW Erlinghausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr BSV Menden - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 28.02.27 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - SV Hohenlimburg
So., 28.02.27 15:00 Uhr TuS Sundern - SC Drolshagen
So., 28.02.27 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 28.02.27 15:30 Uhr SpVg Olpe - RSV Meinerzhagen
19. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - BSV Menden
So., 07.03.27 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SV Westfalia Soest
So., 07.03.27 15:00 Uhr SC Drolshagen - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - TuS Sundern
So., 07.03.27 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - Borussia Dröschede
So., 07.03.27 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SpVg Olpe
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC Neheim - TSV Weißtal
20. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr BSV Menden - RW Erlinghausen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TuS Sundern - Rot-Weiß Hünsborn
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SV Hohenlimburg
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Weißtal - SC Drolshagen
So., 14.03.27 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - SC Neheim
So., 14.03.27 15:30 Uhr SpVg Olpe - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 14.03.27 15:30 Uhr Borussia Dröschede - SuS Langscheid/Enkhausen
21. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr SC Drolshagen - SV Westfalia Soest
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - TSV Weißtal
So., 21.03.27 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 21.03.27 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - RSV Meinerzhagen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - Borussia Dröschede
So., 21.03.27 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SpVg Olpe
So., 21.03.27 15:30 Uhr SC Neheim - BSV Menden
22. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - TuS Sundern
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Weißtal - Rot-Weiß Hünsborn
So., 04.04.27 15:00 Uhr BSV Menden - SC Drolshagen
So., 04.04.27 15:30 Uhr SpVg Olpe - SC Neheim
So., 04.04.27 15:30 Uhr Borussia Dröschede - RW Erlinghausen
So., 04.04.27 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - SV Hohenlimburg
23. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - BSV Menden
So., 11.04.27 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - SV Westfalia Soest
So., 11.04.27 15:00 Uhr TuS Sundern - TSV Weißtal
So., 11.04.27 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 11.04.27 15:00 Uhr RW Erlinghausen - RSV Meinerzhagen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Drolshagen - SpVg Olpe
So., 11.04.27 15:30 Uhr SC Neheim - Borussia Dröschede
24. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SC Neheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - RW Erlinghausen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Weißtal - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 18.04.27 15:00 Uhr BSV Menden - Rot-Weiß Hünsborn
So., 18.04.27 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - TuS Sundern
So., 18.04.27 15:30 Uhr SpVg Olpe - SV Hohenlimburg
So., 18.04.27 15:30 Uhr Borussia Dröschede - SC Drolshagen
25. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Sundern - BSV Menden
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SV Westfalia Soest
So., 25.04.27 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Drolshagen - RSV Meinerzhagen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - Borussia Dröschede
So., 25.04.27 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - SpVg Olpe
So., 25.04.27 15:30 Uhr SC Neheim - SuS Langscheid/Enkhausen
26. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - SC Neheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr BSV Menden - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 02.05.27 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - SV Hohenlimburg
So., 02.05.27 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SC Drolshagen
So., 02.05.27 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - TSV Weißtal
So., 02.05.27 15:30 Uhr SpVg Olpe - TuS Sundern
So., 02.05.27 15:30 Uhr Borussia Dröschede - Rot-Weiß Hünsborn
27. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Weißtal - BSV Menden
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC Drolshagen - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - RSV Meinerzhagen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TuS Sundern - Borussia Dröschede
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - SpVg Olpe
So., 09.05.27 15:30 Uhr SC Neheim - RW Erlinghausen
28. Spieltag
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr BSV Menden - SV Westfalia Soest
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SpVg Olpe - TSV Weißtal
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Borussia Dröschede - SV Schmallenberg/Fredeburg
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - TuS Sundern
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - Rot-Weiß Hünsborn
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - SV Hohenlimburg
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SC Drolshagen
29. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Drolshagen - SC Neheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - RW Erlinghausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr Rot-Weiß Hünsborn - SG Bödefeld/Henne-Rartal
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Sundern - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - RSV Meinerzhagen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Weißtal - Borussia Dröschede
So., 23.05.27 15:30 Uhr SV Westfalia Soest - SpVg Olpe
30. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr RSV Meinerzhagen - TSV Weißtal
So., 30.05.27 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 30.05.27 15:00 Uhr SG Bödefeld/Henne-Rartal - TuS Sundern
So., 30.05.27 15:00 Uhr RW Erlinghausen - Rot-Weiß Hünsborn
So., 30.05.27 15:30 Uhr SpVg Olpe - BSV Menden
So., 30.05.27 15:30 Uhr Borussia Dröschede - SV Westfalia Soest
So., 30.05.27 15:30 Uhr SC Neheim - SV Hohenlimburg