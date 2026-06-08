Landesliga, Staffel 1: Trio steigt ab, Satteldorf über die Relegation

– Foto: Joachim Koschler

Im Tabellenkeller der Landesliga Württemberg, Staffel 1, waren die großen Fragen vor dem letzten Spieltag bereits geklärt. Lediglich an der Spitze ging es im Fernduell zwischen der SKV Rutesheim und dem FV Löchgau um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg.

Mit dem GSV Pleidelsheim (Bezirksliga Enz/Murr), dem SV Kaisersbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall) und der SGM Krumme Ebene am Neckar (Bezirksliga Franken) stehen die drei direkten Absteiger aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bereits fest. In der Relegation wird die Spvgg Satteldorf versuchen die Klasse zu halten und trifft dort bereits am Sonntag in Neuenstadt m Kocher auf Franken-Vizemeister FSV Schwaigern. In der zweiten Runde geht es dann gegen Sieger aus dem Duell Aldingen - Allmersbach.

Die drei Bezirksliga-Meister und Landesliga-Aufsteiger werden Germania Bietigheim (Bezirksliga Enz/Murr), der FC Union Heilbronn (Bezirksliga Franken) und der TSV Gaildorf (Bezirksliga Rems/Murr/Hall) sein.