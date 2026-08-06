Landesliga, Staffel 1, vor dem Start: 17 Teams und viele Umbrüche

– Foto: Jens Körner

Die Landesliga Württemberg, Staffel 1, geht mit 17 Mannschaften in die Saison 2026/2027. Der Kampf um den direkten Aufstieg, die Relegationsplätze und den Klassenverbleib verspricht vom ersten Wochenende an besondere Spannung. Während der FV Löchgau nach einer starken Vorsaison erneut angreift, müssen sich die Absteiger FSV Waiblingen und VfR Heilbronn neu sammeln. Gleichzeitig wollen vier Aufsteiger beweisen, dass sie mehr als nur Gäste in dieser Liga sind.

Noch ist die Tabelle vollkommen leer, doch die Ausgangslage könnte kaum voller Geschichten sein. 17 Vereine treten in der neuen Saison an, unter ihnen zwei Absteiger und vier Aufsteiger. Der Erste steigt direkt in die Verbandsliga auf, der Zweite erreicht die Aufstiegsrelegation. Am anderen Ende der Tabelle droht nach derzeitigem Stand den Mannschaften auf den Plätzen 14 bis 17 der Abstieg in die Bezirksliga. Der Tabellen-13. müsste voraussichtlich in die Abstiegsrelegation.

Der SV Germania Bietigheim startet als Aufsteiger in die neue Landesliga-Saison. Eine konkrete Platzierung aus der vergangenen Spielzeit ist in den vorliegenden Angaben nicht genannt. Trainer der Mannschaft ist Holger Ludwig. Neu zum Kader kommen Marko Roessel vom SV Germania Bietigheim, Nelson Okoye von der zweiten Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Mehmet Uckan vom TV Oeffingen, Felix Koppe von der zweiten Mannschaft des FV Löchgau und Fisnik Rama vom FV Löchgau. Verlassen haben den Verein Jan Sonntag in Richtung FV Löchgau, Nico Ferrara wegen seines Karriereendes, Marc Schlögel in Richtung TASV Hessigheim, Valentin Köhl zum TSV Schwieberdingen und Denis Herman zu Aramäer Heilbronn. Der Aufsteiger eröffnet seine Saison am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Gaildorf. Gleich zum Auftakt treffen damit zwei Neulinge aufeinander – einer von ihnen wird unmittelbar erfahren, wie wertvoll die ersten Landesliga-Punkte sein können.

Schon der Saisonbeginn ist ungewöhnlich. Wegen mehrerer Verlegungen werden am ersten Wochenende nicht nur Begegnungen des ersten, sondern auch des dritten und sogar des 34. Spieltags ausgetragen. Für viele Mannschaften beginnt die Spielzeit deshalb ohne langes Abtasten. Es geht sofort um Punkte, Selbstvertrauen und das erste Signal an die Konkurrenz.

FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen kommt als Absteiger in die Staffel. Eine genaue Platzierung aus der vergangenen Saison ist in den Angaben nicht aufgeführt. Trainer ist Patrik Ribeiro-Pais, der nach dem Abstieg eine stark veränderte Mannschaft formen muss. Verpflichtet wurden Ali Ferati von der TSG Backnang, Antonio Trento vom FC Esslingen, Sebastian Rief vom TSV Affalterbach, Nikola Specht vom TSV Schornbach, Caglar Celiktas vom TV Echterdingen, Bendito Calemba vom SV Fellbach, Niklas Weiß vom SV Fellbach, David Gerstner vom SV Fellbach, Patrick Tichy von der TSG Backnang, Mika Müller von der TSG Backnang und Faton Sylaj von der SG Weinstadt. Auf der Seite der Abgänge stehen Luca Keyerleber zum TSV Nellmersbach, Jan Plieninger zum TSV Nellmersbach, Hajdar Shala zur SG Schorndorf, Luca Vullo zum SV Fellbach, Timo Rörich zum TSV Nellmersbach, Demian Bernsee Villiers zum 1. CfR Pforzheim, Mario Peric wegen seines Karriereendes, Gendon Buqaj wegen seines Karriereendes, Cihan Cicek in die zweite Mannschaft, Noel Palmeri in die zweite Mannschaft und Dominik Kowalski zur SG Weinstadt. Für Daniele Cardinale und Nabil Mouhssine ist kein neuer Verein genannt. Bei Steffen Bönisch wird in den Angaben zunächst ein unbekanntes Ziel und anschließend der FV Löchgau aufgeführt. Der Name Mario Peric erscheint zweimal mit dem Hinweis auf das Karriereende. Waiblingens erstes Spiel findet am Montag, 10. August 2026, um 19.30 Uhr beim SV Allmersbach statt. Für den Absteiger beginnt die Mission Wiederaufbau damit unter Flutlicht bei einem Aufsteiger.

VfR Heilbronn

Auch der VfR Heilbronn geht als Absteiger in die Saison. Eine konkrete Abschlussplatzierung aus der vorangegangenen Spielzeit wird in den Angaben nicht genannt. Trainer ist Zlatko Blaskic, der zugleich als Zugang vom 1. FC Normannia Gmünd aufgeführt wird. Zum VfR kommen außerdem Oliver Barz vom VfR Heilbronn, Eren Yilmaz vom VfR Heilbronn, Emilio Malo vom VfR Heilbronn, Adrian Nicolae Radu vom FSV Friedrichshaller SV, Sven Burkhardt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Enes Hajdari von der SpVgg Neckarelz, Tom Marmein von Türkspor Neckarsulm, Nico Albrecht vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Günter Schmidt von den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Nikolaos Dobros vom GU-Türkischen SV Pforzheim und Toni-Roko Loncar vom VfR Heilbronn. Abgegeben wurden Jannik Dannhäußer an den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Leorant Marmullaku an die Sportfreunde Schwäbisch Hall, Luis Weber an den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Daniel Keller an den FC Memmingen, Akın Ulusoy an den SV Unter-Flockenbach, Lukas Böhm an die TSG Backnang, Nico Van Gameren an den FC Zuzenhausen, Aris-Cosmin Dragulin an den SV Croatia Reutlingen, Eldi Berisha an den TSV Weilimdorf, Quazim Tolaj an den TSV Weilimdorf, Julian Schiffmann an TURA Untermünkheim, Clemens Schlimgen an TURA Untermünkheim, Nils Leidenberger an die SpVgg Ansbach und Denis Zagaria an den AC Italia Markgröningen. Die Ziele von Kenay Ferli und Angelo Goncalo Ferreira Kakou sind unbekannt. Bei Enes Hajdari ist zusätzlich vermerkt, dass er kein Neuzugang für die erste Mannschaft ist. Der VfR beginnt am Freitag, 7. August 2026, um 19.30 Uhr bei der Sport-Union Neckarsulm. Das traditionsreiche Heilbronner Team steht dort sofort unter Beobachtung: Nach dem Abstieg soll der erste Auftritt zeigen, wie schnell der personelle Umbruch greifen kann.

TSV Crailsheim

Der TSV Crailsheim beendete die vergangene Saison mit 40 Punkten auf dem zwölften Platz. Trainer ist Michael Gebhardt. Neu im Aufgebot stehen Sainey Badjie vom SC Aufkirchen, Tom Österle vom TSV Essingen, Florian Kachel von den Sportfreunden DJK Bühlerzell und Till Gießler vom SGV Heilbronn-Freiberg. Den Verein verlassen haben Mahmoud Youssef in Richtung TSV Unterdeufstetten, Sven Flügel zum FC Dombühl, Patrik Horvath zum SSV Aalen und Tim Michael zu TURA Untermünkheim. Für Crailsheim beginnt die neue Spielzeit mit einer vorgezogenen Partie des 34. Spieltags: Am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr empfängt der TSV die TSG Öhringen. Nach einer Saison im unteren Mittelfeld bietet dieses frühe Duell die Gelegenheit, von Beginn an Distanz zur gefährlichen Tabellenregion aufzubauen.

FV Löchgau

Der FV Löchgau war in der vergangenen Saison die stärkste Mannschaft der Staffel, die den direkten Aufstieg dennoch verpasste. Mit 69 Punkten und einem Torverhältnis von 73:22 belegte der FV den zweiten Platz, nur drei Punkte hinter Meister SKV Rutesheim. Trainer Markus Lang geht deshalb mit einer Mannschaft in die neue Runde, an der sich die Konkurrenz erneut messen lassen muss. Verpflichtet wurden Alexander Götz vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Nektarios Tsouloulis vom TV Oeffingen, Jan Sonntag vom SV Germania Bietigheim, Marco Manduzio vom FC Nöttingen, Kevin Kloos vom TV Oeffingen, Fabio Jacobs vom FV Löchgau, Samuele Caldieri vom FV Löchgau, Noel Gasparec vom FV Löchgau, Davide Russo vom FV Löchgau, Mouhamad Gueye vom FV Löchgau, Philipp Hössle vom FV Löchgau, Mardoche Benjamin Calemba vom TV Oeffingen und Steffen Bönisch vom FSV Waiblingen. Abgänge sind Lukas Mann zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Ivanilson Guerra Matias zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Komninos Delkos zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Kerim Kubat Keseroglu zum TSV Musberg, Lukas Aras zu Aramäer Heilbronn, Mert Seker zur SG Weinstadt, Medin Bulic zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen und Fisnik Rama zum SV Germania Bietigheim. Löchgau eröffnet die Saison am Freitag, 7. August 2026, um 19.30 Uhr zu Hause gegen den TSV Heimerdingen 1910. Nach dem knappen Scheitern der Vorsaison wird jeder Auftritt des Vizemeisters von der Frage begleitet sein, ob der nächste Anlauf diesmal bis ganz nach oben führt.

Sport-Union Neckarsulm

Die Sport-Union Neckarsulm schloss die vergangene Saison mit 42 Punkten auf Rang neun ab. Ein Trainername ist in den vorliegenden Angaben nicht aufgeführt. Der Verein hat seinen Kader dennoch umfassend verändert. Neu dabei sind Elias Feljauer vom VfB Eppingen, Nico Ullmann aus der eigenen Jugend, Felix Wahl von der SG Heidelberg-Kirchheim, Nino Trebisonda von der SpVgg Neckarelz, Matteo Xhihani von der SpVgg Neckarelz, Mark Gruber aus der eigenen Jugend, Edoardo De Pizzol von Türkspor Eppingen, Niklas Watzl vom VfL Nagold, Oktay Erdem von Türkspor Neckarsulm, Justin Beyer von der zweiten Mannschaft des SGV Heilbronn-Freiberg und Maximilian Gräßle von Türkspor Eppingen. Verlassen haben Neckarsulm Mattia Trianni in Richtung VfB Eppingen, Jens Gölder zur TSG Öhringen, Leon Behncke zu den Sportfreunden Lauffen, Tolga Kilic zum FC Union Heilbronn, Marco Romano zum FC Union Heilbronn, Binak Elshanaj zum VfB Eppingen, Ugur Tuncbilek zum VfL Obereisesheim, Srdjan Groznica zum SGV Heilbronn-Freiberg und Mario Müller zum FC Union Heilbronn. Bei Edrissa Nyassi sind sowohl eine verletzungsbedingte Pause als auch ein Wechsel zum FSV Schwaigern vermerkt. Neckarsulm empfängt am Freitag, 7. August 2026, um 19.30 Uhr den VfR Heilbronn. Das Derby gegen den Absteiger gibt der neu zusammengesetzten Mannschaft sofort eine große Bühne.

TSG Öhringen

Die TSG Öhringen belegte in der vergangenen Saison mit 47 Punkten den fünften Platz. Trainer ist Thomas Kettner. Neu zur Mannschaft stoßen Hennes Hermann Autmaring vom TSV Ilshofen, Jens Gölder von der Sport-Union Neckarsulm, Philipp Seybold von Türkspor Neckarsulm, Kevin Rüdenauer vom SC Amrichshausen, Jann Baust vom TSV Pfedelbach und Aaron Seith von der SGM Erbstetten/zweiten Mannschaft der TSG Backnang. Den Verein verlassen haben Luca Provvido zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Lorik Makolli zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Volkan Demir zum SSV Schwäbisch Hall, Maximilian Egner wegen seines Karriereendes, Samuel Helming zur zweiten Mannschaft der TSG Öhringen, Philipp Schropp zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall und Sampson Stafilidis zur TSG Tübingen. Bei Nikolaos Drossas werden sowohl das Karriereende als auch die SG Sindringen/Ernsbach als Ziel genannt. Öhringens Saison beginnt am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr beim TSV Crailsheim. Nach dem fünften Platz der Vorsaison geht es darum, den Anschluss an die Spitze nicht erst im Herbst, sondern vom ersten Spiel an herzustellen.

TSV Ilshofen

Der TSV Ilshofen wurde in der vergangenen Saison mit 48 Punkten Vierter. Trainer Patrick Beck kann damit auf einer sportlich stabilen Grundlage aufbauen. Verstärkt wird der Kader durch Pablo Riveros vom VfB Bad Mergentheim, Danny Thomas vom TSV Gerabronn, Florian Weidner von TURA Untermünkheim, Swen Heer vom TSV Neuenstein und Noel Fernandez von der SpVgg Satteldorf. Abgegeben wurden Hennes Hermann Autmaring an die TSG Öhringen, Pakorn Silaklang an den TV 1862 Leutershausen, Tim Luca Laidig an die SGM Rosengarten und Eren Aygün an Türkspor Neckarsulm. Ilshofen startet am Samstag, 8. August 2026, um 15 Uhr zu Hause gegen den SSV Schwäbisch Hall. Die Begegnung wird als vorgezogene Partie des 34. Spieltags ausgetragen. Der Vierte der Vorsaison bekommt damit früh die Gelegenheit, seine Ambitionen in einem regional besonders reizvollen Spiel zu unterstreichen.

TV Oeffingen

Der TV Oeffingen beendete die vergangene Saison mit 45 Punkten auf Platz sechs. Trainer ist Haris Krak. Kaum ein Verein hat seinen Kader so umfangreich erweitert. Neu gekommen sind Sebastian Pütz vom TV Aldingen, Brahim Santino Renz vom TV Aldingen, Patrik Koch von der SG Oppenweiler-Strümpfelbach, Shyan Gnananessan vom SV Fellbach, Efe Yesil vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Joel-Noah Graham vom MTV Stuttgart, Fabio Sipos vom VfB St. Leon, Daris Camo vom SSV Reutlingen, Leonardo Tabusso von der zweiten Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Eldin Saljic vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Robert Maric von Croatia Stuttgart, Alexandros Karanis vom MTV Stuttgart, Haris Gudzevic vom TSV Heimerdingen 1910 und Mert Okar von Türkspor Neckarsulm. Abgänge sind Nektarios Tsouloulis zum FV Löchgau, Kevin Kloos zum FV Löchgau, Luis Feyhl zum TSV Heimerdingen 1910, Emanuel Broos zum FC Kosova Kernen, Maldin Ymeraj zum FC Reka Stuttgart, Mardoche Benjamin Calemba zum FV Löchgau, Adnan Rakic zum 1. FC Hohenacker und Mehmet Uckan zum SV Germania Bietigheim. Oeffingens erstes Saisonspiel ist bereits eine Begegnung des dritten Spieltags: Am Sonntag, 9. August 2026, um 15.30 Uhr empfängt der TV den SV Leonberg/Eltingen. Nach dem personellen Großumbau wird dieser Nachmittag einen ersten Hinweis darauf geben, wie schnell aus den vielen neuen Namen eine Mannschaft geworden ist.

SG Schorndorf

Die SG Schorndorf erreichte in der vergangenen Saison mit 51 Punkten den dritten Platz. Trainer ist Koray Yildiz. Neu verpflichtet wurden Joel Cseledes vom SC Korb, Anas Hammouda vom TSV Schornbach, Paul Conradi vom TSV Rudersberg, Nico Klasik vom TSV Schornbach, Hajdar Shala vom FSV Waiblingen, Sven Haase vom SV Plüderhausen, Giovanni Camassa von der ASGI Schorndorf, Luca Pritzkow vom SV Fellbach und Kujtim Sylaj von der SG Weinstadt. Den Verein verlassen haben Sercan Koc in Richtung SV Breuningsweiler, Pascal Schal zum TV Weiler/Rems und Nick Wagner zum 1. FC Hohenacker. Für die SG Schorndorf ist in den vorliegenden Angaben kein Spiel am Auftaktwochenende aufgeführt. In einer Liga mit 17 Mannschaften muss an jedem regulären Spieltag ein Team aussetzen. Unabhängig vom genauen Starttermin ist die Ausgangsposition anspruchsvoll: Nach Platz drei und einem deutlichen Kaderumbau zählt Schorndorf zu jenen Vereinen, deren Leistungen von Beginn an besonders aufmerksam verfolgt werden.

SV Leonberg/Eltingen

Der SV Leonberg/Eltingen landete in der vergangenen Saison mit 41 Punkten auf dem elften Platz. Trainer ist Robert Gitschier. Zum Kader kommen Bilal Özbek vom SSV Zuffenhausen, Samuel Bates von der zweiten Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Cyrille Mpondo von der zweiten Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Zinedin Latifovic vom TSV Höfingen, Angelo de Pilla von der zweiten Mannschaft der U 23 der SKV Rutesheim und Marc Geist von der SKV Rutesheim. Verlassen haben den Verein Brian Mbokavonga zum TSV Merklingen, Almir Krasniq zum TSV Merklingen und Adrian Rzepka zum TSV Schmiden. Leonberg/Eltingen bestreitet sein erstes Spiel am Sonntag, 9. August 2026, um 15.30 Uhr beim TV Oeffingen. Die Begegnung gehört bereits zum dritten Spieltag. Nach einer Vorsaison mit nur sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz soll der Auftakt zeigen, ob die Mannschaft diesmal früher Sicherheit gewinnen kann.

TSV Heimerdingen 1910

Der TSV Heimerdingen 1910 belegte in der vergangenen Saison mit 44 Punkten den siebten Platz. Trainer ist Andreas Broß. Neu zum Verein wechseln Luis Feyhl vom TV Oeffingen, Manuel Mörk vom TSV Großglattbach, Bastian Klumpp von der Spvgg Besigheim, Paul Jauß von der zweiten Mannschaft der U 23 der SKV Rutesheim, Riccardo Pinzone von der SKV Rutesheim und Finn Noah Kasper von der SKV Rutesheim. Abgänge sind Pascal Schüller zum TSV Heimsheim, Tom Kaczmarek zum TSV Heimsheim, Matthias Kolb zu den TSF Ditzingen, Hakan Tepegöz wegen einer Pause, Luka Banas wegen einer Pause, Haris Gudzevic zum TV Oeffingen und Ayyub Baroudi zur SG Weinstadt. Für Karsten Hönle ist kein neuer Verein eingetragen. Bei Haris Gudzevic wird zusätzlich zunächst ein unbekanntes Ziel genannt, bei Ayyub Baroudi ebenfalls zunächst ein unbekanntes Ziel. Heimerdingen tritt zum Saisonstart am Freitag, 7. August 2026, um 19.30 Uhr beim FV Löchgau an. Schwerer könnte der Beginn kaum sein: Beim Zweiten der Vorsaison muss das neu formierte Team sofort höchste Widerstandskraft zeigen.

SSV Schwäbisch Hall

Der SSV Schwäbisch Hall erreichte in der vergangenen Spielzeit mit 42 Punkten den zehnten Platz. Neuer Trainer ist Volkan Demir, der zugleich als Zugang von der TSG Öhringen aufgeführt wird. Weitere Neuzugänge sind Niklas Vuletic von den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Samuel Weidner von TURA Untermünkheim, Enes Birol vom FC Oberrot, Mika Joel Thalheimer von den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Sven Dambach von den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Zarda Serbest Mohammed Mohammed von den Sportfreunden Schwäbisch Hall und Lamin Touray vom SV Fellbach. Verlassen haben den SSV Umut Demir in Richtung TSV Gaildorf, Firat Doganay zu TURA Untermünkheim, David Svecak zur SG Weinstadt und Niclas Bergemann zum VfL Mainhardt. Das Ziel von Marcus Becker ist unbekannt. Keskin Özen wird als Abgang geführt, weil er neuer Küchenchef beim SSV wird. Schwäbisch Hall beginnt am Samstag, 8. August 2026, um 15 Uhr beim TSV Ilshofen. Die vorgezogene Partie des 34. Spieltags verbindet sportliche Brisanz mit regionaler Nähe – und stellt die neue Mannschaft von Volkan Demir sofort vor eine anspruchsvolle Aufgabe.

SG Weinstadt

Die SG Weinstadt erzielte in der vergangenen Saison zwar 77 Tore, kassierte aber 81 Gegentreffer und wurde mit 43 Punkten Achter. Trainer ist Stefan Sonn. Zum Verein wechseln Sebastian Gleißner von der TSG Backnang, Ibrahim Lakkis vom FC Durlangen, Robin Lee Pfohl vom TV Aldingen, Mert Seker vom FV Löchgau, David Svecak vom SSV Schwäbisch Hall, Sascha Schmalz vom TSV Nellmersbach, Dominik Kowalski vom FSV Waiblingen, Laurin Quast von der TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99, Ayyub Baroudi vom TSV Heimerdingen 1910 und Marvin Haller von der Spvgg 1897 Cannstatt. Verlassen haben Weinstadt David Weiner in Richtung SV Breuningsweiler, Valon Selimi zum TSV Lichtenwald, Elton Selimi zum SV Fellbach, Ermir Ajeti zum SV Fellbach, Marco Fonseca zum TSV Rudersberg, Faton Sylaj zum FSV Waiblingen, Daniel Ntarok zum SV Unterweissach, Marcel Potocnik zum VfB Neckarrems 1913, Kujtim Sylaj zur SG Schorndorf und Christ Amoah-Ampofo zum ASV Botnang. Bei Daniel Ntarok und Marcel Potocnik ist in den Angaben jeweils zusätzlich zunächst ein unbekanntes Ziel vermerkt. Weinstadt empfängt am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr den FC Union Heilbronn. Nach einer spektakulären, aber defensiv anfälligen Vorsaison beginnt der neue Versuch gegen einen Aufsteiger, der mit mehreren namhaften Zugängen anreist.

FC Union Heilbronn

Der FC Union Heilbronn kommt als Aufsteiger in die Landesliga. Eine genaue Platzierung aus der vergangenen Saison ist nicht angegeben. Trainer ist Robin Neupert. Der Aufsteiger hat seinen Kader mit mehreren Spielern verstärkt, die bereits Landesliga-Erfahrung besitzen. Neu verpflichtet wurden Tolga Kilic von der Sport-Union Neckarsulm, Marco Romano von der Sport-Union Neckarsulm, Devin Colin Becker vom VfB Eppingen, Mario Müller von der Sport-Union Neckarsulm, Steven Neupert von Türkspor Neckarsulm, Mika Wernz aus der eigenen Jugend und Valbon Murtezi vom VfR Heilbronn. Den Verein verlassen haben Adrian Heinle in Richtung SpVgg Bayreuth, Salvatore Buttafuoco zum FSV Schwaigern, Diyar Batin zu Türkspor Eppingen, Dion Kabashi zum SV Lohhof, Shahab Ahmed Kret zum SC Böckingen, Ibrahim Türkmen zum SV Treschklingen, Besmir Mehmeti zu KF Illyria Heilbronn und Akay Bastürk zum SV Steinbach. Das erste Landesliga-Spiel bestreitet der FC Union am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr bei der SG Weinstadt. Für den Neuling ist es der erste große Prüfstein – und zugleich die Chance, der Liga sofort zu zeigen, dass der Aufstieg nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Entwicklung sein soll.

TSV Gaildorf

Der TSV Gaildorf startet ebenfalls als Aufsteiger. Eine konkrete Platzierung aus der vergangenen Saison wird in den Angaben nicht genannt. Trainer ist Jochen Herbst. Neu im Kader stehen Joel Siede vom TSV Rudersberg, Etienne Lasorko vom SV Kaisersbach, Umut Demir vom SSV Schwäbisch Hall, Elvan Beyer vom TSV Großdeinbach und Alessandro Abruscia vom TSV Essingen. Abgegeben wurden Philipp Kees an die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und Luca Schönwälder an den SK Fichtenberg. Gaildorf beginnt die Saison am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr beim SV Germania Bietigheim. Das direkte Duell zweier Aufsteiger birgt eine besondere Spannung: Beide Mannschaften betreten neues Terrain, beide kennen die Bedeutung eines gelungenen Anfangs, und beide werden diese ersten Punkte als Investition in den Klassenverbleib betrachten.

SV Allmersbach

Der SV Allmersbach vervollständigt das Quartett der Aufsteiger. Die genaue Platzierung aus der vergangenen Saison ist in den vorliegenden Angaben nicht enthalten. Trainer ist Johannes Stanke. Der Verein setzt bei seinen Zugängen auf eine Mischung aus externen Verstärkungen und zahlreichen Spielern aus der eigenen Jugend. Neu kommen Jannick Maurer vom SV Spiegelberg, Yannik Moll vom SV Breuningsweiler, Sebastian Cullmann vom 1. FC Niederkirchen, Max Scholze vom FV Dresden 06 Laubegast, Luis Mayer vom 1. FC Normannia Gmünd, Noah Erhardt aus der eigenen Jugend, Mattis Cieslik aus der eigenen Jugend, Hannes Kern aus der eigenen Jugend, Noah Klitzing aus der eigenen Jugend, Julian Weiß aus der eigenen Jugend, Mals Zhubi aus der eigenen Jugend, Mark Diehl aus der eigenen Jugend und Lenn Jeutter aus der eigenen Jugend. Verlassen haben den Verein Dustin Scott Condello wegen eines Wohnortwechsels, Dario Nieswandt wegen seines Karriereendes und Michael Heisswolf wegen seines Karriereendes. Allmersbach empfängt am Montag, 10. August 2026, um 19.30 Uhr den FSV Waiblingen. Der Aufsteiger gegen den Absteiger – deutlicher könnte der Gegensatz zum Abschluss des ersten Wochenendes kaum sein. Für Allmersbach wird es ein Abend voller Erwartung, für Waiblingen ein erster Test der eigenen Widerstandskraft.

Eine Staffel ohne Schonfrist

Der FV Löchgau geht nach Platz zwei mit der deutlich besten Ausgangslage der verbliebenen Landesligisten in die Saison. Dahinter stehen mit der SG Schorndorf, dem TSV Ilshofen und der TSG Öhringen drei Mannschaften, die in der vergangenen Runde bereits zur oberen Tabellenhälfte gehörten. Gleichzeitig bringen der FSV Waiblingen und der VfR Heilbronn als Absteiger neue Qualität, aber auch den Druck einer enttäuschenden Vorsaison in die Staffel.

Die Aufsteiger SV Germania Bietigheim, FC Union Heilbronn, TSV Gaildorf und SV Allmersbach müssen sich an ein höheres Tempo, stärkere Gegner und eine lange Saison mit 17 Mannschaften gewöhnen. Ihr Ziel wird zunächst der Klassenverbleib sein. Doch gerade in einer Liga, deren Vereine ihre Kader derart umfassend verändert haben, sind alte Hierarchien nicht für die gesamte Saison garantiert.

Schon das Auftaktwochenende führt Favoriten, Absteiger und Neulinge zusammen. Löchgau empfängt Heimerdingen, Neckarsulm trifft auf den VfR Heilbronn, Bietigheim spielt gegen Gaildorf, Weinstadt gegen den FC Union Heilbronn und Allmersbach gegen Waiblingen. Dazu kommen die verlegten Begegnungen Oeffingen gegen Leonberg/Eltingen, Ilshofen gegen Schwäbisch Hall und Crailsheim gegen Öhringen.

Die Tabelle beginnt bei null. Doch für jede Mannschaft steht vom ersten Anpfiff an viel auf dem Spiel: der Traum vom Aufstieg, die Hoffnung auf eine ruhige Saison oder der entschlossene Kampf gegen den Abstieg in die Bezirksliga.

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Hinweis: Alle Kader-Infos in diesem Bericht beruhen auf die von den jeweiligen Vereinsverwaltern auf FuPa eingetragenen Daten. Bei Fragen oder Hinweisen schreibt uns gerne eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net