Landesliga, Staffel 1: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga, Staffel 1, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

FV Löchgau
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Till Schweizer (FSV Schwaigern)

GSV Pleidelsheim
Trainer: Marcus Wenninger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Schorndorf
Trainer: Koray Yildiz
Zugänge: Fatih Aydin ()
Abgänge: Fatih Aydin (Karriereende), Fabio Greco (TSV RSK Esslingen), Milan Savic (VfL Winterbach), Manuel Rotärmel (TSV Nellmersbach)

SG Weinstadt
Trainer: Stefan Sonn
Zugänge: keine
Abgänge: Muamer Adzem (TSV Nellmersbach)

SGM Krumme Ebene am Neckar
Trainer: Marcel Gerstle
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SKV Rutesheim
Trainer: Christopher Baake
Zugänge: Marc Geist (TSV Heimerdingen 1910)
Abgänge: Euron Beqiri (TSV Merklingen), David Feigl (SV Leonberg/Eltingen)

Sport-Union Neckarsulm
Trainer: Pascal Marche
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVgg Satteldorf
Trainer: Ralf Wacker
Zugänge: Ralf Wacker (SGM Kreßberg)
Abgänge: keine

SSV Schwäbisch Hall
Trainer: Marcus Becker
Zugänge: Umut Demir (Ohne Verein), Adam Wilczynski (FC Matzenbach), Bünyamin Zorlu (TSV Gaildorf)
Abgänge: Zarda Serbest Mohammed Mohammed (Vertrag aufgelöst), Jonas Husaini (Unbekannt)

SV Kaisersbach
Trainer: Alexios Asteris
Zugänge: Marcel Nolde (Leipziger SC 1901)
Abgänge: keine

SV Leonberg/Eltingen
Trainer: Robert Gitschier
Zugänge: David Feigl (SKV Rutesheim), David Feigl ()
Abgänge: Jeff Antwi (), Dennis Bechthold (), Alain Tchuidjou ()

TSG Öhringen
Trainer: Tobias Weis
Zugänge: Luca Provvido ()
Abgänge: Patrick Uhrich (TSG Öhringen II)

TSV Crailsheim
Trainer: Michael Gebhardt
Zugänge: Sven Flügel (TuS Feuchtwangen)
Abgänge: keine

TSV Heimerdingen 1910
Trainer: Markus Koch
Zugänge: keine
Abgänge: Marc Geist (SKV Rutesheim)

TSV Ilshofen
Trainer: Patrick Beck
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Hannemann (unbekannt), Dogukan Kaplan (unbekannt)

TV Oeffingen
Trainer: Maldin Ymeraj
Zugänge: Leonce Eklou (SpVgg 06 Ketsch)
Abgänge: Martino Ferrara (TV Aldingen)

