Landesliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Laurent Hashani (TV Oeffingen)

Philipp Schropp (TSG Öhringen)

Joshua Trefz (SV Leonberg/Eltingen)

---

Mittelfeld

Marcel Held (SKV Rutesheim)

Alexander Grau (SKV Rutesheim)

Mert Sipahi (TSG Öhringen)

Marvin Hampel (SV Leonberg/Eltingen)

---

Angriff

Kevin Lee Justin Lütticke (SV Kaiserbach)

Kujtim Sylai (SG Weinstadt)

Mattia Trianni (Sport-Union Neckarsulm)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

