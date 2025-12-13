Landesliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Luis Rohn (TSV Ilshofen)
---
Laurent Hashani (TV Oeffingen)
Philipp Schropp (TSG Öhringen)
Joshua Trefz (SV Leonberg/Eltingen)
---
Marcel Held (SKV Rutesheim)
Alexander Grau (SKV Rutesheim)
Mert Sipahi (TSG Öhringen)
Marvin Hampel (SV Leonberg/Eltingen)
---
Kevin Lee Justin Lütticke (SV Kaiserbach)
Kujtim Sylai (SG Weinstadt)
Mattia Trianni (Sport-Union Neckarsulm)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________