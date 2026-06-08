Landesliga, Staffel 1: Trio steigt ab, Satteldorf über die Relegation

Im Tabellenkeller der Landesliga Württemberg, Staffel 1, waren die großen Fragen vor dem letzten Spieltag bereits geklärt. Lediglich an der Spitze ging es im Fernduell zwischen der SKV Rutesheim und dem FV Löchgau um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg.
Mit dem GSV Pleidelsheim (Bezirksliga Enz/Murr), dem SV Kaisersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall) und der SGM Krumme Ebene am Neckar (Bezirksliga Franken) stehen die drei direkten Absteiger aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bereits fest. In der Relegation wird die Spvgg Satteldorf versuchen die Klasse zu halten und trifft dort bereits am Sonntag in Neuenstadt m Kocher auf Franken-Vizemeister FSV Schwaigern. In der zweiten Runde geht es dann gegen Sieger aus dem Duell Aldingen - Allmersbach.
Die drei Bezirksliga-Meister und Landesliga-Aufsteiger werden Germania Bietigheim (Bezirksliga Enz/Murr), der FC Union Heilbronn (Bezirksliga Franken) und der TSV Gaildorf (Bezirksliga Rems/Murr/Hall) sein.
An der Spitze sicherte sich Rutesheim am letzten Spieltag den direkten Aufstieg und die Landesliga-Meisterschaft, Löchgau tritt in der Aufstiegsrelegation an.
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1. SKV Rutesheim 30 23-3-4 83:32 72
2. FV Löchgau 30 21-6-3 73:22 69
3. SG Schorndorf (Auf) 30 15-6-9 66:46 51
4. TSV Ilshofen 30 13-9-8 56:45 48
5. TSG Öhringen (Auf) 30 14-5-11 53:46 47
6. TV Oeffingen 30 14-3-13 69:53 45
7. TSV Heimerdingen 1910 (Ab) 30 13-5-12 57:53 44
8. SG Weinstadt 30 14-1-15 77:81 43
9. Sport-Union Neckarsulm 30 13-3-14 59:55 42
10. SSV Schwäbisch Hall 30 12-6-12 44:56 42
11. SV Leonberg/Eltingen (Auf) 30 12-5-13 48:47 41
12. TSV Crailsheim 30 11-7-12 51:59 40
13. SpVgg Satteldorf 30 10-5-15 48:53 35
14. GSV Pleidelsheim 30 8-4-18 45:80 28
15. SV Kaisersbach 30 5-3-22 37:96 18
16. SGM Krumme Ebene am Neckar 30 4-5-21 29:71 17