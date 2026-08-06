Landesliga Staffel 1: Vizemeister eröffnet, Derby in Neckarsulm Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sven Ebert

Die Landesliga Württemberg, Staffel 1, beginnt mit einem ungewöhnlich gestreckten Programm. Von Freitag, 7. August 2026, bis Montag, 10. August 2026, werden fünf Begegnungen des ersten Spieltags sowie drei vorgezogene Partien ausgetragen. Zwei davon gehören zum 34. Spieltag, eine zum dritten Spieltag. Weitere, hier nicht aufgeführte Auftaktspiele finden wegen abweichender Ansetzungen erst im Dezember statt. Mit FC Union Heilbronn, TSV Gaildorf, SV Allmersbach und SV Germania Bietigheim kommen vier Aufsteiger hinzu, FSV Waiblingen und VfR Heilbronn steigen aus der Verbandsliga ab.

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Morgen, 19:30 Uhr FV Löchgau FV Löchgau TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 19:30 PUSH

Am Freitag, 7. August 2026, um 19.30 Uhr eröffnet der FV Löchgau seine Saison gegen den TSV Heimerdingen 1910. Löchgau verpasste in der vergangenen Spielzeit als Tabellenzweiter den ersten Rang nur knapp. 69 Punkte aus 21 Siegen, sechs Unentschieden und drei Niederlagen sowie 73:22 Tore zeigten eine Mannschaft, die sowohl offensiv als auch defensiv zu den bestimmenden Kräften gehörte. Heimerdingen beendete die Saison mit 44 Punkten auf Rang sieben. 13 Siege, fünf Unentschieden und zwölf Niederlagen bei 57:53 Toren ergaben eine leicht positive Bilanz. Zwischen beiden Mannschaften lagen 25 Punkte. Löchgau beginnt deshalb mit einem klaren Anspruch, während Heimerdingen schon am ersten Abend zeigen kann, ob der Abstand zur Spitzengruppe kleiner geworden ist.

Ebenfalls am Freitag, 7. August 2026, um 19.30 Uhr kommt es zum Derby zwischen der Sport-Union Neckarsulm und dem VfR Heilbronn. Neckarsulm schloss die vergangene Saison mit 42 Punkten auf Rang neun ab. 13 Siege, drei Unentschieden und 14 Niederlagen sowie 59:55 Tore standen für eine Mannschaft, die ihre Begegnungen nur selten ohne Sieger beendete. Der VfR Heilbronn kommt als Absteiger aus der Verbandsliga und besitzt deshalb keine Bilanz aus der vergangenen Landesliga-Saison. Der Nachbarschaftsvergleich verleiht seinem Neustart sofort besondere Spannung. Neckarsulm bringt die aktuelle Erfahrung der Spielklasse mit, Heilbronn die Vorgeschichte aus der höheren Liga. In einem Derby kann dieser Unterschied jedoch schon zum Auftakt hinter Emotionen, Entschlossenheit und lokalem Prestige zurücktreten.

Die Begegnung zwischen dem TSV Ilshofen und dem SSV Schwäbisch Hall gehört zum 34. Spieltag, wird aber bereits am Samstag, 8. August 2026, um 15 Uhr ausgetragen. Ilshofen beendete die vergangene Saison mit 48 Punkten auf Rang vier. 13 Siege, neun Unentschieden und acht Niederlagen sowie 56:45 Tore bedeuteten eine stabile Position in der oberen Tabellenhälfte. Schwäbisch Hall wurde mit 42 Punkten Zehnter. Zwölf Siege, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen bei 44:56 Toren ergaben eine ausgeglichene Zahl von Erfolgen und Niederlagen, allerdings eine negative Tordifferenz. Sechs Punkte trennten beide Vereine. Die ungewöhnlich früh angesetzte Begegnung des letzten Spieltags wird damit zur ersten Standortbestimmung für zwei Mannschaften, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Saison gehen.

Sa., 08.08.2026, 15:30 Uhr TSV Crailsheim Crailsheim TSG Öhringen Öhringen 15:30 PUSH

Auch das Spiel zwischen dem TSV Crailsheim und der TSG Öhringen wurde vom 34. Spieltag vorgezogen. Es beginnt am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr. Crailsheim erreichte in der vergangenen Saison 40 Punkte und Rang zwölf. Elf Siege, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen sowie 51:59 Tore ließen die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte ankommen. Öhringen war im Vorjahr als Aufsteiger auf Rang fünf vorgedrungen. 47 Punkte aus 14 Siegen, fünf Unentschieden und elf Niederlagen sowie 53:46 Tore bedeuteten eine überzeugende erste Saison. Sieben Punkte und sieben Tabellenplätze trennten beide Teams. Crailsheim kann die alte Rangordnung früh angreifen, während Öhringen beweisen muss, dass der starke Einstand keine einmalige Erscheinung war.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim SV Germania TSV Gaildorf TSV Gaildorf 15:00 live PUSH

Am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr begegnen sich mit SV Germania Bietigheim und TSV Gaildorf zwei Aufsteiger. Beide kommen aus einer niedrigeren Spielklasse und besitzen deshalb keine Werte aus der vergangenen Landesliga-Saison. Schon die erste Partie bringt damit zwei Mannschaften zusammen, die ihren Platz im neuen Umfeld erst bestimmen müssen. Die direkte Begegnung eröffnet beiden die Chance, ohne den Umweg über einen etablierten Gegner erste Punkte zu sammeln. Zugleich erhält sie angesichts von drei direkten Abstiegsplätzen und einer zusätzlichen Abstiegsrelegation besonderes Gewicht. Noch kann keine Tabelle Druck erzeugen, doch ein erfolgreicher Start gegen einen Mitaufsteiger könnte früh Sicherheit schaffen und dem Verlierer vor Augen führen, wie anspruchsvoll die neue Spielklasse ist.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn 15:00 PUSH

Die SG Weinstadt empfängt am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr den Aufsteiger FC Union Heilbronn. Weinstadt beendete die vergangene Saison mit 43 Punkten auf Rang acht. 14 Siege, nur ein Unentschieden und 15 Niederlagen bei 77:81 Toren standen für eine außergewöhnlich ereignisreiche Spielzeit mit vielen Entscheidungen und insgesamt 158 Treffern. Für den FC Union Heilbronn liegen keine Vergleichswerte aus der vergangenen Landesliga-Saison vor. Der Neuling trifft sofort auf eine offensiv gefährliche, zugleich aber defensiv verwundbare Mannschaft. Weinstadt will seine Durchschlagskraft bewahren und die hohe Zahl an Gegentoren verringern. Heilbronn kann den Schwung des Aufstiegs nutzen, um die bekannte Unberechenbarkeit des Gastgebers gleich im ersten Landesliga-Spiel auf die Probe zu stellen.

Das Spiel zwischen dem TV Oeffingen und dem SV Leonberg/Eltingen gehört bereits zum dritten Spieltag, wird jedoch am Sonntag, 9. August 2026, um 15.30 Uhr vorgezogen. Oeffingen erreichte in der vergangenen Saison mit 45 Punkten Rang sechs. 14 Siege, drei Unentschieden und 13 Niederlagen sowie 69:53 Tore zeigten eine offensiv starke Mannschaft, deren Spiele nur selten ohne Entscheidung endeten. Leonberg/Eltingen belegte in seiner ersten Saison nach dem Aufstieg mit 41 Punkten Rang elf. Zwölf Siege, fünf Unentschieden und 13 Niederlagen bei 48:47 Toren ergaben eine beinahe ausgeglichene Bilanz. Nur vier Punkte trennten beide Mannschaften. Die vorgezogene Partie verspricht deshalb einen engen Vergleich zwischen dem etablierten oberen Mittelfeld und einem Team, das sich nach dem Aufstieg sofort behauptet hat.

Mo., 10.08.2026, 19:30 Uhr SV Allmersbach Allmersbach FSV Waiblingen FSV Waiblingen 19:30 live PUSH